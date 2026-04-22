Neues RAKU(R)PUR-Portfolio überzeugt mit effizientem Leichtbau und langfristiger Dichtheit

Auf der International Foam Materials Innovation & Application Conference in Shanghai präsentierten Fachleute der RAMPF-Gruppe gemeinsam mit RAMPF China ihr umfassendes RAKU(R)PUR-Portfolio. Diese innovativen, zweikomponentigen Polyurethan-Dichtungssysteme zeichnen sich durch hohe Effizienz, verbesserte Bauteilperformance und gesteigerte Fertigungsqualität aus. Automobilhersteller profitieren von automatisierter Prozessstabilität, integrierter Leichtbauoptimierung sowie langfristiger Dichtheit selbst unter extremen Einsatzbedingungen und sichern damit nachhaltige Produktzuverlässigkeit in der Serienproduktion. Die Systeme ermöglichen verkürzte Zykluszeiten, verbesserte Wiederholgenauigkeit und Integration in Fertigungslinien.



Smart Green Foaming-Konferenz Shanghai stellt innovative neue 2K-PUR-Dichtungen vor

Unter dem Motto „Smart Green Foaming – Shaping a Sustainable Future“ trafen sich Fachleute in Shanghai, um moderne Dichtungssysteme der Automobilproduktion zu diskutieren. Der Vortrag „Application of New-Generation 2C PUR Foam Gaskets in the Automotive Industry“ von Sebastian Kärcher (RAMPF Deutschland) und Patrick Yu (RAMPF China) präsentierte Details zu zweikomponentigen Polyurethan-Schäumen. Schwerpunkte waren Nachhaltigkeit, Automatisierung und Leichtbau. Teilnehmer erhielten Einblicke in Prozessoptimierung und Qualitätssicherung, um Lösungen in der Fahrzeugfertigung voranzutreiben.

RAKU(R)PUR Dichtungsschäume für Automotive: Leichtbau, Langlebigkeit und einfache Verarbeitung

RAMPF China erweitert sein Produktspektrum unter der Bezeichnung RAKU(R)PUR um eine Serie zweikomponentiger Polyurethan-Dichtungsschäume. Diese Schaumlösungen erfüllen in der Automobilindustrie anspruchsvolle Anforderungen an Gewichtsreduktion, Dauerhaltbarkeit und unkomplizierte Applikation. Durch den Einsatz verbesserter Rohstoffe und präziser Mischtechnik lassen sich gleichbleibende Dichtungseigenschaften gewährleisten. Die Systeme zeichnen sich durch hohe Langzeitstabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und Kompatibilität mit automatisierten Fertigungsprozessen aus. Darüber hinaus ermöglicht die schrittgenaue Steuerung der Mischungsverhältnisse eine präzise Anpassung an Bauteilgeometrien.

RAKU(R)PUR-Dichtungssysteme bieten dauerhafte Abdichtung und zuverlässigen Schutz unter Extremen

Die neuen zweikomponentigen Polyurethan-Dichtsysteme ermöglichen auch unter extremen Belastungsbedingungen eine zuverlässige Abdichtung. Umfangreiche Langzeitprüfungen belegen ihre dauerhafte Dichtheit und weisen nach, dass die Materialien Flüssigkeits- und Staubinfiltration effektiv verhindern. Durch die hohe Kompressionsfestigkeit und Rückstellkraft bleibt die Schutzfunktion auch bei Temperaturwechseln sowie mechanischen Vibrationen erhalten. Anwender profitieren von minimierten Wartungsintervallen, reduzierten Ausfallzeiten und einer markanten Verlängerung des gesamten Produktlebenszyklus bei unterschiedlichsten Anwendungsszenarien für anspruchsvolle Anwendungen im Automobilbereich und höchster Qualität.

Leichte Polyurethan-Dichtungsschäume senken Fahrzeuggewicht und reduzieren Kraftstoffverbrauch effizient deutlich

Dank des geringen spezifischen Gewichts dieser Dichtungsschäume können Fahrzeugkonstrukteure konsequent auf Leichtbau setzen, ohne Kompromisse bei Stabilität und Dichtigkeit einzugehen. Durch das reduzierende Materialvolumen sinkt das Gesamtgewicht des Fahrzeugs deutlich, wodurch sich der Kraftstoffverbrauch spürbar verringert. Gleichzeitig ermöglichen die Leichtbaukomponenten eine umweltfreundlichere Produktion, indem sie zur Erreichung von CO?-Reduktionszielen beitragen. So entsteht eine Kombination aus Leistungsoptimierung, Ressourcenschonung und nachhaltigem Fahrzeugbetrieb. Hinzu kommt verbesserte Fahrdynamik und höhere Reichweite sowie nachhaltige Mobilität.

RAKU(R)PUR-Dichtungen ermöglichen automatisierte Fertigung mit kurzer Zykluszeit und Präzision

Die RAKU(R)PUR-Dichtungssysteme wurden spezialisiert für automatisierte Fertigungsprozesse konzipiert und ermöglichen dank ihrer prozessstabilen Eigenschaften eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Durch präzise Materialdosierung und optimiertes Schäumverhalten erzielen Hersteller eine reproduzierbare Dichtungsleistung bei jedem Lauf. Kürzere Aushärte- und Zykluszeiten beschleunigen die Produktion zusätzlich, während sich die Systeme unkompliziert in vorhandene Fertigungsstraßen integrieren lassen. Sie minimieren Stillstandszeiten und reduzieren den Wartungsaufwand, sodass die gesamte Linienverfügbarkeit maximiert wird. Dies sichert konstante Produktionskapazitäten auch unter Spitzenlastbedingungen.

Internationales Fachpublikum würdigt praxisnahe Tiefe und Kundenvorteile besonders deutlich

Tiger Meng, CEO von RAMPF China, hat die hohe Resonanz auf der Konferenz hervorgehoben und berichtet von intensivem Austausch. Experten aus aller Welt würdigten die praxisorientierte Darstellung sowie die klar strukturierten, anwendungsbezogenen Vorteile für Kunden. Insbesondere die greifbaren Lösungsansätze und Technologiedetails stießen auf positive Reaktionen. In zahlreichen Einzelgesprächen mit Branchenvertretern wurde die Bedeutung der vorgestellten Polyurethan-Dichtungssysteme für zukünftige Produktionsprozesse bestätigt. Dabei betonte er auch die Vorteile in Bezug auf Effizienzsteigerung.

Die zweikomponentigen RAKU(R)PUR-Dichtungssysteme der RAMPF-Gruppe und RAMPF China gewährleisten langfristige und zuverlässige Abdichtung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Durch optimierte Polymerformulierungen bieten sie herausragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen. Ihr geringes Gewicht unterstützt Leichtbaukonzepte und reduziert Fahrzeugmasse, was Verbrauch und Emissionen senkt. Zudem erlauben die Systeme eine nahtlose Integration in automatisierte Fertigungsprozesse mit hoher Wiederholgenauigkeit und kurzen Zykluszeiten, wodurch Effizienz, Performance und Qualität der Serienproduktion dauerhaft deutlich nachhaltig verbessert werden.