TÜV SÜD präsentiert nun erstes Prüfzeichen für Low Risk-KI-Systeme

TÜV SÜD hat erstmals ein Prüfzeichen für Low Risk-KI-Systeme eingeführt, das Herstellern und Betreibern von KI-Anwendungen außerhalb des AI Acts eine transparente und nachvollziehbare Qualitätsbewertung ermöglicht. Die freiwillige Zertifizierung beruht auf definierten technischen Kriterien und umfasst Einsatzfelder von automatischen Schiebetüren bis zu autonomen Transportfahrzeugen in der Intralogistik. Durch die objektive Prüfung erhalten Fachkunden belastbare Entscheidungsgrundlagen, während Endnutzer ein dauerhaft verlässlich dokumentiertes Vertrauen in Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der zertifizierten Systeme gewinnen.



Neues TÜV SÜD-Prüfzeichen zertifiziert geringriskante KI-Systeme gemäß EU-Verordnung 2024/1689

Das TÜV SÜD Prüfzeichen richtet sich an Hersteller und Betreiber von KI-Systemen, welche gemäß der EU-Verordnung 2024/1689 (AI Act) als geringrisikobehaftet eingestuft werden. Es bietet einen freiwilligen Zertifizierungsrahmen, der technische Kriterien wie Funktionalität, Sicherheit und Energieeffizienz transparent bewertet. Die Teilnahme ermöglicht Unternehmen, hohe Qualitäts- und Nachvollziehbarkeitsstandards nachzuweisen, verantwortungsvolles Handeln zu dokumentieren und das Vertrauen von Fachkunden und Endanwendern in unkritischen KI-Anwendungen nachhaltig zu stärken sowie die Marktfähigkeit innovativer Lösungen zu erhöhen.

KI-Algorithmen optimieren Schiebetürenbetrieb und reduzieren nachhaltig Energieverbrauch in Gebäuden

Erste Einsatzbereiche umfassen KI-basierte Steuerungssysteme für automatische Schiebetüren, die Öffnungs- und Schließzyklen adaptiv an Frequenz, Verkehrsdichte und Umgebungsbedingungen anpassen, um Heiz- und Kühlverluste zu minimieren und somit den Gesamtenergieverbrauch von Gebäuden nachhaltig zu reduzieren. Parallel dazu kommen autonome Transportfahrzeuge in der Intralogistik zum Einsatz, deren koordinierte Routenplanung und dynamische Flottenabstimmung in Produktions- und Lagerhallen die interne Prozessgeschwindigkeit steigert und manuelle Belastungen verringert. Außerdem erhöht dies die Sicherheit durch prädiktive Kollisionsvermeidung.

Anwendungsspezifische Prüfprogramme gewährleisten maximale Transparenz und Zuverlässigkeit für Low-Risk-KI

Das Prüfzeichen basiert auf anwendungsspezifischen Prüfprogrammen, welche Energieeffizienz, Robustheit, Datenverarbeitung und funktionale Sicherheit bewerten. Damit können Fachkunden objektive Bewertungsgrundlagen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von Low Risk-KI-Lösungen erhalten. Gleichzeitig wird für Endanwender transparent dargestellt, welche Qualitätsstandards zertifizierte Systeme erfüllen. Auf diese Weise werden Entwicklung und Einsatz unkritischer KI-Anwendungen durch verlässliche Prüfkriterien gestützt und ein hohes Maß an Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Dies fördert Vertrauen bei Entscheidern in Industrie und Verwaltung gleichermaßen dauerhaft

Modulares Konzept ermöglicht Selbstverpflichtung nach Artikel 69 AI Act

Im Rahmen des modularen Ansatzes bietet TÜV SÜD optional die Selbstverpflichtung gemäß Artikel 69 des AI Act an, durch die Hersteller ihre Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien formell und transparent dokumentieren können. Laut Benedikt Pulver, Leitung Machine Safety Department bei TÜV SÜD, sendet diese freiwillige Zertifizierung ein klares Zeichen für eine verantwortungsbewusste Entwicklung künstlicher Intelligenz, besonders in Segmenten, in denen bisher keine verbindlichen gesetzlichen Regelungen bestehen, und fördert das Vertrauen aller Beteiligten.

TÜV SÜD Prüfzeichen liefert Deutsch, Englisch, Verbraucherinfos für KI-Transparenz

Das TÜV SÜD-Prüfzeichen wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und kann bei Bedarf um zusätzliche Verbraucherinformationen ergänzt werden. Auf diese Weise erhalten sowohl Fachleute als auch Endnutzer einen klaren Überblick darüber, welche technischen und qualitativen Anforderungen das geprüfte KI-System erfüllt, welche Normen und Standards angewendet wurden und nach welchen spezifischen Prüfkriterien die Bewertung vorgenommen wurde, um Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Vertrauen in die Systemleistung sicherzustellen. Details sind öffentlich vollständig zugänglich dokumentiert.

TÜV SÜD startet Prüfzeichen für transparente Qualität und KI-Vertrauen

Mit dem neuen Prüfzeichen für Low Risk-KI-Systeme bietet TÜV SÜD eine objektive Basis zur Bewertung von Qualität und Transparenz. Die freiwillige Zertifizierung ergänzt bestehende Regulierungen, ohne sie zu ersetzen, und adressiert unkritische KI-Anwendungen. Sie stärkt das Vertrauen von Fachkunden und Endanwendern gleichermaßen, indem sie klare Nachweise für Leistungsfähigkeit und Sicherheit liefert. Zugleich fördert sie das Bewusstsein der Hersteller für verantwortungsvolle Entwicklungen und etabliert höhere Standards für Effizienz und Risikominimierung dauerhaft.