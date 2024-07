Erfolgreicher Transport von Milchkühlern von Frankreich nach Aserbaidschan

Das Expertenteam der AsstrA-Associated Traffic AG hat erfolgreich eine logistische Herausforderung gemeistert, indem es 4 Frachtstücke von Frankreich nach Aserbaidschan transportierte. Die Gesamtfracht hatte ein Volumen von 102,99 m³ und ein Gewicht von 4.472 kg. Der größte und sperrigste Teil der Fracht war ein Milchkühltank mit den Maßen 8.100 x 2.995 x 3.500 Meter und einem Gewicht von 3 Tonnen. Das Team entschied sich für den direkten Straßentransport über die Türkei, um die empfindliche Ladung sicher und pünktlich ans Ziel zu bringen.



Erfolgreiche Lieferung empfindlicher Ladung durch direkten Straßentransport über die Türkei

Das Expertenteam der AsstrA-Associated Traffic AG musste ein spezielles logistisches Konzept entwickeln, um den sicheren Transport einer empfindlichen Ladung zu gewährleisten. Die Entscheidung für den direkten Straßentransport über die Türkei ermöglichte es, die Ausrüstung ohne Umladung ans Ziel zu bringen und somit die Integrität und Qualität zu erhalten. Der gesamte Prozess dauerte zwei Wochen und erfüllte die speziellen Anforderungen des Auftraggebers.

Um sicherzustellen, dass die empfindlichen Milchkühler unbeschädigt am Zielort ankommen, war es entscheidend, Umladungen während des Transports zu vermeiden. Durch die effektive Zusammenarbeit des Teams konnten geeignete Frachtführer gefunden werden, die bereit waren, die Kühler von Tür zu Tür zu liefern. Die Projektkoordinatorin Sultane Zorlu von IPL Türkei betont, dass die Lieferung pünktlich und sicher am Betrieb in Aserbaidschan angekommen ist.

AsstrA-Associated Traffic AG ist seit nunmehr fünf Jahren ein vertrauenswürdiger Partner für diesen Kunden, der sich auf die Bereitstellung optimaler Routen und Transportlösungen spezialisiert hat. Die Experten des Unternehmens haben eine gut organisierte Logistik entwickelt und schnell gehandelt, um das Projekt erfolgreich abzuschließen und alle Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Vladyslava Pereghinya, Fachfrau für den Außendienst in der Abteilung Europa, betont die Effizienz und Kompetenz des Teams.

Wenn Sie Ihre logistischen Prozesse verbessern und sicherstellen möchten, dass Ihre Ausrüstung zuverlässig geliefert wird, bietet Ihnen AsstrA-Associated Traffic AG eine Lösung. Sie können online eine Anfrage stellen oder sich direkt an eine der Niederlassungen des Unternehmens wenden. Mit ihrem Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung in der Branche stehen Ihnen die Experten von AsstrA zur Verfügung, um Ihnen maßgeschneiderte logistische Lösungen anzubieten.

Das erfolgreiche Projekt, bei dem Milchkühler von Frankreich nach Aserbaidschan transportiert wurden, demonstriert die beeindruckende Leistungsfähigkeit und Effizienz der logistischen Lösungen der AsstrA-Associated Traffic AG. Dank ihres hochqualifizierten Expertenteams und ihrer exzellenten Organisation waren sie in der Lage, auch anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen und die spezifischen Anforderungen des Kunden vollständig zu erfüllen.