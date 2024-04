Avnet präsentiert neue Modulfamilie für energieeffiziente IoT-Lösungen

Die Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS von Avnet ist das neueste Produkt des führenden Technologieunternehmens. Sie basiert auf der leistungsstarken Prozessorfamilie i.MX 8M Plus von NXP Semiconductors und entspricht dem kompakten OSM 1.1-Standard (Size-M) „Medium“. Mit diesen Embedded Computer-Modulen können IoT-Lösungen mit hoher Effizienz und Leistung entwickelt werden. Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter geringer Energieverbrauch, hohe Skalierbarkeit und eine Vielzahl von Schnittstellen für eine einfache Integration in bestehende Systeme.



Leistungsfähige Applikationsprozessoren mit hoher Energieeffizienz für IoT-Anwendungen

Die Applikationsprozessoren i.MX 8M Plus von NXP Semiconductors bieten eine beeindruckende Computing-Leistung bei einem äußerst effizienten Energieverbrauch. Je nach Version liegt der Energieverbrauch zwischen nur zwei und sechs Watt, was sie ideal für verschiedene Anwendungen macht. Sie können im Bereich des Machine Learning an der Edge eingesetzt werden, um intelligente Bildverarbeitungssysteme zu realisieren. Zudem eignen sie sich für professionelle Multimediasysteme, industrielle IoT-Lösungen und Smart Home/Gebäudeautomatisierungssysteme.

Avnet erweitert OSM-Portfolio um leistungsstarke Alternative zu SMARC-Modulen

Die neue Modulfamilie von Avnet erweitert das OSM-Portfolio um Produkte, die eine hohe Prozessorleistung bieten. Im Vergleich zu den vorhandenen SMARC-Modulen stellen sie eine attraktive Alternative dar. Thomas Staudinger, der Präsident von Avnet Embedded, hebt die optimierte Ausgewogenheit von Leistung und Energieeffizienz hervor. Zudem handelt es sich um eine skalierbare und sichere Lösung mit vielen nützlichen Features.

Kompaktes Modul MSC OSM-MF-IMX8PLUS mit hoher Skalierbarkeit und Ausstattung

Die Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS zeichnet sich durch ihren äußerst kompakten Form-Faktor aus, der nur 30 x 45 mm misst. Im Vergleich zu SMARC-Modulen ist sie etwa ein Drittel kleiner. Trotz der geringen Größe bietet das Modul eine hohe Skalierbarkeit und Ausstattung. Es kombiniert Dual oder Quad Core ARM Cortex-A53 Prozessoren mit einem ARM Cortex-M7 Echtzeitprozessor, einer Multimedia 2D/3D GPU GC 7000UL und einem leistungsstarken Machine Learning-Beschleuniger (2.3 TOPS).

Vielfältige Schnittstellen für Embedded-Anwendungen in Modulfamilie vorhanden

Die MSC OSM-MF-IMX8PLUS Modulfamilie von Avnet bietet eine breite Palette an Schnittstellen, die speziell für Embedded-Anwendungen entwickelt wurden. Dazu gehören Dual Gigabit Ethernet mit IEEE 1588 Support, wobei eines der Ethernet-Ports auch TSN (Time-Sensitive Networking) unterstützt. Zusätzlich sind USB 2.0 und USB 3.0 Anschlüsse, CAN-FD, SPI und I2S für Audio I/O vorhanden. Die Modulfamilie unterstützt auch verschiedene Grafikschnittstellen wie Dual-Channel LVDS, MIPI DSI und HDMI 2.0. Darüber hinaus können Kameramodule über die MIPI CSI-2 Schnittstelle angeschlossen werden. Die typische Design Power beträgt zwischen 2 und 6 W.

Hohe Speicherkapazität und Betriebssystemvielfalt für MSC OSM-MF-IMX8PLUS Module

Die Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS zeichnet sich durch eine beeindruckende Speicherkapazität aus. Mit bis zu 8 GB LPDDR4 SDRAM und einem On-board eMMC-Speicher von bis zu 256 GB bietet sie ausreichend Platz für umfangreiche Daten und Anwendungen. Darüber hinaus ist sie flexibel und unterstützt verschiedene Betriebssysteme wie Linux, Android 12 und Windows 10 IoT Enterprise. Damit können Entwickler die Modulfamilie problemlos in ihre individuellen Systeme integrieren.

Einfache Integration und effiziente Produktion dank Lötbarkeit der OSM-Module

Die OSM-Module der Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS von Avnet sind im vorverzinnten LPA-Gehäuse erhältlich und können direkt auf die Leiterplatte gelötet werden. Dadurch ermöglichen sie einen vollautomatisierten Löt-, Assemblierungs- und Testprozess, was zu einer einfachen Integration in bestehende Systeme und einer effizienten Produktion führt. Diese Eigenschaften machen die Module ideal für Industrieanwendungen im Bereich des Internet of Things (IoT).

Avnet stellt die neueste Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS auf der embedded world vor

Besuchen Sie Avnet auf der embedded world 2022 in Halle 1, Stand 510 und erleben Sie die neueste Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS. Diese Embedded Computer-Module basieren auf der leistungsstarken i.MX 8M Plus Prozessorfamilie von NXP Semiconductors und bieten zahlreiche Vorteile für IoT-Lösungen. Neben dem Modul präsentiert Avnet auch eine Auswahl an Entwicklungs-Boards, die speziell für Edge-KI Anwendungen entwickelt wurden.

Die neue Modulfamilie MSC OSM-MF-IMX8PLUS von Avnet ist eine leistungsstarke und energieeffiziente Lösung für IoT-Anwendungen. Mit ihrem kompakten Form-Faktor bietet sie eine attraktive Alternative zu den vorhandenen SMARC-Modulen. Dank ihrer hohen Skalierbarkeit können sie an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Die Modulfamilie verfügt über vielfältige Schnittstellen, die für Embedded-Anwendungen relevant sind, und bietet eine umfangreiche Speicherkapazität. Durch den vollautomatisierten Prozess und die einfache Integration ist sie besonders effizient für die Industrie. Besuchen Sie Avnet auf der embedded world, um mehr über diese spannende Modulfamilie zu erfahren.