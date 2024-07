Präzise Wasseraufbereitung in Schwimmbädern – Die Lösung von ProMinent

Der AQWA Bäder- und Saunapark in Walldorf vertraut auf die Mess- und Regeltechnik von ProMinent, um eine einwandfreie Wasserqualität in seinen hoch frequentierten Schwimmbädern sicherzustellen. Die präzisen und zuverlässigen Produkte des Komplettanbieters ermöglichen es, die vorgeschriebenen Sollwerte für pH-, Chlor- und Redoxwert präzise einzuhalten. Durch ihre Bedienfreundlichkeit und den geringen Wartungsaufwand bieten sie dem Betreiber eine zuverlässige Lösung zur Einhaltung der Hygienevorschriften.



Herausforderungen der Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

Schwimmbäder sind besonderen Herausforderungen ausgesetzt, da der Badebetrieb Verschmutzungen wie Talg, Ammoniak und Keime mit sich bringt. Diese Faktoren beeinflussen die Wasserqualität negativ, insbesondere die Chlorkonzentration, den pH-Wert und das Redoxpotential. Um das Badewasser dennoch sauber und hygienisch zu halten, wird es kontinuierlich zirkuliert und durch verschiedene Technologien wie Mess- und Regeltechnik überwacht und behandelt.

Zuverlässige und präzise Lösung für Wasserqualität in Schwimmbädern

Der AQWA Bäder- und Saunapark in Walldorf hat mit dem DULCOMARIN 3 von ProMinent die ideale Lösung gefunden, um die Wasserqualität in seinen sechs Becken und einem Rückspülbehälter zu sichern. Das Mess- und Regel-System ist mit Sensoren für pH-Wert, Chlor und Redoxpotenzial ausgestattet und ermöglicht eine präzise Messung und Dosierung des freien Chlors. Durch die Ausführung als Global Unit werden alle Informationen der einzelnen Becken und Regelkreisläufe zentral im DULCOMARIN 3 zusammengeführt. Dieser modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Bedienung und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Präzise und zuverlässige Wasseraufbereitung für Schwimmbäder

Die Produkte von ProMinent zeichnen sich durch ihre hohe Präzision und Zuverlässigkeit aus, was dem AQWA Bäder- und Saunapark ermöglicht, die strengen Hygienevorschriften für die Becken jederzeit einzuhalten. Mit dem DULCOMARIN 3 wird die Bedienung des Systems noch einfacher, da die Sensoren einfach mit Videotutorial-Unterstützung kalibriert werden können und die Bedienung über ein großes 7-Zoll-Touch-Display erfolgt. Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit, die Werte bequem am PC abzulesen und automatisch dreimal täglich Reports mit den aktuellen Werten an hinterlegte E-Mail-Adressen zu senden.

Effiziente Dosierung von Badewasser-Chemikalien für Umweltschutz und Ressourceneinsparung

Der AQWA Bäder- und Saunapark in Walldorf setzt mit dem DULCOMARIN 3 auf eine wirtschaftliche und effiziente Dosierung seiner Badewasser-Chemikalien. Dadurch werden Ressourcen gespart und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Der Energiespar-Betriebsmodus Eco!Mode passt die Pumpenleistung an die Wasserqualität an und dosiert die Chemikalien bedarfsgerecht. Mit dem Timer können individuelle Einstellungen für bis zu 24 Zonen vorgenommen werden, um Energiekosten zu reduzieren und Chemikalien einzusparen.

Umrüstung vom DULCOMARIN 2 auf DULCOMARIN 3 in zwei Stunden

Die Umrüstung vom Vorgängermodell DULCOMARIN 2 auf den DULCOMARIN 3 bietet eine unkomplizierte Lösung für den AQWA Bäder- und Saunapark. Innerhalb von nur zwei Stunden kann die Umrüstung bei laufendem Badebetrieb erfolgen, ohne dass die anderen Beckenkreisläufe beeinflusst werden. Zusätzlich zur Umrüstung setzt der Park auch die DULCODES UVC-Desinfektionsanlage ein, um eine zuverlässige Sekundärdesinfektion und den Abbau von gebundenem Chlor im Badewasser durch UV-Bestrahlung zu gewährleisten.

Zuverlässige Wasserqualität dank ProMinent-Technologie im AQWA Bäder- und Saunapark

Durch den Einsatz der ProMinent-Technologie konnte der AQWA Bäder- und Saunapark in Walldorf sicherstellen, dass seine Becken immer eine einwandfreie Wasserqualität aufweisen. Die präzise Mess- und Dosiertechnik ermöglicht es dem Betreiber, die Hygienevorschriften problemlos einzuhalten. Durch die effiziente Steuerung der Wasseraufbereitung können zudem Betriebskosten und Chemikalien eingespart werden. Die Umrüstung auf das neue DULCOMARIN 3 System gestaltet sich einfach und kostengünstig. Insgesamt bietet ProMinent eine maßgeschneiderte Lösung mit geringem Wartungsaufwand für eine effektive Schwimmbadwasseraufbereitung.

