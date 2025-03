BEUMER Group und Ingpuls Dynamics revolutionieren Logistik mit AutoDrop-Technologie

Die exklusive Partnerschaft zwischen der BEUMER Group und Ingpuls Dynamics ermöglicht mit ihrer AutoDrop-Technologie die automatische Entladung des BG Pouch Systems. Diese innovative Technologie zeichnet sich durch ihre leistungsstarke Entladefähigkeit aus und bietet höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Unternehmen in der Fashionlogistik, Kurier-, Express- und Paketdienste sowie E-Commerce-Lager und Logistikdienstleister profitieren von den zahlreichen Vorteilen, die AutoDrop bietet. Durch den Einsatz dieser Technologie können Logistikzentren effizient betrieben werden, ohne dass manuelles Handling bei der Entladung erforderlich ist. Dadurch werden Zeit und Kosten gespart und die Auftragsabwicklungszeiten verkürzt.



BEUMER Group und Ingpuls Dynamics revolutionieren die Logistik mit FGL-Aktorik

Die BEUMER Group und Ingpuls Dynamics haben das Potenzial der FGL-Aktorik für den Einsatz in der Logistik erkannt und gemeinsam ihr erstes Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht. Diese Partnerschaft bestätigt die Innovationskraft beider Unternehmen und legt den Grundstein für weitere Entwicklungen. Das Technologie-Joint Venture Ingpuls Dynamics, bestehend aus der brandgroup und der Ingpuls GmbH, stellt die Aktivleisten für das BG Pouch System her.

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen BEUMER Group und Ingpuls Dynamics

Die Zusammenarbeit zwischen der BEUMER Group und Ingpuls Dynamics wurde als außergewöhnlich erfolgreich und vorbildlich bezeichnet. Beide Unternehmen haben von Beginn an eng, fair und auf gleicher Augenhöhe kommuniziert. Probleme wurden schnell und zielgerichtet gelöst. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit wird auf der LogiMAT in Stuttgart präsentiert und kann dort bewundert werden.

Exklusive Partnerschaft ermöglicht automatische Entladung von Logistikanwendungen

Die BEUMER Group ist ein global agierendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lösungen für den Materialtransport spezialisiert hat. Als Familienunternehmen mit langjähriger Tradition legt die BEUMER Group großen Wert auf hochwertige Systemlösungen und eine umfassende Betreuung ihrer Kunden. Mit einem weltweiten Team von 5.600 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen beeindruckenden jährlichen Auftragseingang von rund 1,25 Milliarden Euro. Die BEUMER Group setzt dabei stets auf höchste Standards in Bezug auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit.

Ingpuls Dynamics: Joint Venture zwischen führendem Federanbieter und Formgedächtnislegierungshersteller

Ingpuls Dynamics ist ein innovatives Joint Venture, das die Expertise der brandgroup, einem renommierten Anbieter von technischen Federn, und Ingpuls, einem Spezialisten für Formgedächtnislegierungen, vereint. Durch die vertikale Integration im Joint Venture wird die Komplexität des Einsatzes von FGL auf Kundenseite reduziert, was einen Mehrwert für die gemeinsamen Kunden schafft. Mit Sitz in Bochum, Deutschland, arbeitet Ingpuls Dynamics daran, hochreine und kundenspezifische Lösungen anzubieten.

BEUMER Group und Ingpuls Dynamics revolutionieren Logistik mit AutoDrop-Technologie

Durch die exklusive Partnerschaft zwischen der BEUMER Group und Ingpuls Dynamics können Kunden in der Fashionlogistik, Kurier-, Express- und Paketdiensten sowie E-Commerce-Lagern und Logistikdienstleistern von den Vorteilen der AutoDrop-Technologie profitieren. Diese innovative Technologie ermöglicht die automatische Entladung des BG Pouch Systems ohne manuelles Handling, was Zeit- und Kosteneinsparungen sowie eine verkürzte Auftragsabwicklung ermöglicht. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wurde als vorbildlich bezeichnet und es sind bereits weitere Produkte und Lösungen in Planung.