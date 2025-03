Neue stationäre Kamera bietet verbesserte Fehlererkennung und Stereobildvermessung

Die neue stationäre Kamera für die SIPLACE Bestückköpfe CPP und TWIN von ASMPT bietet zahlreiche Vorteile. Dank ihrer höheren Auflösung können Fehler bei komplexen BGA-Strukturen besser erkannt werden. Zudem ermöglicht sie eine präzisere Stereobildvermessung von Spezialbauelementen. Elektronikfertiger können ihre Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich steigern und eine größere Bandbreite an Bauelementen verarbeiten, von hochintegrierten BGAs bis hin zu großformatigen OSCs.



Neue stationäre Kamera ermöglicht Fehlererkennung bei komplexen BGA-Strukturen

Die neue stationäre Kamera Modell 56 verfügt über eine außergewöhnlich hohe Auflösung, die es ermöglicht, Lotkugeln mit einem Durchmesser von 80 µm präzise zu erkennen. Dies bietet deutliche Vorteile in Bezug auf die Qualitätssicherung. Insbesondere bei komplexen BGA-Strukturen, wie sie bei KI-Chips häufig vorkommen, liefert die Kamera sechsmal mehr Pixel pro Kugel im Vergleich zum herkömmlichen System. Dadurch können Fehler viel besser erkannt und vermieden werden. Darüber hinaus ermöglicht die höhere Auflösung eine schnellere und präzisere Stereobildvermessung von Spezialbauelementen, was das neue Kamerasystem auch für die Automobilindustrie äußerst interessant macht.

Neue stationäre Kamera ermöglicht problemlose Nachrüstung von SIPLACE Bestückautomaten

Die neue stationäre Kamera von ASMPT ermöglicht eine einfache Nachrüstung von SIPLACE Bestückautomaten und führt zu einer deutlichen Steigerung der Qualität, Performance und Bauelementflexibilität für Elektronikfertiger. Sven Buchholz, Vice President Portfolio Management bei ASMPT SMT Solutions, betont zudem, dass die Kamera in der Lage ist, sehr feine BGAs sicher zu verarbeiten und komplexe OSCs von manueller auf maschinelle Bestückung umzustellen.

Neue stationäre Kamera optimiert Geschwindigkeit und Flexibilität bei SIPLACE Bestückköpfen

Die neue stationäre Kamera von ASMPT bietet eine optimale Harmonie mit den SIPLACE Bestückköpfen hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität. Der hochflexible Bestückkopf CPP passt sich softwaregesteuert und bedarfsgerecht an unterschiedliche Anforderungen an und wechselt nahtlos zwischen drei Bestückmodi. Dadurch bleiben die Produktionslinien auch bei schnellen Produktwechseln perfekt ausbalanciert, ohne aufwendige Konfiguration und Kopfwechsel. Der Bestückkopf TWIN ist speziell für die End-of-Line-Bestückung von großen und komplexen Sonderbauelementen entwickelt worden. In der TWIN VHF Ausführung können Bauelemente bis zu einem Gewicht von 300 g präzise und mit einstellbaren Bestückkräften bis zu 100 N bestückt werden.

Neue stationäre Kamera für SIPLACE Bestückköpfe bietet Qualitätsoptimierung

