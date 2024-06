Frisch & Faust setzt auf Ausbildung von Flüchtlingen und Zuwanderern

Die Frisch & Faust Tiefbau GmbH hat innovative Lösungen entwickelt, um dem anhaltenden Fachkräftemangel in der Baubranche entgegenzuwirken. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausbildung von Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte. Bei einem Unternehmensbesuch erhielten hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik einen Einblick in die umgesetzten Maßnahmen, die darauf abzielen, diese Zielgruppe gezielt anzusprechen und ihnen eine Perspektive in der Baubranche zu bieten.



Praxisnahe Berufsorientierung bei Frisch & Faust für Ausbildungsinteressierte mit Fluchthintergrund

Im Rahmen des Events „Taste the Job – Azubi für einen Tag“ hatten Teilnehmer die Möglichkeit, die praxisnahe Berufsorientierung bei Frisch & Faust kennenzulernen. An verschiedenen Stationen wurden typische Aufgaben des Tiefbaufacharbeiters und des Rohleitungsbauers simuliert. Besonders Ausbildungsinteressierte mit Fluchthintergrund konnten dabei ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und das Unternehmen erhielt wertvolle Einblicke in ihr Potenzial.

Duale Berufsausbildung: Erfolgsmodell für junge Menschen und Unternehmen

Die duale Berufsausbildung ist ein bewährtes Erfolgsmodell, das sowohl für junge Menschen als auch für Unternehmen Vorteile bietet. Sie ermöglicht einen vielversprechenden Karrierestart und trägt dazu bei, den Fachkräftebedarf in den Betrieben zu decken. Insbesondere Auszubildende mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund sind in den letzten Jahren zu einer wichtigen Zielgruppe geworden. Um diese Zielgruppe weiterhin erfolgreich zu erreichen, ist es von großer Bedeutung, ihnen gute Informationen und Praxisbeispiele zur erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.

Praxisnahe Berufsorientierung wichtiger denn je für duale Ausbildung

Eine praxisnahe Berufsorientierung ist von großer Bedeutung, um junge Menschen für eine duale Ausbildung zu begeistern. Es ist wichtig, dass sie ihre Interessen und Fähigkeiten kennen, um eine passgenaue Beratung und Vermittlung in die Betriebe zu ermöglichen. Durch das Erleben unterschiedlicher Berufe und ihrer Entwicklungschancen in der Praxis können sie am besten herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt.

Frisch & Faust Tiefbau nutzt Potenzial von Migranten

Die Frisch & Faust Tiefbau GmbH hat erkannt, dass Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte eine wertvolle Zielgruppe für das Unternehmen darstellen. Um diese Zielgruppe zu erreichen, bietet das Unternehmen niedrigschwellige Kennenlernangebote und eine praxisnahe Berufsorientierung an. Dieter Mießen, kaufmännischer Leiter und Prokurist von Frisch & Faust, betont: „Vor allem für Azubis mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte ist dieser praxisnahe Zugang wichtig, um Hürden bei der Bewerbung abzubauen, eine klare Vorstellung der Ausbildungsinhalte zu vermitteln und damit Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.

Erfolgreiche Ansprache und Berufsorientierung: Gewinn für Unternehmen und Auszubildende

Die gezielte Ansprache und praxisnahe Berufsorientierung von Frisch & Faust sind entscheidend, um junge Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte für eine duale Ausbildung zu gewinnen. Das Unternehmen profitiert von motivierten und qualifizierten Auszubildenden, während die Auszubildenden eine Perspektive für ihre berufliche Zukunft erhalten. Die duale Ausbildung bleibt somit weiterhin ein Erfolgsmodell, das junge Menschen und Unternehmen gleichermaßen unterstützt.