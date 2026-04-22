Rohde & Schwarz und NVIDIA enthüllen AI-RAN-Testbed MWC 2026

Auf dem MWC Barcelona im März 2026 stellen Rohde & Schwarz und NVIDIA ein innovatives Testbed für die hardware-in-the-loop-Validierung von AI-RAN-Applikationen vor. Die Plattform basiert auf dem NVIDIA Sionna Research Kit und differentiable Ray-Tracing, um standortbezogene Kanalemulation, Echtzeit-KI-Inferenz und Digital-Twin-Tests unter laborähnlichen Bedingungen zu ermöglichen. Mit dieser Lösung beschleunigen die Partner die prototypische Entwicklung und führen präzise, realistische Testabläufe für 5G-Advanced- und 6G-Netzwerke ein, inklusive effizienter Mess-und Prüfverfahren und automatisierter, effizienter Analyseprozesse.



Rohde & Schwarz und NVIDIA präsentieren KI-HIL-Funktestplattform auf MWC

Das gemeinsam von Rohde & Schwarz und NVIDIA entwickelte Testumfeld nutzt eine Hardware-in-the-Loop-Architektur, um KI-basierte Funksystemtests unter realistischen Bedingungen zu ermöglichen. Der Ansatz kombiniert differentiable Ray-Tracing-gestützte, ortsspezifische Kanalemulation und das NVIDIA Sionna Research Kit. Dadurch lassen sich digitale Zwillinge von Funknetzen erzeugen und AI-RAN-Anwendungen im Laborbetrieb prüfen. Entwickler profitieren von präzisen Signalnachbildungen, Echtzeit-Inferenz und adaptiver Link-Anpassung, ohne auf kostenintensive Feldversuche angewiesen zu sein. Die Plattform gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse im Entwicklungszyklus.

NVIDIA DGX Spark validiert Software-definiertes 5G RAN unter Echtzeitbedingungen

Im Zentrum des Versuchsstands steht ein einzelner NVIDIA DGX Spark, auf dem das Software-defined 5G RAN via OpenAirInterface und das Sionna Research Kit ablaufen. Die Plattform erfüllt strikte Echtzeit-Anforderungen drahtloser Systeme und unterstützt AI-Inferenzlasten. Ein neuartiger KI/ML-gestützter Link-Adaptationsalgorithmus passt dynamisch die Downlink-Modulation und Kodierung (MCS) an. Dadurch werden spektrale Effizienz und Verbindungszuverlässigkeit optimiert und standort- sowie gerätespezifische Ausbreitungscharakteristiken in Echtzeit erlernt. Dies ermöglicht Analyse und adaptive Optimierung in komplexen Szenarien.

Integriertes Testbed mit SMW200A, FSW und Sionna dynamischer Channel-Emulation

Der Prüfaufbau kombiniert den R&S SMW200A Vektorsignalgenerator inklusive dynamischer Kanalemulation mit dem FSW Signal- und Spektrumanalysator. Über eine geschlossene Regelungsschleife interagieren die Geräte mit der differentiable Ray-Tracing-Software Sionna von NVIDIA, um komplexe, standortbezogene Funkkanäle präzise nachzubilden. Diese enge Verzahnung ermöglicht die realitätsnahe Überprüfung neuartiger AI-RAN-Algorithmen unter variablen RF-Bedingungen im Labor, wodurch zeitaufwendige Außentests vollständig entfallen. Zudem lassen sich Kanalparameter reproduzierbar optimieren, wodurch die Effizienz und Genauigkeit in der Funknetzprotokollentwicklung steigen.

Digital Twin und Ray-Tracing schließen Lücke Simulation und Einsatz

Gerald Tietscher, Vice President Signal Generators bei Rohde & Schwarz, hebt hervor, dass Digital-Twin-Technologie und differentielles Ray-Tracing eine nahtlose Verbindung zwischen simulationsbasierten Tests und realen Funkumgebungen herstellen. Dadurch lassen sich Prüfverfahren für 5G-Advanced und 6G mit hoher Genauigkeit durchführen, während synthetisch erzeugte Datensätze über das NVIDIA Sionna Research Kit zuverlässige Ergebnisse liefern. Soma Velayutham von NVIDIA unterstreicht, dass diese künstlichen Daten sowohl Skalierbarkeit als auch Datenschutz garantieren und die gemeinsame Initiative die AI-RAN-Entwicklung deutlich vorantreibt.

Live-HIL-Validierung von AI-RAN-Features auf MWC Barcelona März 2026 erleben

Vom 2. bis 5. März 2026 haben Besucher der MWC Barcelona die Möglichkeit, die Hardware-in-the-Loop-Validierung von AI-gesteuerten RAN-Funktionen live zu beobachten und interaktiv auszuprobieren. Rohde & Schwarz und NVIDIA stehen am Stand 5A80 in Halle 5 für fachlichen Austausch zur Verfügung. Interessierte können dort direkt mit Ingenieuren sprechen, praxisnahe Demonstrationen erleben und vertiefende Einblicke gewinnen. Weiterführende Informationen zur Anwendung von KI und ML in 6G-Netzwerken werden auf www.rohde-schwarz.com/6G-AI-ML kostenfrei bereitgestellt.

Das gemeinsam entwickelte Testbed von Rohde & Schwarz und NVIDIA integriert differentiable Ray-Tracing-Technologie, digitale Zwillinge und KI-Inferenz in einer geschlossenen Schleife. Mit ortsspezifischer, laborbasierter Kanalemulation und strikten Echtzeitbedingungen lassen sich Funkausbreitungscharakteristiken realitätsnah abbilden. Eine dynamische Link-Adaptation optimiert Modulation und Kodierung in Echtzeit. Entwickler können so Prototypen für 5G-Advanced und künftige 6G-Netze effizient validieren und optimieren, um schnelle Markteinführungen und zuverlässige Funklösungen sicherzustellen. Durch die Kombination moderner Software-defined RAN-Komponenten und dynamischer Kanalparameter ermöglichen Nutzer umfassende Tests unter variierenden Funkbedingungen.