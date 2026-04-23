IWK zeigt drei live-fähige Verpackungsmaschinenlinien auf Interpack Düsseldorf

Auf der interpack in Düsseldorf stellt IWK Verpackungstechnik GmbH drei Maschinenlinien vor, die Smart Manufacturing, Innovative Materials und Future Skills integrieren. Als Systemlieferant zeigt das Unternehmen den gesamten Herstellungsprozess von der ersten Verpackungsentwicklung über sicheres Befüllen und Versiegeln bis hin zu schlüsselfertigen End-of-Line-Lösungen. Fachbesucher aus Pharmazie, Kosmetik sowie Food- und Non-Food-Segmenten erhalten Einblick in flexible, prozesszuverlässige Fertigungslösungen und nachhaltige Materialinnovationen. Ergänzend präsentiert IWK sein globales Serviceportfolio digital und vor Ort.



IWK zeigt live drei Maschinenlinien für flexible, prozesssichere Verpackungsprozesse

In Halle 15, Stand C20 des Düsseldorfer Messezentrums präsentiert IWK Verpackungstechnik GmbH drei komplett live produzierte Maschinenlinien. Diese Exponate illustrieren Smart Manufacturing, Innovative Materials und Future Skills und demonstrieren die vollständige Prozesskette von der ersten Verpackungskonzeption über präzise Füll- und Siegelvorgänge bis hin zu schlüsselfertigen End-of-Line-Anlagen. Dabei stehen modulare, energieeffiziente und leicht skalierbare Systeme im Mittelpunkt, die höchste Prozesssicherheit für Anwendungen in Pharmazie, Kosmetik sowie Food- und Non-Food-Segmenten gewährleisten dauerhaft.

IWK stellt CH4 Kartonierplattform mit 21 Prozent Energieeinsparung vor

Auf der interpack präsentiert IWK erstmals die neue Generation seiner CH4-Kartonierplattform. Injektionspens werden zunächst in stabile Kartontray-Einschübe platziert und anschließend automatisch in Faltschachteln von Kartonveredelung Knapp eingefügt. Die modulare Bauweise erlaubt schnelle, werkzeuglose Formatwechsel und eine präzise Kartonpositionierung. Durch das integrierte Servo-Rekuperationssystem reduziert sich der Energieverbrauch um bis zu 21 Prozent. Die Plattform bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Produkte bei erhöhter Effizienz und Flexibilität. Sie gewährleistet schnelle Umrüstungen und minimale Ausfallzeiten.

Ultraschallsiegeltechnik ersetzt heiße Luft und liefert präzise, energiesparende Schweißnähte

IWK verwendet in der Tubenfülltechnik ein Ultraschallsystem anstelle von Heißluft. Hochfrequente Vibrationen erzeugen direkt im Material wärme, sodass punktgenaue, saubere Schweißnähte selbst bei fetthaltigen und pastösen Produkten sichergestellt sind. Die sofort betriebsbereite Anlage reduziert den Energieverbrauch, schützt Dekorationen und empfindliche Werkstoffe vor thermischer Belastung und liefert gleichbleibend enge, makellose Schweißnähte. Diese Technologie erfüllt die hohen Anforderungen in Pharma- und Kosmetikprodukten und steigert Effizienz und Prozesssicherheit erheblich bei minimalem Wartungsaufwand konstant.

CABLIblue 870 ermöglicht simultane Verarbeitung vier Faserwerkstoffe in Karton

Die CABLIblue 870 stellt als weltweit erster Blisterautomat eine integrierte Karton-Bildetechnik bereit, die vier Faserwerkstoffe – Frischfaser, Recyclingfaser, Grasfaser und Silphium – gleichzeitig verarbeitet. Dabei entstehen stabile Vollpappblister ganz ohne Einwegkunststoffe. Das System erfüllt EU-PPWR-Vorgaben und reduziert Produktionsabfälle. In Zusammenarbeit mit Karl Knauer KG werden Bambuszahnbürsten und Zahnpastatuben live plastikfrei verpackt. Die maschine überzeugt durch nachhaltige Effizienz und modulare Anpassbarkeit an Kundenanforderungen.

IWK globales Serviceangebot: Präventive Wartung, Ersatzteile und Trainings weltweit

IWK bietet ein umfassendes globales Serviceportfolio, das präventive Instandhaltungsmaßnahmen, rasche Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie maßgeschneiderte Trainings im hauseigenen Technical Training Center einschließt. Dank eines internationalen Servicenetzwerks erfolgen Prozessoptimierungen kontinuierlich, Anlagen stehen jederzeit betriebsbereit zur Verfügung und Reaktionszeiten bleiben minimal. Der Support ist flexibel wählbar – telefonisch über Hotline, digital per Fernwartung oder direkt beim Kunden vor Ort. Dieses Rundum-Angebot garantiert maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und lückenlose transparente Dokumentation.

Die Produktpalette der IWK Verpackungstechnik GmbH vereint modernste Automatisierung mit nachhaltigen Materialien und hoher Energieeffizienz. Der CH4 Cartoner optimiert durch servoelektrische Rekuperation den Stromverbrauch während des flexiblen Kartonierens, während die Ultraschallversiegelung punktgenaue und materialschonende Tubenverschließung ohne heißluftbedingte Nebenwirkungen ermöglicht. Die CABLIblue 870 verarbeitet verschiedenste Faserstoffe plastikfrei zu formstabilen Blisterverpackungen. Insgesamt bietet das Zusammenspiel dieser Technologien eine robuste, ressourcenschonende und prozesssichere Lösung für zukunftsweisende Verpackungslinien und erweiterte Wartungsservices erhöhen Verfügbarkeit nachhaltig.