Martin Katzer wird neuer Geschäftsführer der All for One Austria

Martin Katzer tritt ab dem 1. August 2023 als Geschäftsführer bei All for One Austria an. Zuvor war er fünf Jahre lang bei Atos Österreich tätig, wo er den Geschäftsbereich Business & Plattform Solutions sowie den Industriebereich Manufacturing leitete. Gemeinsam mit Christian Rauch wird er den Ausbau des SAP-Komplettdienstleisters vorantreiben, wobei die SAP Transformation der Kunden auf SAP S/4HANA, ein stärkerer Branchenfokus und der Eintritt in den gehobenen Mittelstand im Fokus stehen.



All for One ist eine herausragende Marke im DACH-Raum für SAP-Lösungen im Mittelstand und in verschiedenen Branchen. Durch das SAP Transformation Abo Conversion/4 ist All for One der führende Partner bei der Umstellung auf SAP S/4HANA.

Die All for One Austria ist eine bedeutende Tochtergesellschaft der All for One Group. Mit über 3500 Kunden, darunter sowohl mittelständische Marktführer als auch Hidden Champions und internationale Konzerne, ist All for One ein verlässlicher Partner mit herausragender Expertise.

Als erfahrener Manager mit umfassendem Know-how in IT und Consulting wird Martin Katzer die All for One Austria dabei unterstützen, ihre Position im österreichischen Markt weiter auszubauen. Mit seinen Leadership-Kompetenzen wird er die digitale Transformation österreichischer Kunden ganzheitlich begleiten und ihnen dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Martin Katzer legt großen Wert auf die Weiterentwicklung der Kunden und berücksichtigt dabei die zahlreichen digitalen Möglichkeiten. Gleichzeitig ist ihm ein werteorientiertes Miteinander innerhalb der All for One Austria sehr wichtig.

Martin Katzer ist ein erfahrener Manager mit über 30 Jahren Erfahrung in der IT- und Consulting-Branche. Er hat in leitenden Positionen gearbeitet und war auch als selbstständiger Unternehmensberater tätig. Im Jahr 2007 hat er das Executive MBA Programm an der IMADEC University Wien erfolgreich abgeschlossen. Als gebürtiger Wiener kennt er den österreichischen Markt und verfügt über umfassende IT- und Consulting-Expertise.

Martin Katzer wird ab dem 1. August 2023 die Position des Geschäftsführers der All for One Austria übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Räth an, der seit zwölf Jahren erfolgreich als geschäftsführender Vertriebsmanager tätig war.

Michael Zitz, Co-CEO der All for One Group, zeigt seine Anerkennung für das beeindruckende Engagement von Wolfgang Räth und übermittelt Martin Katzer herzliche Glückwünsche für einen erfolgreichen Start und viel Freude bei der Weiterentwicklung von All for One Austria.

Die All for One Group SE bietet Unternehmen ein umfangreiches Leistungsspektrum, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Welt zu steigern. Dazu gehören Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchenexpertise und Technologie-Know-how.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete die All for One Group SE einen Umsatz von 453 Millionen Euro. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard gelistet.

Martin Katzer bringt als neuer Geschäftsführer bei All for One Austria seine langjährige Erfahrung und umfassende Expertise ein, um den SAP-Komplettdienstleister weiterzuentwickeln. Sein Fokus liegt dabei auf der digitalen Transformation der Kunden und der maximalen Ausschöpfung des Potenzials von All for One Austria.

