Reply präsentiert Cloud-native Robotic Application im paneuropäischen EU-Edge Continuum

Auf dem Mobile World Congress 2026 stellt Reply zum ersten Mal eine hochleistungsfähige, cloud-native Robotik-Applikation vor. Diese Lösung läuft nahtlos im neu geschaffenen paneuropäischen „EU-Edge Continuum“, das von Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, TIM und Vodafone betrieben wird. Die Anwendung setzt einen wichtigen Meilenstein für industrielle Edge-Modelle, stärkt die digitale Souveränität Europas und schafft die Grundlage für grenzüberschreitend verteilte, KI-gestützte Services auf der nächsten Generation von Edge-Infrastrukturen und fördert Innovation nachhaltig.



Reply präsentiert weltweit erste Cloud-native Robotik-Anwendung im EU-Edge Continuum

Während des Mobile World Congress 2026 präsentiert Reply eine Cloud-native Robotic Application, die erstmals im paneuropäischen EU-Edge Continuum betrieben wird. Dieses gemeinschaftliche Netzwerk wurde im Rahmen des IPCEI CIS-Projekts initiiert und verbindet die Edge-Infrastrukturen von Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, TIM sowie Vodafone. Die Integration ermöglicht automatisierte Bereitstellung, optimierte Performance und grenzüberschreitende Skalierbarkeit industrieller Anwendungen. Mit diesem Fortschritt unterstreicht Reply die Bedeutung digitaler Souveränität und Innovation auf europäischer Ebene zukunftsweisender Entwicklung.

Fünf Telekom-Anbieter zeigen auf MWC 2026 federierte Edge-Cloud Live-Demo

Auf dem Mobile World Congress 2026 demonstrieren die fünf Führer europäischen Telekommunikationsunternehmen erstmals gemeinsam eine Live-Demo des federierten European Edge Continuum. Unterstützt wird diese Präsentation durch den EU-Fonds Next Generation EU sowie durch das IPCEI CIS-Programm, in dessen Rahmen nun Labor- und Vorproduktionsumgebungen für eine föderierte Edge-Cloud eingerichtet wurden. Dieser Schritt schafft die Grundlage für die bevorstehende industrielle und kommerzielle Nutzung dieser innovativen Infrastruktur europaweit und fördert die europäische Innovationskraft.

Automatisierte, sichere Anwendungsbereitstellung im European Edge Continuum über Betreibergrenzen

Das European Edge Continuum stellt einen zentralen Zugriffspunkt bereit, über den Entwickler und Unternehmen ihre Anwendungen automatisiert und sicher auf die Edge-Knoten verschiedener Netzbetreiber verteilen können. Dank des föderierten Ansatzes entfallen komplexe Integrationsschritte während des Onboarding, wodurch sich neue Workloads flexibel und bedarfsgerecht zwischen unterschiedlichen Infrastrukturen skalieren lassen. Parallel dazu ermöglicht das offene Netzwerkökosystem eine unkomplizierte Integration neuer Dienste, steigert die Ressourceneffizienz und verkürzt signifikant die Time-to-Market sowie stärkt Sicherheit.

Nahtlose Edge-Interoperabilität ermöglicht lückenlosen, globalen Zugriff auf verschiedene Betreiberressourcen

Durch die nahtlose Interoperabilität der verteilten Edge-Umgebungen wird eine vollständige Netzabdeckung ermöglicht, die Anwendern Zugang zu unterschiedlichen Betreiberressourcen verschafft. Eine intelligente Steuerung der Anwendungen optimiert Laufzeiten, Reaktionsgeschwindigkeit und Ressourcennutzung, wodurch Performance gesteigert und Betriebskosten gesenkt werden. Dank mobiler Verfügbarkeit bleiben Dienste selbst außerhalb nationaler Mobilfunknetze unterbrechungsfrei nutzbar. Diese Eigenschaften schaffen eine hochskalierbare, widerstandsfähige Infrastruktur, die selbst anspruchsvollste IoT- und KI-basierte Anwendungsfälle zuverlässig unterstützt. Sodass sofort und dynamisch auf Laständerungen reagiert.

Offenes Edge-Continuum verbindet Telekom, Entwickler und Open-Source-Communities europaweit jetzt

Das Edge-Continuum basiert auf einem offenen Ökosystem, in dem neben etablierten Telekommunikationsanbietern auch Technologieunternehmen, Softwareentwickler und Open-Source-Communities aktiv mitwirken können. In der folgenden Phase liegt der Fokus auf der Industrialisierung der Plattform, der Erweiterung des Netzwerks um weitere Partner sowie dem kommerziellen Rollout. Ziel ist es, die digitale Transformation in Europa nachhaltig zu beschleunigen, innovative Geschäftsmodelle im Bereich vernetzter Infrastrukturen zu ermöglichen und die technologische Souveränität auf kontinentaler Ebene stärken.

Orange, Telefonica, TIM, T-Systems und Vodafone bekräftigen europäische Edge-Souveränität

Führende Vertreter von Orange, Telefonica, TIM, T-Systems und Vodafone betonen die Bedeutung des paneuropäischen Edge-Continuums als Meilenstein für Europas digitale Souveränität. In gemeinsamen Anstrengungen entwickeln die beteiligten Konzerne sichere und interoperable Lösungen „Made in Europe“, die den Schutz sensibler Daten gewährleisten und gleichzeitig schnelle Markteinführungen erlauben. Durch die föderierte Struktur steigert das Netzwerk die Resilienz kritischer Infrastrukturen, fördert Nutzerautonomie und eröffnet Unternehmen neue Freiheitsgrade bei der Bereitstellung cloudbasierter Services.

Unternehmen haben durch das paneuropäische Edge Continuum die Chance, Anwendungen über Netzknoten sicher zu betreiben und flexibel zu skalieren. Die föderierte Infrastruktur stellt eine skalierbare einheitliche Plattform bereit, die länderübergreifende Bereitstellungen ohne Medienbrüche ermöglicht. Nutzer profitieren von durchgängiger Interoperabilität, hoher Systemperformance und digitaler Souveränität. Offene Schnittstellen und beschleunigte Onboarding-Prozesse unterstützen effiziente Integration neuer IoT- und Robotik-Lösungen. Die Cloud-native Robotic Application von Reply bildet das Fundament für zukunftsfähige Edge-Infrastrukturen in Europa.