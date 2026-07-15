GDP-qualifizierte Pharma-Cooler sichern temperaturkritische Arzneimitteltransporte nachhaltig effizient und zuverlässig

Logistikexperten transportieren mit den GDP-zertifizierten Pharma-Coolern von Kiesling temperaturkritische Medikamente unter Einhaltung aller Vorschriften. Das Angebot umfasst Fahrzeugaufbauten von 3,5 bis 26 Tonnen zGG und erstklassige Kühl-Heiz-Aggregate für Umgebungstemperatur, gekühlte Frischebereiche sowie Tiefkühlzonen. Geprüfte Risikoanalysen und individuelle Ausstattungen sorgen für lückenlose Dokumentation. Dank EIPL- und Pharmaserv-Zertifizierung profitieren Anwender von sofortiger GDP-Konformität und sparen sowohl Zeit als auch Betriebskosten im Transportgeschäft. Optimierte Abläufe und hohe Zuverlässigkeit sichern Qualität während des Verladungsprozesses.



Kiesling konfiguriert jede Kühlfahrzeuggröße exakt und für pharmazeutische Dokumentationsanforderungen

Kiesling konfiguriert jeden Fahrzeugaufbau präzise nach pharmazeutischen Vorgaben und gewährleistet durch umfangreiche Dokumentation eine Nachverfolgung aller Temperaturparameter über integrierten Sensoren und Messfühler. Installierte Kühlaggregate arbeiten mit hoher Leistung und präziser Regelung um konstante Temperaturen zwischen frisch bis tiefgekühlt unter allen Witterungsbedingungen zu garantieren. Modulare Komponenten und flexible Anpassungsmöglichkeiten gestatten eine optimale Aufteilung in verschiedene Temperaturzonen sowie kundenindividuelle Lösungen bei Raumvolumen und Beladung.

Kiesling setzt Kühl-Heizaggregate für konstante Temperaturen bei Außentemperaturen ein

Kiesling verwendet primär multifunktionale Kühl- und Heizaggregate, die sowohl eine Kühlung als auch eine Beheizung des Laderaums ermöglichen. Durch diese integrierten Systeme lassen sich selbst bei extremen Umgebungstemperaturen stabile Temperaturprofile in den definierten Bereichen ambient, fresh und tiefgekühlt aufrechterhalten. Die redundante Temperaturführung gewährleistet, dass Arzneimittel und temperaturempfindliche Güter unabhängig von äußeren Einflüssen unter konstanten Bedingungen transportiert werden, was Qualität und Sicherheit entlang der gesamten Lieferkette sichert hochpräzise dynamisch und systematisch

Risikoanalyse berücksichtigt Aggregateausfälle und erhöht deutlich Laderaumtemperaturstabilität im Verteilerverkehr

Im Zuge der umfassenden Risikoanalyse werden von Kiesling sämtliche potenziellen Worst-Case-Szenarien – darunter insbesondere ein Ausfall der Kühl- und Heizaggregate – gründlich untersucht. Dabei gewährleistet die hochleistungsfähige Isolierung eine signifikant verzögerte Erwärmung des Fahrzeuginnenraums. Dies erhöht die thermische Stabilität und minimiert Temperaturschwankungen während häufiger Stopps im Verteilerverkehr, sodass die Betriebssicherheit und Produktintegrität bei temperaturkritischen Transporten entscheidend verbessert werden. Die Analyse berücksichtigt außerdem externe Temperatureinflüsse und intensiv realistische Zeiträume für Standzeiten.

Kiesling Pharma-Cooler geprüft von EIPL und Pharmaserv verkürzen Vorlaufzeiten

Die Kiesling Pharma-Cooler werden von den anerkannten Instituten EIPL und Pharmaserv detailliert getestet, um sicherzustellen, dass sie den GDP-Richtlinien entsprechen. Das erworbene GDP-Zertifikat belegt die Konformität und ermöglicht Betreibern, auf zusätzliche Zertifizierungen zu verzichten. Durch diese validierte Auszeichnung reduzieren sich die Vorlaufzeiten erheblich, während gleichzeitig administrative Aufwände minimiert werden. Anwender profitieren von hoher Prozesssicherheit, standardisierten Prüfprotokollen und einer schnelleren Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge im temperaturgeführten Arzneimitteltransport und senkt dadurch Gesamtbetriebskosten signifikant.

Cool Slide ermöglicht effiziente Be- und Entladung ohne Hecktüren

Die Kiesling Cool Slide am Heck ersetzt herkömmliche Hecktüren durch eine leichtgängige, seitlich verschiebbare Trennwand, die den Laderaum zuverlässig verschließt und schnellen Zugang ermöglicht. Durch den Verzicht auf klassische Türen entsteht eine weitgehend ebene Ladefläche, die das Be- und Entladen von Paletten, Rollbehältern und Kartons beschleunigt. Gleichzeitig gewährleistet die integrierte, stehende Ladebordwand eine sichere Abdichtung und erhöht die Umschlagzyklen im innerstädtischen Verteilerverkehr. Dies reduziert Leerfahrten und senkt dauerhaft Betriebskosten signifikant.

Modulare Trennwände und Laderückhaltesysteme gewährleisten optimale Compliance und Praxistauglichkeit

Kiesling ermöglicht durch sein modulares Baukastensystem die Integration zusätzlicher Trennwände, um Ladeabschnitte individuell zu gestalten und stabile Temperaturzonen zu schaffen. Parallel dazu kommen flexible Laderückhaltesysteme zum Einsatz, die eine einfache Fixierung der Fracht gewährleisten und Schäden verhindern. Ergänzend bietet der Hersteller umfassende Dokumentationslösungen mit Echtzeit-Temperaturprotokollen, digitalen Prüfberichten und automatisierten Nachverfolgungsfunktionen, um höchste Praxistauglichkeit zu garantieren und regulatorische Anforderungen lückenlos zu erfüllen. Die modulare Bauweise verringert Umrüstzeiten und steigert deutlich Flexibilität.

Die Pharma-Cooler von Kiesling sind gemäß den GDP-Richtlinien qualifiziert und bieten aktive Kühl- und Heizaggregate für Ambient-, Frisch- und Tiefkühlbereiche in sämtlichen Aufbaugrößen von 3,5 bis 26 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. EIPL- sowie Pharmaserv-Zertifikate belegen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und entlasten Anwender von weiteren Audits. Durch modulare Optionen, umfassende Dokumentation und die patentierte Cool Slide-Trennwand beschleunigen Sie Ladeprozesse, senken Kosten und gewährleisten im Verteilerverkehr eine sichere, effiziente Arzneimittel-Logistik. Zeit- und ressourcenschonend