Exolon Group übernimmt AkyVer-Polycarbonatplattensortiment von Corplex aus Kaysersberg Frankreich

Die Exolon Group hat das komplette AkyVer(R)-Polycarbonatplattensortiment von Corplex in Kaysersberg erworben. Der Kauf umfasst sämt­liche Markenrechte, Patente, betriebliche Vermögenswerte und die bestehenden Vertriebs­aktivitäten rund um SunType-Stegdoppelplatten, Paneele sowie Connect- und Prime-Systeme. Ab Mitte August wird die Herstellung der AkyVer-Produkte im Exolon-Werk in Nera Montoro, Italien, erfolgen. Damit kann das auf Kunststoffplatten-Extrusion spezialisierte Unternehmen sein Angebot im Baubereich deutlich erweitern und gleichzeitig sein mittelständisches Geschäftsmodell strategisch, nachhaltig und kundenorientiert optimieren.



Exolon unterzeichnet AkyVer-Akquisition mit Corplex, Abschluss im August geplant

Am 2. Juli 2025 hat Exolon eine umfassende Vereinbarung mit Corplex geschlossen, die alle Vermögenswerte und Rechte der AkyVer(R)-Produktlinie umfasst. Dazu gehören sämtliche Markenrechte, Vertriebsaktivitäten und das gesamte geistige Eigentum, einschließlich der zugehörigen Produkt- und Patentrechte. Die Transaktion sieht vor, dass Exolon ab der Unterzeichnung alle exklusiven Nutzungsrechte und operativen Verantwortlichkeiten übernimmt. Der formelle Abschluss der Übernahme ist für Mitte August 2025 terminiert. Sie tritt nach behördlicher Zustimmung in Kraft.

Exolon startet AkyVer-Polycarbonatproduktion ab Mitte August im Nera Montoro-Werk

Ab Mitte August erfolgt die Fertigung sämtlicher AkyVer(R)-Polycarbonatprodukte im Produktionswerk der Exolon Group S.p.A. in Nera Montoro, Italien. Die Bündelung der Produktion an diesem Standort gestattet eine reibungslose Einbindung in die bestehenden Herstellungsprozesse und gewährleistet eine konstant hohe Produktqualität. Dabei umfasst das Sortiment SunType-Stegdoppelplatten, Paneele sowie die Connect- und Prime-Systeme. Dank der Integration können Lieferzeiten verkürzt, Produktionskosten reduziert und technische Präzision über alle Serienchargen hinweg sichergestellt werden und Ressourceneffizienz verbessert.

Exolon integriert flexible AkyVer(R)-Serie zur breiten Baubereich-Sortimentserweiterung für Kundenlösungen

Mit der Integration der AkyVer(R)-Serie erweitert Exolon sein bestehendes Portfolio im Baubereich um vielseitige Polycarbonat-Systemlösungen. Dach-, Wand- und Fassadenanwendungen werden durch die robusten Stegdoppelplatten, Paneele sowie Connect/Prime-Module ergänzt. Der breitere Produktmix ermöglicht maßgeschneiderte Kundenlösungen und steigert die Effizienz bei der Projektplanung und Umsetzung. Als mittelständischer Hersteller mit hoher Flexibilität und stark ausgeprägter Kundenorientierung kann Exolon so seine Marktpräsenz nachhaltig stärken und neue Zielsegmente erschließen. Die Produktqualität bleibt dabei konstant hoch.

Corplex verkauft AkyVer-Sortiment und stärkt Kerngeschäft in Polypropylen-Extrusion langfristig

Der Verkauf der AkyVer(R)-Plattensparte ist Bestandteil der strategischen Neuausrichtung von Corplex und unterstützt die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Zukünftig konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf die Extrusion von Polypropylenplatten und deren Weiterverarbeitung. Dabei entstehen maßgeschneiderte Lösungen für Logistikanwendungen, Industrieverpackungen und wiederverwendbare Transportbehälter. Durch die klare Konzentration auf hochwertige Polypropylentermoprodukte optimiert Corplex seine Produktionsprozesse, steigert Effizienz und Innovationspotential, festigt langfristig seine Marktposition in spezialisierten Verpackungssegmenten und fördert strategisches, nachhaltiges, messbares Profitwachstum.

Exolon übernimmt AkyVer-Sortiment und stärkt Baubereich mit strategischen Synergien

Die Übernahme des AkyVer(R)-Sortiments durch die Exolon Group führt zu klaren Synergien zwischen den bestehenden Produktlinien und den neu hinzugewonnenen Polycarbonatplatten. Dadurch erweitert sich das Portfolio um vielseitige Dach-, Fassaden- und Wandlösungen, während die Produktion in Italien optimiert und zentralisiert wird. Die gesteigerte Kundenorientierung im Baubereich stärkt die Marktposition nachhaltig. Corplex konzentriert sich nach dem Verkauf auf die Weiterentwicklung seines Kerngeschäfts mit Polypropylen-Extrusion und erzielt gleichzeitig erhöhte Effizienz und Flexibilität.