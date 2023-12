Beauftragung eines Immobilienexperten: Die Vorteile beim Kauf oder Verkauf von Immobilien

Wird ein Immobilienmakler beim geplanten Verkauf oder Kauf eines Hauses oder einer Wohnung hinzugezogen, hat das viele Vorteile. Die Chancen, das Vorhaben erfolgreich abzuschließen, steigen unter Hinzuziehung des Profis ungemein.



Vorteile beim Verkauf einer Immobilie durch den Immobilienmakler

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, hat viele Möglichkeiten. Zum einen kann eine Anzeige in der regionalen Tageszeitung geschaltet werden. Die erfasste Zielgruppe besteht dabei allerdings auch nur in regionalen Interessenten. Menschen, die in anderen Teilen Deutschlands oder der Welt leben und Interesse an der Immobilie haben könnten, erfahren gar nicht erst von dem anstehenden Verkauf. Eine andere Möglichkeit ist das Schalten einer Anzeige auf Immobilienseiten oder bei eBay.

Abgesehen von der Gefahr, die hier durch Betrug droht, wird häufig auch eine Klientel angesprochen, das gar nicht zur Zielgruppe gehört. Die Streuverluste solcher Anzeigen sind groß, zudem muss der Verkäufer sich mit zahlreichen Anfragen auseinandersetzen. Nur ein Bruchteil davon ist wirklich interessant. Schnell kommt der Immobilienverkäufer zu dem Schluss, dass es sinnvoller ist, einen Makler wie auf https://city-immobilienmakler.de/bayern/niederlassung-ingolstadt zu finden, hinzuziehen. Die Vorteile sind überzeugend.

4 Vorteile des Hausverkaufs durch den Immobilienmakler

Wer noch überlegen muss, ob sich die Zusammenarbeit mit dem Immobilienmakler wirklich lohnt, sollte einen Blick auf die folgenden Vorteile werfen:

Der Immobilienmakler kennt den Markt Der Immobilienmakler kennt den aktuellen Wohnungs- und Häusermarkt und das nicht nur innerhalb der eigenen Region. Er weiß über die derzeitigen Preise Bescheid und kann einschätzen, welche Verkaufspreise realistisch sind bzw. wo der Verhandlungsspielraum endet. Er kann Käufer und Verkäufer zusammenbringen und erspart dem bisherigen Eigentümer damit viel Zeit und Aufwand.

Der Makler als Stütze in jeder Beziehung Der Immobilienmakler unterstützt den Verkäufer nicht nur bei der Suche nach Kaufinteressenten, sondern hilft ihm auch, den gesamten Verkauf zu managen. Er macht die nötigen Besichtigungstermine aus, berät mögliche Käufer am Telefon und beauftragt die Erstellung von Wertgutachten. Er führt Besichtigungen durch, beantwortet Fragen und sorgt dafür, dass die nötigen Verkaufsunterlagen vollständig und pünktlich beisammen sind. Ist noch nicht klar, wer überhaupt zur Zielgruppe der Käufer gehört, führt der Makler eine entsprechende Analyse durch und findet diese. So kann er sicherstellen, dass genau die Käufer angesprochen werden, die zur Immobilie passen. Höhere Verkaufspreise möglich Das Verhandlungsgeschick des Immobilienmaklers zahlt sich aus: Er kann zum einen den Wert der Immobilie besser schätzen und kennt die aktuellen Marktpreise. Er ist aber auch in der Lage, bestmöglich zu verhandeln und damit Höchstpreise zu erzielen. Der Makler setzt seine jahrelange Erfahrung ein und weiß, wo die Grenzen der Verhandlungstaktiken erreicht sind.

Makler hilft dabei, Geld zu sparen In kaum einem anderen Bereich kann Unwissen so teuer werden wie in der Immobilienbranche. Wer als Verkäufer auf Geld verzichtet, weil das eigene Verhandlungsgeschick nicht allzu stark ausgeprägt ist oder wer anderweitige teure Fehler macht, wird das Fachwissen eines Profis umso mehr zu schätzen wissen. Es ist daher sinnvoll, dieses gleich von Anfang an hinzuzuziehen und nicht aus Kostengründen auf die Hilfe des Profis zu verzichten. Denn eines ist klar: Auch wenn der Immobilienmakler Geld kostet, so sind diese Kosten doch um einiges geringer als die Einnahmen, die gerade durch die Beauftragung des Profis erzielt werden können.

Vorteile beim Kauf einer Immobilie über den Immobilienmakler

Damit ist klar, dass die Vorteile durch den Immobilienmakler beim Verkauf von Immobilien dafür sorgen, dass dieser Branchenexperte unverzichtbar ist. Natürlich ist es möglich, ein Haus oder eine Wohnung auch ohne seine Hilfe zu verkaufen, doch wirklich sinnvoll ist es nicht. Der Makler ist Vermarktungsexperte, Berater, Finanzprofi und mentaler Unterstützer in einem. Wer möchte darauf gerade beim anstrengenden Immobiliengeschäft verzichten?

Der Immobilienmakler kann nicht nur engagiert werden, wenn ein Eigentümer seine Immobilie veräußern möchte. Er ist auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses geht. Der Makler begleitet den Immobiliensuchenden von Anfang an, findet das passende Objekt für ihn und kennt sich nicht nur mit fachlichen Fragen, sondern auch mit Verhandlungen aus. Wer nicht zu viel für die Immobilie bezahlen möchte, sollte daher lieber auf die Hilfe des Experten setzen. Dieser kostet seinerseits Geld, das aber gewinnbringend investiert wird.

4 Vorteile des Hauskaufs mit Profihilfe

Viele Kaufinteressenten gehen davon aus, dass sie selbst Experte genug sein, um die passende Wohnung oder ein Haus zum Kaufen zu finden. Sie durchforsten die Immobilienanzeigen auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in der gewünschten Lage. Sie verhandeln mit dem Käufer und unterschreiben schon bald sehr glücklich den Kaufvertrag. Bis das große Erwachen kommt und sie erkennen, dass sie viel zu viel bezahlt haben. Die Immobilie, die aus Kostengründen ohne Hinzuziehung eines Gutachters gekauft wurde, ist bestenfalls sanierungsbedürftig, schlimmstenfalls abrissreif. Die Unterlagen waren nicht vollständig und der nachzureichende Auszug aus dem Grundbuch zeigt Altlasten. Mit dem Makler wäre das nicht passiert, denn er schützt vor schweren und vor allem teuren Fehlern beim Immobilienkauf. Er überzeugt unter anderem mit diesen vier Vorteilen:

Makler findet versteckte Mängel Kaum ein Laie verfügt über das jahrelange Fachwissen eine Immobilie betreffend. Schäden an der Bausubstanz oder an Leitungen sind meist nicht direkt auf den ersten Blick erkennbar. Doch der Profi weiß, worauf er bei einer Besichtigung achten muss und wird den Verkäufer darauf ansprechen. Somit ist es möglich, nicht nur den schönen Schein des erträumten Hauses zu sehen, sondern auch hinter die Fassade zu blicken. Oft sind mit den versteckten Mängeln sehr hohe Kosten verbunden, die die Finanzierung des Wohntraums schwer bis unmöglich machen. Leider stellen die meisten Laien diese Mängel erst im Zuge der Renovierung fest und diese findet nun einmal nach dem Kauf statt.

Hilfe bei Verkaufsgesprächen Der Makler kennt nicht nur die relevanten Antworten, sondern stellt auch die richtigen Fragen. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit hat er längst erfahren, worauf es ankommt, und ist damit dem Kaufinteressenten ein großes Stück voraus. Wer das erste Mal in seinem Leben eine Immobilie kauft, wird meist nicht wissen, worauf es speziell zu achten gilt. Der Makler hingegen übernimmt die Rolle des Fragestellers und kann zudem in Verkaufsgesprächen moderierend auftreten. Der Makler kennt alle Antworten Der Immobilienmakler kennt nicht nur die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Immobilie, sondern weiß auch Dinge, die der Verkäufer nur ungern verrät. Wie steht es um den tatsächlichen Energieverbrauch und welche Modernisierungen fallen demnächst an? Ein Makler stellt alle relevanten Unterlagen zusammen und bietet diese dem Käufer zur Durchsicht an. Der Makler kann zudem die passende Immobilie nach festen Suchvorgaben finden.

Finden von nicht auf dem Markt befindlichen Immobilien Der Immobilienmakler kennt den Markt genau und agiert innerhalb eines professionellen Netzwerks. Dieses erlaubt es ihm, auch die Immobilien anzubieten, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Manche Verkäufer veräußern ihre Objekte auch gar nicht über offizielle Kanäle, sondern bieten sie quasi unter der Hand zum Verkauf an. Ein guter Makler kennt solche Objekte und weiß genau, welcher Käufer zu diesen Immobilien passt.

Wer nun die sinkenden Bauzinsen nutzen möchte und auf der Suche nach dem passenden Kaufobjekt ist, tut gut daran, sich an einen Immobilienmakler zu wenden. Mit hoher Beratungsqualität, großer Marktkenntnis und viel Engagement wird er das zusammenbringen, was zusammengehört. Für den Käufer bedeutet das weitaus weniger Stress bei der Immobiliensuche sowie eine Schonung der eigenen Nerven. Im besten Fall sucht und findet der Makler exakt das passende Objekt und sorgt für das Wertgutachten ebenso wie für erfolgreiche Preisverhandlungen, die sich auf dem gewünschten Niveau befinden.