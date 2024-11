Präsentation modernster Technologien stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie

Bei dem Treffen am 8. Oktober kamen Vertreter von über 60 führenden industrienahen Forschungseinrichtungen zusammen, um neue Ideen und innovative Technologien im Kontext der deutschen Industrieforschung zu diskutieren. Der Austausch von Wissen und Erfahrungen soll dazu beitragen, die Zukunft dieser Branche aktiv mitzugestalten und den Herausforderungen globaler Unsicherheiten und regulatorischer Anforderungen erfolgreich zu begegnen.



Herausforderungen für Forschung und Industrie erfordern verstärkte Zusammenarbeit

Angesichts der globalen Unsicherheiten und der stetig steigenden regulatorischen Anforderungen stehen Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen vor großen Herausforderungen. Um diesen entgegenzutreten, wurde bei dem Treffen die verstärkte Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten als zentrale Lösung diskutiert. Durch den Austausch von Wissen und Ressourcen können gemeinsam innovative Lösungen entwickelt werden, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Bei dem Treffen der industrienahen Forschungseinrichtungen wurde den Teilnehmern eine Vielzahl modernster Technologien präsentiert. Eine dieser Innovationen ist die Akustische Kamera, die eine präzise Lokalisierung und Analyse von Schallquellen ermöglicht. Besonders in der Automobil- und Luftfahrtindustrie findet dieses System Anwendung und trägt somit zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie bei. Geschäftsführer Gregor Wrobel stellte die Innovationen vor, die bereits heute einen bedeutenden Beitrag zur deutschen Industrie leisten.

CeramDetect ist ein innovatives System, das den Glasierprozess mithilfe modernster 3D-Lasertechnologie vereinfacht. Es ermöglicht eine hochpräzise Erkennung und Analyse von Werkstücken und automatisiert somit den gesamten Glasierungsprozess. Durch diese Technologie können Fehler minimiert und die Qualität der Glasierung deutlich verbessert werden.

WaveCam ist eine Schwingungsanalysesoftware, die mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras kleinste Vibrationen in Maschinen sichtbar macht. Durch die Analyse dieser Schwingungen können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und die Betriebssicherheit von Bauteilen erheblich gesteigert werden. Die Software ermöglicht eine präzise Überwachung und Bewertung des Maschinenzustands, was zu einer verbesserten Wartung und einer Reduzierung von Ausfallzeiten führt. Mit WaveCam können Unternehmen ihre Produktivität steigern und Kosten für Reparaturen und Ersatzteile minimieren.

Das automatisierte Fehlererkennungssystem QAIros stellt ein weiteres Highlight dar. Es nutzt herkömmliche Messmikrofone, um den akustischen Fingerabdruck angeregter Prüfteile zu erfassen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist es möglich, zwischen guten und fehlerhaften Teilen zu unterscheiden. Diese innovative Lösung ermöglicht eine effiziente und präzise Fehlererkennung in der industriellen Produktion, was zu einer Steigerung der Qualität und Effizienz führt.

Die ZUSE-Gemeinschaft ist ein Verband von unabhängigen Forschungsinstituten in Deutschland, die gemeinnützige Arbeit leisten. Mit ihrer Arbeit tragen sie maßgeblich zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands bei. Durch die enge Zusammenarbeit mit über 80 Mitgliedsinstituten bildet die ZUSE-Gemeinschaft eine wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Industrie. Sie fördert den Austausch von Know-how und trägt dazu bei, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe Anwendungen umgesetzt werden können. Die ZUSE-Gemeinschaft spielt somit eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovation und Fortschritt in der deutschen Industrie.

Die neuen Innovationen, wie die Akustische Kamera, CeramDetect, WaveCam und QAIros, bieten der deutschen Industrie erhebliche Vorteile. Die Akustische Kamera ermöglicht eine genaue Lokalisierung und Analyse von Schallquellen in verschiedenen Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. CeramDetect vereinfacht den Glasierprozess durch den Einsatz von 3D-Lasertechnologieen und ermöglicht eine präzise und automatisierte Analyse von Werkstücken. WaveCam macht kleinste Vibrationen sichtbar und trägt zur Verbesserung der Betriebssicherheit von Bauteilen bei. QAIros ermöglicht die automatisierte Fehlererkennung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.