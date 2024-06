Möve – Familienunternehmen made in Germany

Das macht MÖVE so besonders

Um herauszufinden, was MÖVE so besonders macht, wurde genau diese Frage dem Geschäftsführer Norbert H. Vossen gestellt. Er bekräftigt in seiner Antwort, dass es dem Unternehmen vor allem auf traditionelle Werte wie Qualität, Innovation und Herkunft ankomme.

Die Produktion findet in Sachsen und hier in der Oberlausitz statt, einheimische Fachkräfte übernehmen das Design, das Weben, Färben, Bedrucken, Veredeln und die Weiterverarbeitung der Fasern. Die dabei hergestellten Produkte überzeugen durch ihre Weichheit und Saugfähigkeit sowie durch ihre Haltbarkeit.

Die Produktionsmethoden und verwendeten Technologien werden bei MÖVE ständig erweitert und der neueste Stand der Technik wird aufrecht erhalten. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass die Produktion effizient und energiesparend möglich ist.

Garantiert wird dieses Versprechen durch regelmäßige Zertifizierungen, die dem Kunden zeigen, wie qualitativ hochwertig und umweltschonend die Frottierwaren sind. Darüber hinaus wird das Design in den Mittelpunkt gestellt, denn wo die Qualität sichergestellt ist, kann man sich auf den ebenfalls hohen Anspruch an das Design konzentrierten. So entsteht Qualität mit Tradition!