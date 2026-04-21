Ryzen Embedded 9000 und EPYC 4005 liefern effiziente Leistung

Die Kombination aus AMD Ryzen Embedded 9000-Serie und EPYC 4005-Prozessorgeneration basiert auf der effizienten Zen-5-Architektur und 4 Nanometer-Fertigung. Mit bis zu 16 Kernen, hoher Single- und Multi-Thread-Performance sowie optimiertem Energieverbrauch adressiert das SBC PROFIVE(R) MAM5 micro-ATX Mainboard von E.E.P.D. vielfältige Einsatzbereiche. Die kompakte Bauform ermöglicht leistungsstarke Office-, Multimedia- und Edge-Applikationen. Auf der Embedded World 2026 in Nürnberg können Besucher die Live-Demonstration dieser robusten, langfristig verfügbaren Lösung erleben. Das Mainboard überzeugt durch I/O-Erweiterungen.



SBC PROFIVE MAM5 kombiniert platzsparendes Micro-ATX mit Ryzen 9000-Power

Das SBC PROFIVE(R) MAM5 micro-ATX Mainboard von E.E.P.D. integriert die leistungsstarke Ryzen(TM) Embedded 9000-Serie in einem kompakten Formfaktor und bietet so eine ideale Balance zwischen Rechenleistung und Energieeffizienz. Dank optimierter Verbrauchswerte eignet sich das Board gleichermaßen für Büroanwendungen, Content-Erstellung und grafikintensives Gaming. Mit schnellen Prozessoren werden Arbeitsabläufe beschleunigt, während gleichzeitig langfristige Verfügbarkeit, erstklassige Stabilität und niedrige Betriebskosten die Wirtschaftlichkeit maximieren und modulare Erweiterungsoptionen.

SBC PROFIVE MAM5 integriert AMD EPYC 4005 für Serverbetrieb

Das SBC PROFIVE(R) MAM5 unterstützt die AMD EPYC(TM) 4005 Prozessorserie auf Basis der Zen-5-Mikroarchitektur. Bis zu 16 Kerne liefern umfassende Parallelverarbeitung, während 32 bis 128 MB L3-Cache rechenintensive Aufgaben beschleunigen. Die TDP von 65 bis 120 W gewährleistet variable Leistung und Energieeffizienz. Zwei DDR5-Kanäle mit bis zu 192 GB Speicher bieten hohe Speicherdichte. Umfangreiche PCIe 5.0-Lanes ermöglichen flexible I/O-Erweiterungen. Diese Kombination eignet sich ideal für kleine Server, Hosting-Provider und Edge-Infrastrukturen sowie leistungsoptimierte Anwendungen.

Deutsche Entwicklung und Fertigung garantieren langlebige Embedded-Lösungen mit Sicherheit

Der SBC PROFIVE(R) MAM5 wird vollständig in Deutschland entwickelt und produziert, wobei E.E.P.D. hochwertige, erprobte Komponenten aus ihrer Embedded-Roadmap mit strikten Qualitätsrichtlinien kombiniert. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine besonders langlebige, robuste Systemarchitektur. Durch die „Made in Germany“-Fertigung sichert E.E.P.D. eine konstante Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit. Gleichzeitig ermöglicht das durchdachte Design eine einfache Integration in kundenspezifische industrielle Anwendungen, was die Plattform zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Embedded-Projekte macht und zusätzlich Wartungsfreundlichkeit bietet.

E.E.P.D. präsentiert SBC PROFIVE MAM5 live auf Embedded World

Vom 10. bis 12. März 2026 präsentiert E.E.P.D. auf der Embedded World in Nürnberg (Halle 1, Stand 467) unter dem Motto „Connecting the Embedded Community“ das SBC PROFIVE(R) MAM5 micro-ATX Mainboard in einer Live-Demonstration. Interessierte Besucher können direkt die Leistungsfähigkeit der integrierten AMD Ryzen(TM) Embedded 9000- und EPYC(TM) 4005-Prozessoren erleben und erhalten praxisnahe Einblicke in Echtzeit-Workloads. Kostenfreie Tickets sind über die Messewebsite mit dem Gutscheincode „ew26visit“ verfügbar und sichern Einlass zur Veranstaltung.

Die Kombination aus AMD Ryzen Embedded 9000 Serie und AMD EPYC 4005 auf dem SBC PROFIVE MAM5 micro ATX Mainboard von E E P D bietet herausragende Rechenleistung und optimierten Energieverbrauch. Dank moderner Zen 5 Architektur und effizientem 4 Nanometer Fertigungsprozess profitieren Anwender von hohem Durchsatz und sparsamen Betriebskosten. Die deutsche Fertigung gewährleistet langfristige Versorgungssicherheit, was die Plattform ideal für anspruchsvolle Embedded, Edge und Enterprise Projekte, Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten bietet.