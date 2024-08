Präzise und effizient: Universelle Werkzeuge für den Maschinenbau

Die Otto Beckert Feinmechanik GmbH & Co. KG vertraut auf die hochwertigen und vielseitig einsetzbaren universellen Werkzeuge von Arno Werkzeuge aus Ostfildern. Dank ihres regionalen Ansatzes und ihres umfassenden Verständnisses für Zerspanungsprozesse ist Arno Werkzeuge ein verlässlicher Partner für Otto Beckert. Die Verwendung dieser innovativen Werkzeuge ermöglicht es dem Unternehmen, hochwertige Bauteile aus verschiedenen Werkstoffen effizient und kostengünstig herzustellen. Besonders beeindruckend ist das patentierte FD-Frässystem DuoMill, das einen breiten Anwendungsbereich abdeckt. Arno Werkzeuge bietet außerdem eine Vielzahl von Frässystemen, Abstechwerkzeugen und Bohrsystemen an, die Otto Beckert dabei unterstützen, regelmäßig Kosten und Zeit zu sparen.



Effiziente Fertigung von Einzelteilen und Baugruppen mit universellen Werkzeugen

Die Otto Beckert Feinmechanik GmbH & Co. KG ist ein renommierter Hersteller von Einzelteilen, Baugruppen und Kleinserien für den Maschinenbau. Dabei spielen universelle Werkzeuge eine bedeutende Rolle, da sie eine hohe Vielseitigkeit bieten und verschiedene Materialien bearbeiten können. Für Otto Beckert ist es entscheidend, einen zuverlässigen Werkzeugpartner zu haben, der die Zerspanungsprozesse versteht und die Fertigung effizient unterstützt. In diesem Kontext hat sich Arno Werkzeuge aus Ostfildern als idealer Partner etabliert.

Regionale Wertschöpfung und stabile Lieferkette: Vertrauen in Arno Werkzeuge

Die Otto Beckert Feinmechanik GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen, das großen Wert auf regionale Wertschöpfung und eine stabile Lieferkette legt. Da die meisten Kunden ebenfalls aus der Region kommen, ist es für Otto Beckert wichtig, einen Werkzeugpartner zu haben, der schnell reagieren und persönliche Gespräche auf Augenhöhe führen kann. Arno Werkzeuge aus Ostfildern erfüllt diese Anforderungen und ist seit Jahren ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für Otto Beckert.

Wirtschaftliche Fertigung von Bauteilen durch universelle Zerspanungswerkzeuge

Für die Produktion von Bauteilen in kleinen Stückzahlen ist es entscheidend, unnötige Werkzeugwechsel zu vermeiden, um die Kostenplanung nicht zu beeinträchtigen. Universelle Werkzeuge, die für verschiedene Prozesse und eine Vielzahl von Werkstoffen geeignet sind, sind hier besonders gefragt. Arno Werkzeuge bietet eine breite Palette solcher Zerspanungswerkzeuge an, die es Otto Beckert ermöglichen, auf effiziente und kostengünstige Weise zu arbeiten. Mit diesen universellen Werkzeugen kann eine hohe Flexibilität in der Produktion erreicht werden.

Effizientes Frässystem für flexible Bearbeitung von NE-Metallen

Das FD-Frässystem DuoMill von Arno Werkzeuge ist ein herausragendes Highlight in ihrem Produktsortiment. Mit nur einem Grundkörper können diese Werkzeuge für Eck- und HFC-Fräsen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium eingesetzt werden, was eine hohe Flexibilität bei der Bearbeitung von NE-Metallen ermöglicht. Ein einzigartiges Merkmal des DuoMill-Frässystems ist der Eckenradius von nur 0,2 mm. Die präzisionsgeschliffenen und polierten Wendeschneidplatten gewährleisten eine hohe Genauigkeit und Standzeit. Dank des DuoMill-Frässystems erzielt Otto Beckert sehr glatte Oberflächen und kann in einigen Fällen sogar nachgelagerte Arbeitsschritte einsparen.

Effizientes Fräsen mit dem BLN-Eckfrässystem von Arno Werkzeuge

Das BLN-Eckfrässystem von Arno Werkzeuge ist die perfekte Wahl für das Fräsen mit hohem Materialabtrag bei Otto Beckert. Dank der massiven Werkzeughalter und der großen Wendeschneidplatten ermöglicht dieses System präzise Ecken, schnelles Schruppen und zuverlässiges Schlichten. Ein weiterer Vorteil ist die Differenzialteilung der Trägerwerkzeuge, die zu einer Reduzierung von Vibrationen beim Fräsen führt. Dadurch wird eine hohe Effizienz erreicht und die Produktivität gesteigert.

Effizientes Fräsen mit dem FT-Planfrässystem von Arno Werkzeuge

Das FT-Planfrässystem von Arno Werkzeuge zeichnet sich durch seine hohe Effizienz bei kleinen Aufmaßen aus. Durch die Verwendung stabiler Trägerwerkzeuge mit mehr Zähnen und die Differenzialteilung werden Vibrationen beim Fräsvorgang minimiert, was zu einem ruhigen und präzisen Fräsprozess führt. Mit einem Durchmesserbereich von 20 bis 125 mm bietet das FT-Planfrässystem bei Otto Beckert die Möglichkeit, kostengünstige und prozesssichere Fräsbearbeitungen durchzuführen. Dabei ermöglicht es höhere Vorschubgeschwindigkeiten und ein höheres Zeitspanvolumen, was zu einer verbesserten Produktivität führt.

Effizientes Ein- und Abstechen mit dem zweischneidigem SA-Abstechwerkzeug

Das zweischneidige SA-Abstechwerkzeug von Arno Werkzeuge bietet Otto Beckert eine effiziente Lösung für das Ein- und Abstechen an Drehmaschinen. Mit einer breiten Auswahl an Einstechbreiten von 1,5 bis 10 mm und einer beeindruckenden Stechtiefe von bis zu 140 mm ermöglicht dieses Werkzeug präzise und zuverlässige Bearbeitungen. Ein besonderes Highlight ist das patentierte ACS (Arno Cooling System), das für eine verbesserte Kühlung sorgt und somit die Standzeit des Werkzeugs verlängert.

Effizientes Bohren mit dem Schneidplatten Bohrsystem von Arno Werkzeuge

Das Schneidplatten Bohrsystem von Arno Werkzeuge überzeugt durch seine hohe Effizienz und Kosteneinsparungen beim Bohren. Durch den Einsatz verschiedener Trägerwerkzeuge und Schneideinsätze in verschiedenen Geometrien und Sorten können die Zerspanungsfachkräfte bei Otto Beckert präzise und effizient bohren. Die Schneideinsätze werden mithilfe von Torx-Schrauben sicher befestigt, was hohe Drehmomente ermöglicht und somit eine besonders zuverlässige Bohrbearbeitung gewährleistet.

Effiziente Zerspanung mit Arno Werkzeuge: Zeit- und Kostenersparnis für Otto Beckert

Die hochwertigen und vielseitig einsetzbaren Zerspanungswerkzeuge von Arno Werkzeuge sind von entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche und präzise Herstellung von Bauteilen bei Otto Beckert Feinmechanik. Mit einer breiten Palette von Frässystemen, Abstechwerkzeugen und Bohrsystemen ermöglicht Arno Werkzeuge Zeit- und Kostenersparnisse. Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit Arno Werkzeuge kann Otto Beckert effizient und flexibel arbeiten und seine regionale Verantwortung wahrnehmen. Arno Werkzeuge ist ein vertrauensvoller Partner, der die Bedürfnisse von Otto Beckert versteht und innovative Lösungen bietet.