Halbautomatische Bear-Cut verlängert Nutzfahrzeugreifenlebenszyklus um bis zu 25 Prozent

Die Spedition Schuon mit Sitz in Haiterbach integriert die halbautomatische Bear-Cut-Anlage von Bear-Machines in ihre Wartungsprozesse, um Reifen nachzuprofilieren und die Lebensdauer um bis zu 25 Prozent zu verlängern. Durch die Kooperation mit dem ELVIS-Lieferverbund profitieren sie von attraktiven Konditionen und flexiblen Finanzierungsmodellen von HV LeasePartner, die eine schnelle Amortisation ermöglichen. Innerhalb weniger Wochen wurden bereits 145 Pneus bearbeitet, wodurch die Werkstatt entlastet wird und eine effiziente, nachhaltige Kreislaufwirtschaft entsteht.



Schuon optimiert Flotte mit HVO, Bio-LNG und emissionsfreien Elektro-Lkw

Der Transport- und Logistikdienstleister Schuon aus dem Nordschwarzwald betreibt eine moderne Fahrzeugflotte mit Lang-Lkw, CO?-armen synthetischen Biokraftstoffen wie HVO und Bio-LNG sowie lokal emissionsfreien Elektro-Lkw. Geschäftsführer Alexander Schuon unterstreicht das hohe Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und Klima und verweist auf die kontinuierliche Optimierung der Ökoeffizienz in allen betrieblichen Abläufen. Ergänzend integriert das Unternehmen die Bear-Cut als erste halbautomatische Anlage zum Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen, um Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz deutlich weiter zu steigern.

Bear-Cut Nachprofilieren verlängert Reifenlebensdauer um bis zu 25 Prozent

Durch das maschinelle Nachprofilieren können Bus-, Lkw- und Trailer-Reifen ihre Lebensdauer um bis zu ein Viertel verlängern, sodass jeder vierte Neureifen eingespart wird. Dadurch sinkt der Bedarf an Rohstoffen deutlich, und die CO?-Emissionen, die bei der Herstellung neuer Pneus entstehen, reduzieren sich messbar. Im vierstufigen Konzept aus Neureifen, Nachschneiden, Runderneuerung und erneutem Nachschneiden bildet die halbautomatische Bear-Cut den zentralen Baustein einer Kreislaufwirtschaft und optimiert zugleich den Kraftstoffverbrauch durch verringerten Rollwiderstand.

Bear-Cut Live-Demonstration bei ELVIS überzeugt mit Effizienz und Qualität

Bei der Partnermesse des Ladungsverbunds ELVIS präsentierte Bear-Machines die halbautomatische Nachprofiliermaschine Bear-Cut im Live-Einsatz. Servicemitarbeiter beobachteten, wie die Maschine vorher manuell anstrengende Arbeit übernahm und präzise Profile binnen weniger Minuten neu schnitt. Alexander Schuon berichtete, dass durch Automatisierung Aufwand und Kosten deutlich reduziert werden. Gleichzeitig verbessere sich die Qualität der Reifenprofile. Die Bedienung sei dank intuitiver Benutzeroberfläche einfach und wartungsarm ausgelegt. Zudem ermögliche die Technik flexibles Nacharbeiten unter engen Zeitvorgaben.

Mit 250 Fahrzeugen amortisiert Schuon Investition binnen drei Jahren

Mit einer Flotte von 250 eigenen Fahrzeugen und einem umfangreichen Bestand an nachschneidbaren Reifen amortisieren sich die Investitionskosten zügig. Bereits innerhalb weniger Wochen wurden 145 Pneus nachgeschnitten, was die Effektivität der Technologie deutlich unterstreicht. Schuon erwartet eine vollständige Amortisation nach drei Jahren. Die verlängerte Lebensdauer reduziert den Bedarf an Neureifen um bis zu 25 Prozent, senkt Material- und Entsorgungskosten und trägt zu einer nachhaltigen Einsparung von Ressourcen und Betriebsausgaben bei.

Bear-Cut steigert Effizienz: Werkstatt spart Zeit, Kraft und Energie

Die Werkstattmitarbeiter schätzen die deutliche Reduktion des körperlichen Aufwands und die gewonnene Zeit durch den Einsatz der Bear-Cut. Anstatt nach stundenlangem Nachschneiden erschöpft zu sein, stehen ihnen jetzt Reserven für zusätzliche Aufgaben zur Verfügung. Die Maschine überzeugt durch hohe Betriebssicherheit ohne ungeplante Stillstände, unterstützt durch regelmäßige Funktions-Updates von Bear-Machines. Die benutzerfreundliche Steuerung ermöglicht schnelle Schulungen und fehlerfreie Abläufe. Der Kundenservice reagiert prompt, passt Lösungen flexibel an und bietet kompetente Beratung.

ELVIS-Mitglieder sichern sich jetzt Bear-Machines Vorzugskonditionen und flexible Finanzierungsmodelle

Bear-Machines fungiert als offizieller Systemlieferant des Ladungsverbunds ELVIS und ermöglicht Mitgliedern vergünstigte Bezugsbedingungen für innovative Reifenbearbeitungstechnik. In enger Zusammenarbeit mit HV LeasePartner werden flexible Finanzierungsmodelle angeboten: Operate Lease, Finance Lease, Mietkauf und klassische Kredite. Diese Optionen erleichtern Unternehmen jeglicher Größe die Integration der Bear-Cut-Technologie in ihre Betriebsprozesse. Durch individuell wählbare Leasing- oder Kaufvarianten lässt sich die Investitionsbelastung exakt an betriebswirtschaftliche Anforderungen und Liquiditätssituation anpassen. Zusätzliche Servicepakete können jederzeit hinzugebucht werden.

Bear-Cut verlängert Reifenlebenszyklen und spart bis zu 25 Prozent

Mit der halbautomatischen Bear-Cut von Bear-Machines optimiert Schuon seine Nachhaltigkeitsstrategie durch bis zu 25 Prozent längere Reifenlebenszyklen. Neben der Reduktion von CO?-Emissionen und Kraftstoffverbrauch steigert die Anlage die Wirtschaftlichkeit und belastet Mitarbeiter weniger durch manuelle Nachprofilierung. Dank ELVIS-Vorzugskonditionen und flexiblen Finanzierungsmodellen amortisiert sich die Investition bereits innerhalb von drei Jahren. Diese Lösung fördert eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft und eignet sich für Logistikdienstleister jeder Größenordnung. Sie reduziert außerdem Wartungsaufwand nachhaltig signifikant effizient.