Glücksspielexperte Steffen Breitner enthüllt Internet-Betrug und Schattenseiten der Branche.

Mein Tipp: Immer die Erfahrungen anderer Spieler recherchieren und auf deren Feedback achten. Also kurz gesagt, es gibt definitiv ein paar Fallstricke, vor denen ich warnen würde. Es geht darum, sicherzustellen, dass man sein Geld und seine Daten nur in die Hände von vertrauenswürdigen Anbietern legt.

Ein weiteres großes Thema ist der Schutz persönlicher Daten. Einige Anbieter nehmen es mit der Datensicherheit nicht so genau.

Das ist ein echtes Risiko. Dann die Sache mit den Bonusangeboten. Sie sehen auf den ersten Blick toll aus, aber die Bedingungen sind oft so kompliziert und restriktiv, dass es fast unmöglich ist, daraus Vorteile zu ziehen. Also, immer das Kleingedruckte lesen.

industry-press.com: Was sind die ersten Anzeichen, die bei Ihnen den Verdacht auf Betrug wecken?

Steffen Breitner: Ein paar Warnsignale stechen besonders hervor, wenn es darum geht, einen potenziellen Betrug im Internet zu erkennen. Erstens, wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein – hohe Renditen ohne Risiko oder exklusive Produkte zu unglaublich niedrigen Preisen. Das lässt bei mir sofort die Alarmglocken läuten.

Auch eine schlechte oder fehlende Impressumsangabe auf einer Website ist ein Warnsignal. Das deutet oft darauf hin, dass die Betreiber etwas zu verbergen haben.

Unprofessionelles Webdesign, zahlreiche Rechtschreib- und Grammatikfehler oder eine unklare Ausdrucksweise in der Kommunikation sind ebenfalls Indikatoren, die Skepsis wecken. Professionelle Unternehmen investieren in der Regel in eine klare und fehlerfreie Kommunikation.

Ein weiteres klares Anzeichen ist, wenn von mir verlangt wird, persönliche oder finanzielle Informationen über eine ungesicherte Verbindung preiszugeben oder wenn eine Zahlung über unübliche Kanäle, wie etwa per Gutschein-Codes oder Kryptowährungen, gefordert wird.

Zu guter Letzt machen mich unaufgeforderte Kontaktversuche stutzig, sei es per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien, besonders wenn versucht wird, Druck auszuüben oder Angst zu schüren, um mich zu einer schnellen Entscheidung oder Handlung zu bewegen.