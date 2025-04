AWT-Seminar 2025: Innovationen im automatisierten Warentransport und Krankenhauslogistik

Beim AWT-Seminar 2025 trafen sich über 90 Teilnehmer, um über Innovationen im automatisierten Warentransport und smarte Lösungen für Krankenhäuser zu diskutieren. Die Veranstaltung, unterstützt von renommierten Industriepartnern wie Telelift GmbH und DS Automotion GmbH, präsentierte modernste Systeme zur Automatisierung logistischer Prozesse und gab praxisnahe Einblicke in deren Anwendung. Die hochkarätigen Vorträge verdeutlichten, dass Automatisierung und Digitalisierung nicht nur Kosten senken, sondern auch Arbeitsbedingungen verbessern und die Patientenversorgung optimieren können. Die Erkenntnisse des Seminars werden zweifellos neue Impulse für die Weiterentwicklung der Krankenhauslogistik setzen.



Dr. Florian Drechsler von Telelift GmbH hob in seinem Vortrag die enorme Bedeutung der Automatisierung und Digitalisierung für moderne Krankenhäuser hervor. Durch den Einsatz von smarten Technologien können nicht nur Kosten gesenkt werden, sondern auch das Personal entlastet und die Patientenversorgung verbessert werden. Es ist klar, dass die Zukunftsfähigkeit von Krankenhäusern maßgeblich von der Implementierung automatisierter Lösungen abhängt.

Fortschrittliche Lösungen für den innerklinischen Warentransport präsentiert

Im Rahmen des Seminars wurde intensiv über die Optimierung des innerklinischen Warentransports diskutiert. Dabei wurden fortschrittliche Lösungen vorgestellt, die eine automatisierte Beförderung von Medikamenten, Speisen, Wäsche und medizinischem Material ermöglichen. Insbesondere fahrerlose Transportsysteme, Robotik und Rohrpost erweisen sich als zunehmend bedeutsam für die Krankenhauslogistik, da sie signifikante Effizienzsteigerungen ermöglichen.

Vielfältiges Fachprogramm: Praxisnahe Lösungen und Expertenwissen beim AWT-Seminar

Das AWT-Seminar beeindruckte durch ein breites Spektrum an Fachvorträgen, die praxisnahe Lösungen und Fachwissen für die Teilnehmer boten. Es wurden verschiedene Themen behandelt, darunter die Verbesserung der Effizienz und des Komforts in Krankenhäusern durch Mobilitätslösungen, die Modernisierung von bestehenden AWT-Anlagen sowie die Integration neuer Logistiksysteme in bereits bestehende Infrastrukturen. Zudem wurden innovative Ansätze für den Einsatz unsichtbarer Transportlogistik und robotischer Lösungen präsentiert.

Begeisterte Teilnehmer loben Networking-Möglichkeiten des AWT-Seminars

Die Teilnehmer des AWT-Seminars waren von der Veranstaltung beeindruckt und hoben die wertvollen Networking-Möglichkeiten hervor. Der intensive Austausch mit bekannten und neuen Kontakten ermöglichte eine intensive Vernetzung und machte die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Das AWT-Seminar 2025 war eine wegweisende Veranstaltung, die verdeutlichte, dass Automatisierung und Digitalisierung unverzichtbare Werkzeuge sind, um Krankenhäuser für die Zukunft zu rüsten. Durch den Einsatz intelligenter Technologien können nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch die Arbeitsbedingungen verbessert und die Patientenversorgung optimiert werden. Das Seminar förderte zudem den Austausch und die Vernetzung innerhalb der Branche, um eine smarte, effiziente und nachhaltige Zukunft für Krankenhäuser zu schaffen.

