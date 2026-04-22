ASSA ABLOY erweitert Portfolio: CLIQ Leser innen und außen

Mit den neuen CLIQ(R) Lesern für Innen- und Außenbereiche sowie dem CLIQ(R) Updater der Marke IKON ergänzt ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH sein mechatronisches Portfolio. Die innovativen Geräte vereinen höchste elektronische und mechanische Sicherheitsstandards, maximale Anpassungsfähigkeit sowie die Möglichkeit, Zutritts- und Drittgeräte über eine einzige Software zentral zu steuern. Dank vereinfachter Installation und kabelloser Update-Funktion profitieren Facility Manager von optimierten Prozessen, reduziertem Administrationsaufwand, nachhaltig gesenkten Betriebskosten und erhöhter Planungssicherheit.



CLIQ-Komponenten vereinen elektronischen und mechanischen Schutz für jede Anwendung

As Komponente der etablierten CLIQ(R)-Familie vereinen die neuen Lesegeräte umfassende elektronische sowie mechanische Sicherheitsfunktionen. Das System lässt sich modular und skalierbar an kleine Unternehmen ebenso an weit verzweigte Standortnetze mit zahlreichen Zugangs- und Drittgerätpunkten anpassen. Neben der Türöffnung ermöglichen die Leser zudem die Steuerung von Schrankenanlagen, Motorschließern und Beleuchtungssystemen. Sämtliche Funktionen werden zentral über das CLIQ(R)-Schließanlagen-Management koordiniert, was Effizienz und Kontrolle deutlich steigert und bietet flexible maßgeschneiderte Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Installationsanforderungen.

Neuer CLIQ Leser innen: Aufputz- und Unterputzdosen Montage möglich

Der neue CLIQ(R) Leser innen präsentiert sich als vielseitige Aufputz-Variante oder zur Unterputzmontage und integriert sich problemlos in etablierte Schalterprogramme. Ohne Drehbewegung genügt das Einstecken des Schlüssels, um voreingestellte Schaltprozesse auszulösen. Variabel einstellbare Schaltzeiten von einer bis zu zehn Sekunden ermöglichen optimale Anpassung an unterschiedliche Anwendungsfälle. Statusanzeigen via LED liefern sofortiges Feedback, während sämtliche Nutzerberechtigungen direkt am elektronischen Schlüssel hinterlegt und abgerufen werden. Die Installation gestaltet sich schnell und intuitiv.

Wetterfester CLIQ Leser Außen IP65 IK09 für vielfältige Anwendungen

Der CLIQ(R) Leser außen gewährleistet bei extremen Witterungsbedingungen und potenziellen Vandalismusversuchen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr. Die Kombination aus Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK09 macht ihn ideal für Schranken, automatische Drehtüren sowie Glasschiebetüren ohne Schließzylinder. Ein schaltfreier Kontakt steuert Motorschlösser oder Türöffner präzise, während eine optional verfügbare Relais-Einheit zusätzliche Absicherung bietet. Sein kompaktes, modulares Gehäuse lässt sich flexibel in Wandinstallationen, Stelen oder Türsprechanlagen wie Doorbird einpassen und spart Platz.

Kabelose sichere Schlüsselaktualisierung im Außenbereich über robuste RS-485 Verbindung

Der IKON CLIQ(R) Updater ermöglicht eine sichere Aktualisierung von Schlüsseldaten über eine RS-485-Verbindung ohne zusätzliche Netzwerkkabel im Außenbereich. Er kommuniziert zuverlässig mit Wandprogrammiergeräten der zweiten Generation über Entfernungen bis zu zweihundert Metern. Das robuste Edelstahlgehäuse bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Korrosion und eignet sich gleichermaßen für Innen- und Außeninstallation. Zudem erlaubt das modulare Design die unkomplizierte Integration in Stelen, Bedienfelder oder Türsprechanlagen aller Art, beispielsweise in Empfangsbereichen verschiedener Gebäude.

Alle CLIQ-Komponenten kompatibel mit eCLIQ, VERSO, +CLIQ und Software

Die neuen CLIQ(R)-Komponenten lassen sich nahtlos in die digitalen Schließsysteme eCLIQ, VERSO(R) CLIQ und +CLIQ integrieren und arbeiten zudem reibungslos mit den Softwarelösungen CLIQ(R) Web Manager, Local Manager und CLIQ(R) Go zusammen. Facility Manager können dadurch sämtliche Zutritts- und Drittgeräteeinstellungen über eine einzige Verwaltungsoberfläche zentral bedienen. Dies führt zu erheblichen Einsparungen beim administrativen Aufwand, reduziert Laufwege für Wartungspersonal, erleichtert die Nachrüstung bestehender Installationen und senkt nachhaltig Betriebskosten durch optimierte Prozesse.

ASSA ABLOYs neue CLIQ(R)-Leser und der zugehörige CLIQ(R)-Updater bieten Facility Managern eine nahtlose mechatronische Zutrittslösung für Innen- und Außenbereiche. Die Systeme kombinieren elektronische und mechanische Sicherheit auf höchstem Niveau, während modulare Installation und RS-485-basierte Kommunikation effiziente Einbindung ermöglichen. Eine zentrale Softwareverwaltung erleichtert Verwaltung von Türen, Schranken und Motorschlössern, reduziert administrative Aufwände und Laufwege signifikant. Langfristige Kosteneinsparungen sowie einfache Nachrüstbarkeit runden das durchdachte Gesamtpaket für moderne Zutrittskonzepte ab und zukunftsweisende Skalierbarkeit.