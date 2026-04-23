Rohde & Schwarz und Qualcomm Technologies haben mit dem CMP180-Funktester umfassende Validierungs- und Performance-Prüfungen ihrer neuen 5×5 MIMO-Funktechnologie für Wi-Fi 8 Plattformen erfolgreich abgeschlossen. Der CMP180 bietet vorgefertigte Testabläufe und skalierbare MIMO-Funktionen, die präzise Messungen in den 2,4 GHz-, 5 GHz- und 6 GHz-Bändern erlauben. Hersteller profitieren von beschleunigten Entwicklungszyklen und optimierter Markteinführung durch die enge Kooperation, die schnelle Performance-Verifizierung und umfassende Funkanalysen in verschiedensten Einsatzszenarien ermöglicht. Zudem sind umfassende Analyseberichte sofort verfügbar.



Qualcomm validiert 5×5 MIMO mit CMP180 in Wi-Fi 8

Mit dem CMP180-Radio Communication Tester von Rohde & Schwarz führt Qualcomm Technologies präzise und wiederholbare Prüfungen der 5×5 MIMO-Architektur für seine Wi-Fi-8-Plattformen in den Frequenzbändern 2,4, 5 und 6 GHz durch. Diese umfassende Validierung ermittelt konstante maximale Datendurchsätze pro Funkverbindung unter realen Umgebungsbedingungen. Dabei wird die Zuverlässigkeit der Signalübertragung belegt und die Einhaltung technischer Spezifikationen sichergestellt, um reibungslose drahtlose Kommunikation zu gewährleisten. Qualitätsanforderungen werden dadurch frühzeitig validiert und optimiert und automatisiert.

CMP180 Tester ermöglicht umfassende Bandbreite und Skalierbarkeit für Entwickler

Mit dem CMP180 steht Entwicklern ein vielseitiges Testsystem zur Verfügung, das sämtliche Frequenzbänder und Leistungsstufen abdeckt. In jeder Phase des Produktlebenszyklus – von ersten Prototypen über umfangreiche Validierungstests bis hin zur Serienproduktion – skaliert der Funktester nahtlos mit. Durch integrierte, bereits konfigurierte Testroutinen lassen sich Benchmark-Messungen unmittelbar durchführen, was den Aufwand für Einrichtung und Planung minimiert. Dadurch beschleunigen Hersteller ihre Entwicklungsprozesse und verkürzen die Zeit bis zur Markteinführung signifikant. effektiv.

Wi-Fi 8 auf IEEE 802.11bn Basis erhöht Zuverlässigkeit, Effizienz

Wi-Fi 8 basiert auf dem IEEE 802.11bn Standard und führt wichtige Weiterentwicklungen gegenüber Wi-Fi 7 ein. Durch optimierte physikalische und MAC-Schichtmechanismen erhöht es die Übertragungszuverlässigkeit und reduziert Paketverlust selbst unter schwierigen Funkbedingungen. Verbesserte Kanalzugriffe, adaptive Modulationsverfahren und Koordinationsstrategien steigern die Spektrumeffizienz und minimieren Interferenzen. Gleichzeitig gewährleisten nahtlose Handover-Mechanismen und intelligente Antennensteuerung eine unterbrechungsfreie Mobilität in dicht bevölkerten oder funktechnisch anspruchsvollen Umgebungen. Fortgeschrittene Mehrantennentechnologien und dynamische Frequenzzuweisung optimieren weitere Betriebsparameter effizient.

Koordinierter Zugriff modulierte Ressourcenblöcke erhöhen Funkreichweite und senken Latenz

Durch den Einsatz koordinierter Zugriffsverfahren und modulierten Ressourcenblöcken werden Funkreichweite signifikant erweitert und Latenzen nachhaltig gesenkt. Dabei ermöglichen intelligente Algorithmen zur Kanalzuweisung eine effiziente Spektrumausnutzung in anspruchsvollen Umgebungen. Ergänzend sorgen Antennenkonzepte mit fünf Sendestrecken und fünf Empfangswegen für robustere Signalstabilität. Diese fortschrittlichen 5×5 MIMO-Architekturen liefern gleichbleibende Verbindungsqualität in heterogenen Netzwerkszenarien, erleichtern nahtlose Übergänge zwischen Access Points und verbessern die Gesamtsystemleistung spürbar. Sie unterstützen mobile Endgeräte auch in dichten Funkfeldern effizient.

Wi-Fi 8 steigert WLAN-Leistung in Wohnräumen, Büros und Fabriken

Wi-Fi 8 integriert fortschrittliche physikalische und MAC-Mechanismen, die den Datendurchsatz in privaten Wohnbereichen, professionellen Büros, großen Veranstaltungsorten und industriellen Produktionshallen deutlich steigern. Dank Ultra High Reliability (UHR) profitieren Anwendungen wie Extended Reality, KI-gesteuerte Assistenzsysteme, latenzoptimiertes Cloud-Gaming in Echtzeit und flüssiges Ultra-HD-Streaming von einer erhöhten Ausfallsicherheit und konstanten Verbindung. Die verbesserte Spektrumausnutzung und adaptive Sendeverfahren sorgen für durchgängig hohe Performanz auch in dichten Funkumgebungen. sowie optimierte Kanalzugriffsverfahren und Netzwerkresilienz. ermöglichen Spitzenperformance.

Um Wi-Fi 8 voll auszuschöpfen: CMP180 unterstützt alle Frequenzbänder präzise

Für eine umfassende Validierung von Wi-Fi 8 ist Testequipment erforderlich, das sämtliche verwendeten Frequenzbänder abdeckt, vollständige Kanalbandbreiten unterstützt und Multiantenna-Betrieb ermöglicht. Darüber hinaus müssen Messungen mit höchster Präzision erfolgen und Prüfabläufe effizient gestaltet sein, um realistische Einsatzszenarien abzudecken. Der CMP180-Funktester bietet genau diese Voraussetzungen: Er arbeitet in den Bändern 2,4, 5 und 6 GHz, beherrscht volles MIMO und liefert wiederholbar präzise Messergebnisse bei optimierten Testprozeduren und verkürzt so Entwicklungszyklen signifikant.

Qualcomm validiert innovative 5×5-MIMO, Modulation und Uplink-Optimierung mit CMP180

Qualcomm setzt den Funktester CMP180 ein, um die Leistungsfähigkeit seiner neuen 5×5-MIMO-Architektur umfassend zu prüfen. Dabei werden die Steigerung der Datendurchsätze durch fünf Sende- und Empfangspfad-Kombinationen verifiziert, moderne Modulationsschemata und Codierungsstrategien für ein flexibles Funknetzmanagement analysiert sowie die Implementierung von Distributed-Tone Resource Units zur effizienten Uplink-Steuerung entsprechend geltender Vorschriften getestet. Auf diese Weise werden Funktionalität, Stabilität und regulatorische Konformität lückenlos sichergestellt. Dies sichert eine robuste drahtlose Kommunikation in heterogenen Netzwerkumgebungen.

Partnerschaft zwischen R&S und Qualcomm beschleunigt Wi-Fi 8 Markteinführung

Goce Talaganov von Rohde & Schwarz unterstreicht, dass die Kombination aus den umfangreichen Testfunktionen des CMP180-Funktesters und der engen Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies Herstellern entscheidendes Vertrauen verleiht, um neue Wi-Fi 8-Produkte zügig und zuverlässig auf den Markt zu bringen. Ganesh Swaminathan von Qualcomm betont dabei, wie die Unterstützung höherer MIMO-Ordnungen durch den CMP180 die Skalierbarkeit und Performance in realen Netzwerkszenarien deutlich steigert und so anspruchsvolle Anwendungen schnell und effizient bereitstellt.

Die Kooperation zwischen Rohde & Schwarz und Qualcomm Technologies in Verbindung mit dem CMP180-Funktester optimiert die Entwicklung und Markteinführung von Wi-Fi-8-Geräten deutlich. Durch hochpräzise 5×5-MIMO-Messungen lassen sich maximale Datendurchsätze unter realen Bedingungen verifizieren, während die umfassende Unterstützung aller relevanten Frequenzbänder und vorgefertigte Testabläufe Entwicklungszyklen signifikant verkürzen. Hersteller profitieren dadurch von gesteigerter Netzwerkstabilität, reduzierten Release-Zeiten und zuverlässiger Konnektivität selbst in anspruchsvollen Betriebsumgebungen. Zusätzliche Automatisierungsfeatures optimieren Testabläufe und reduzieren manuelle Eingriffe effizient.