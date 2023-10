Wellengitter: Anwendungsbereiche und Vorteile für die Industrie

Verschiedene Materialien für Wellengitter

Wellengitter werden häufig als Schutzelemente verwendet und finden sich damit im Freien wieder. Eine Rostbeständigkeit ist daher gefordert, außerdem eine hohe Stabilität sowie Wetterfestigkeit. Dies schränkt die Auswahl der Materialien ein. Hinzu kommt, dass eine optische Anpassung an bereits vorhandene Objekte gewünscht ist, zudem soll das Aussehen der Elemente hochwertig sein. Das richtige Material ist nach diesen Kriterien schnell zu finden: Ebenso wie hochwertige Zäune aus Edelstahl hergestellt werden, bietet sich dieses Material auch für Wellengitter-Elemente an. Auch sendzimirverzinkter Stahl ist für filigrane und gleichzeitig stabile Gittergeflechte erste Wahl. Eine nachträgliche Bearbeitung der Materialien ist jederzeit möglich. Tipp: Ist eine geringere Stabilität ausreichend und ist eine Verformung das Ziel, sind die Elemente auch aus Aluminium zu fertigen.

Vorteile von Edelstahl

Stahl, der über eine besondere Reinheit verfügt, wird als Edelstahl bezeichnet. Legiert oder unlegiert: Die Zusammensetzung des Stahls ist maßgeblich für die Qualität und Hochwertigkeit des Edelstahls. Chrom und Nickel sind in verschiedenen Anteilen enthalten und sorgen für die hohe Beständigkeit. Liegt der Anteil an Chrom über 10,5 Prozent, gilt der Edelstahl als rostfrei. Dieser hat neben der Rostfreiheit zahlreiche weitere Vorteile. Unter anderem ist Edelstahl leicht und dennoch robust, dabei säure- und witterungsbeständig. Bei einer Nutzung im Freien stellen sich kaum optische Veränderungen ein, was Edelstahl als Material für verschiedene Einsatzzwecke interessant macht. Der Vorwurf, dass bei der Herstellung von Edelstahl viel Energie benötigt wird, was wiederum den Aspekt der Nachhaltigkeit des Materials beeinflusst, kann zurückgegeben werden. Die Langlebigkeit des Edelstahls kompensiert den Mehraufwand an Energie um ein Vielfaches.