Arcadis, SIGNON und IB&T vereinen Softwarelösungen zu BIM-konformem Gesamtsystem

Die Arcadis Mobility Germany GmbH, SIGNON Deutschland GmbH und IB&T Software GmbH verbinden ihre Anwendungen ProSig, SIGNON OLAcad und card_1 zu einem durchgängig BIM-kompatiblen Planungssystem. Ziel ist die Erstellung nahtloser, effizienter und wirtschaftlich sicherer digitaler Planungsprozesse im Schienen- und Verkehrsbereich. Harmonisierte Schnittstellen gewährleisten verbesserte Workflows, die fachspezifisches Know-how integrieren und eine lückenlose Prozessbegleitung für integrierte Bahnprojekte ermöglichen. Dabei werden Präzision und Zukunftsfähigkeit in allen Projektphasen nachhaltig gestärkt und Betriebsabläufe optimiert.



Drei Unternehmen schaffen effizientes BIM-konformes Gesamtsystem für digitale Verkehrsplanung

Die drei Unternehmen Arcadis Mobility Germany, SIGNON Deutschland und IB&T Software koordinieren ihre Systemkomponenten auf technischer Ebene, um ein durchgehend BIM-konformes Gesamtsystem für die digitale Schienen- und Verkehrsplanung bereitzustellen. Dabei fokussieren sie sich auf verlässliche, ökonomisch abgesicherte Planergebnisse über sämtliche Fachgewerke hinweg. Volker Uminski, Leiter der Softwareentwicklung bei Arcadis Mobility, unterstreicht das Ziel, einen digitalen Workflow zu etablieren, der die spezifischen Stärken aller Einzelkomponenten optimal bündelt und Prozesse transparent gestaltet.

ProSig SIGNON OLAcad und card_1 harmonisierte Schnittstellen für Planung

Die Softwarelösungen ProSig(R), SIGNON OLAcad und card_1 bilden den Kern eines integrierten Planungssystems. Dank standardisierter Schnittstellen lassen sich Projekte interdisziplinär umsetzen: Anwender importieren und exportieren Daten mühelos, verbinden Modul-Ergebnisse nahtlos und automatisieren komplexe Arbeitsabläufe. Dieser einheitliche Ansatz minimiert redundante Dateneingaben, steigert die Konsistenz aller Informationen in Leit- und Sicherungstechnik, Oberleitungsplanung sowie Trassierung und führt zu spürbarer Zeitersparnis. Gleichzeitig wird die Qualität durch lückenlose Dokumentation erhöht. Es verbessert zudem die Projekttransparenz.

Unabhängige Vertriebswege bleiben weiterhin bestehen trotz intensiver technischer Zusammenarbeit

Trotz der tiefgehenden technischen Abstimmung verbleiben Arcadis Mobility Germany, SIGNON Deutschland und IB&T Software eigenständig, indem jede Organisation ihre individualisierten Softwarelösungen und Beratungsserviceangebote eigenverantwortlich vermarktet. Holger Rosenberger, Geschäftsführer der SIGNON Deutschland GmbH, betont, dass diese partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht nur die Integration der Systeme vorantreibt, sondern darüber hinaus neue technische Einsatzfelder generiert und dadurch versteckte Innovationspotenziale aktiviert. Durch dieses duale Prinzip aus Unabhängigkeit und Kooperation entstehen zukunftsorientierte Entwicklungen und signifikante Fortschritte.

Neuer BIM-konformer Workflow verbindet ProSig, SIGNON OLAcad und card_1

Der entstehende Workflow basiert auf BIM-Konformität und verbindet ProSig, SIGNON OLAcad und card_1 nahtlos. Uwe Hüttner betont, dass die kombinierten Kompetenzen in Trassierung, Leit-und Sicherungstechnik-Planung sowie Oberleitungsdesign entscheidende Vorteile liefern. Anwender profitieren von einer durchgehend digitalen Planungskette, die Fehlerquellen reduziert, Prozesse optimiert und eine höhere Planungsqualität gewährleistet. Datenkonsistenz steigt, Projektabläufe werden effizienter, Ressourcen besser genutzt und Zeitpläne zuverlässig eingehalten. Transparenz in allen Gewerken sorgt für Sicherheits- und Entscheidungsqualität dauerhaft.

Dreifache Expertise vereint: Zukunftsfähige Bahninfrastrukturplanung mit umfassendem internationalem Know-how

Mit dem globalen Fundus an Fachwissen aus Infrastruktur-, Verkehrs- und Umweltprojekten, gestützt durch rund 34.000 Beschäftigte in über 30 Ländern, liefert Arcadis ein umfassendes Know-how. SIGNON Deutschland trägt seine ausgewiesene Kompetenz im Oberleitungs-Engineering bei, indem es präzise technische Lösungen entwickelt und implementiert. IB&T ergänzt dies mit der Software card_1, die individuell anpassbare Werkzeuge für Trassierung und Anlagenplanung bietet. Gemeinsam gestalten die Partner einen belastbaren, langfristig tragfähigen Planungsrahmen für moderne Bahninfrastrukturprojekte.

Die Zusammenarbeit zwischen Arcadis Mobility Germany GmbH, SIGNON Deutschland GmbH und IB&T Software GmbH etabliert einen vollständig BIM-konformen Workflow, der die Softwarelösungen ProSig, SIGNON OLAcad und card_1 nahtlos integriert. Durch standardisierte Schnittstellen entsteht ein einheitlicher Datenfluss, der Planungsgenauigkeit nachhaltig verbessert, Fehlerquellen reduziert und die Datenkonsistenz über alle Gewerke hinweg sichert. Anwender profitieren von beschleunigten Prozessen, transparenter Zusammenarbeit und einer robusten Basis für zukunftsfähige digitale Schienen- und Verkehrsprojekte. Wirklich besonders effizient.