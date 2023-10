Drucker WLAN: 5 Vorteile eines WLAN-Druckers

Fazit : Die Einrichtung eines neuen Druckers ist inzwischen so leicht, dass dafür nicht einmal mehr der Service der Hersteller nötig ist. Anhand der Kurzbeschreibungen und mithilfe des Konfigurationsassistenten ist es möglich, den Drucker in kurzer Zeit betriebsbereit zu haben.

Das war nicht immer so, was auch der Grund ist, warum sich in der Vergangenheit viele Nutzer gegen einen WLAN-Drucker entschieden haben.

Vorteil # 3: Treiber auf mobile Geräte übertragbar

Moderne Drucker mit WLAN sind für die Zukunft gerüstet. Die nötigen Treiber können inzwischen auch auf mobile Geräte gespielt werden, sodass vom Tablet oder Smartphone aus auf den Drucker zugegriffen werden kann. Noch vor nicht allzu langer Zeit mussten die Geräte mit einem speziellen Adapter an den Drucker angeschlossen werden, damit eine Verbindung überhaupt möglich war. Diesbezüglich ging die Entwicklung in rasanten Schritten voran und heute kann ganz bequem ohne Kabel oder Adapter ein Druckauftrag vom Smartphone oder Tablet aus gesendet werden.

Vorteil # 4: Mehr Flexibilität

Wenn innerhalb einer Familie nur von einem Drucker aus gedruckt werden könnte, wäre dies mehr als ärgerlich und vor allem sehr aufwendig. Durch moderne WLAN-Drucker hingegen kann jedes Kinder- und auch das Arbeitszimmer mit dem Drucker verbunden werden.

Dazu kommen die mobilen Geräte eines jeden Familienmitglieds. Teilweise kann es nötig sein, das WLAN-Signal verstärken zu lassen, was über einen zusätzlichen Router bzw. Verstärker möglich ist. Die Verbindung zum Drucker kann damit sicher aufgebaut und gehalten werden. Selbst draußen in der Hängematte liegend ist es möglich, einen Druckauftrag zu senden.

Vorteil # 5: Sogar ohne Router nutzbar

Was viele Nutzer nicht wissen: Der WLAN-Router kann teilweise sogar ohne Router genutzt werden. Wichtig ist dafür, dass die nötige Druckersoftware richtig installiert worden ist. Dann kann der Drucker direkt per USB-Anschluss mit dem Hauptcomputer verbunden werden. Die Druckersoftware steht dafür entweder per CD-ROM oder als Download zur Verfügung. Dann kann der Druck an den lokalen Computer angeschlossen werden, die entsprechend Option wird auf dem Hauptcomputer ausgewählt.

Im Freigabe-Center steht dafür das Menü „Einrichten eines kabellosen Netzwerkes“ zur Auswahl. Danach kann der Netzwerkname gewählt werden und ein Passwort wird festgelegt. Nach Speichern des Netzwerkes hilft der Konfigurationsassistent weiter, um den Drucker ohne WLAN später über das interne Netzwerk ansteuern zu können.

Sollte das WLAN-Netzwerk ausfallen, ist es in der Regel auch möglich, Druckaufträge zu übermitteln. Dafür muss das Endgerät – fest oder mobil – per Kabel mit dem Drucker verbunden werden. In der Regel können also alle Drucker, die mit WLAN ausgerüstet sind, auch ohne dieses genutzt werden und gleichen dann der Arbeitsweise dem Drucker, der kabelgebunden arbeitet.