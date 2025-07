Kompakte TBOX-6 Hutschienen-Box-PCs für raue Industrieumgebungen mit vielfältigen Schnittstellen

Die TBOX-6-Serie von Taicenn, vertrieben durch BMC Solutions, präsentiert kompakte, lüfterlose Hutschienen-Box-PCs für industrielle Anwendungen. Dank Intel Alder Lake CPUs passen diese Systeme problemlos in beengte Schaltschränke und operieren zuverlässig bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C. Ausgestattet mit optionalem IP65-Schutz, diversen I/O-Schnittstellen und M.2-Erweiterungssteckplätzen bieten sie maximale Flexibilität für IoT- und Industrie 4.0-Projekte. Zudem sorgt die energieeffiziente Hardware für reduzierte Betriebskosten und nachhaltigen Dauerbetrieb ohne Lüfterausfallrisiko und wartungsarm.



Kompakte TBOX-6 Hutschienen-Box-PCs bieten platzsparende Montage und maximale Robustheit

Mit nur 150 x 114 x 47 mm Gehäuseabmessungen lassen sich die TBOX-6 Hutschienen-Box-PCs besonders platzsparend in Schaltschränken oder an Wandflächen installieren. Das lüfterlose Aluminiumgehäuse verfügt über wärmeableitende Kühlrippen, die eine effiziente Abführung von Prozesswärme ermöglichen und so einen wartungsarmen Dauerbetrieb gewährleisten. Dieser ist für Umgebungstemperaturen von minus zwanzig bis plus sechzig Grad Celsius ausgelegt. Optional stehen Versionen mit IP65-Zertifizierung zur Verfügung, um Schutz gegen Staub und Strahlwasser zu bieten.

Die flexible Hutschienen- oder Wandbefestigung erlaubt den zuverlässigen Einbau auch auf geringem Raum und nutzt das kompakte Aluminiumgehäuse optimal. Das vollständig lüfterlose und wartungsfreie Design beseitigt aufwendige Lüfterwechsel und regelmäßige Reinigungsschritte, sodass kein zusätzlicher Serviceaufwand entsteht. Selbst unter schwierigen Temperatur- und Staubbedingungen gewährleistet diese Konstruktion einen ununterbrochenen 24/7-Betrieb, minimiert Ausfallrisiken und optimiert die Lebensdauer der Hardware in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Darüber hinaus reduziert das wartungsarme Konzept langfristige Betriebskosten erheblich und dauerhaft.

Intel Alder Lake CPU-Auswahl von N97 bis Core i7

Die Auswahl zwischen Intel(R) Alder Lake N97, Core i3, Core i5 und dem leistungsstarken Core i7 der 12. Generation ermöglicht Anwendern eine präzise Abstimmung des Systems auf individuelle Anforderungen. Von energieeffizienten Basiskonfigurationen für einfache Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben bis zu High-End-Setups, die komplexe Bildverarbeitung, Datenanalyse und anspruchsvolle Multitasking-Szenarien mühelos bewältigen, bleibt die Performance skaliert. Gleichzeitig profitieren Nutzer von optimiertem Stromverbrauch, geringer Wärmeentwicklung und verlängerter Lebensdauer kritischer Komponenten unter allen Einsatzbedingungen zuverlässig.

Vier LAN, USB, HDMI, COM und optionales Wi-Fi verbinden

Mit bis zu vier unabhängigen Gigabit-LAN-Schnittstellen, mehrfachen seriellen COM-Ports sowie USB-2.0- und USB-3.0-Anschlüssen stellt das System umfangreiche Kommunikationsoptionen bereit. Darüber hinaus sind HDMI- und DisplayPort-Schnittstellen für visuelle Ausgabe und ein Audioanschluss für Ton verfügbar. Optional können drahtlose Verbindungen über integriertes Wi-Fi und Bluetooth realisiert werden. Diese Anschlussvielfalt ermöglicht die flexible Einbindung von Sensoren, Aktoren und HMI-Panels und gewährleistet eine nahtlose Integration in moderne IoT- und Industrie-4.0-Infrastrukturen. Anwendungen profitieren dauerhaft davon.

M.2-2280 Slots: bis zu 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher integriert

Das System verfügt über M.2-2280-Slots, die sowohl SATA- als auch NVMe-Module aufnehmen und so hohe Datentransferraten ermöglichen. Der integrierte Arbeitsspeicher kann auf bis zu 32 GB DDR4 erweitert werden, um rechenintensive Aufgaben flüssig abzuwickeln. Der DC-Eingang erkennt automatisch eine Versorgungsspannung von 12 V oder 24 V und stellt eine dauerhafte Stromversorgung sicher. Dadurch profitieren Anwender von kurzen Zugriffszeiten, zuverlässiger Leistung und minimalen Ausfallzeiten. Das Design sichert effizienten Betrieb über Jahre.

BMC Solutions bietet maßgeschneiderte TBOX-6 PCs mit optionalem IP65-Gehäuse

Auf Anfrage erstellt BMC Solutions maßgeschneiderte TBOX-6-Lösungen mit erweiterten Gehäuseoptionen nach IP65-Standard, zusätzlichen Ein- und Ausgängen sowie erweiterten Temperaturtoleranzen. Kunden profitieren von spezifischen Hardwareanpassungen, die exakte Anforderungen in puncto Umgebungsbedingungen, Schnittstellenvielfalt oder Schutzklasse berücksichtigen. Durch dieses individualisierte Konzept lassen sich Hutschienen-Box-PCs präzise auf komplexe Industrie- und Automatisierungsprojekte abstimmen. So erfüllt jedes System exakt die geforderten Spezifikationen und sorgt für zuverlässigen, wartungsarmen Betrieb und gewährleistet maximale Flexibilität in anspruchsvollen industriellen Umgebungen rundum.

Die TBOX-6 Hutschienen-Box-PCs von Taicenn, vertrieben durch BMC Solutions, kombinieren ein kompaktes, lüfterloses Aluminiumgehäuse mit leistungsfähigen Intel Alder Lake Prozessoren und umfassenden Schnittstellen für LAN, USB, COM und Display. Im wartungsarmen Dauerbetrieb zwischen -20 °C und +60 °C gewährleisten sie Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen. Dank automatischem 12/24V-Dual-Eingang und erweiterbaren M.2-Steckplätzen für NVMe- oder SATA-SSDs lassen sie sich flexibel an IoT- und Industrie-4.0-Projekte anpassen. Sie reduzieren Betriebskosten und ermöglichen Erweiterungen.