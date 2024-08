Nachhaltige Behältersysteme: BITO-Lagertechnik setzt Maßstäbe für die EU-Verpackungsordnung

Die geplante EU-Verpackungsordnung ab 2030 zielt darauf ab, die Verwendung von Verpackungen so weit wie möglich zu reduzieren. Sie verbietet bestimmte Verpackungsarten und setzt Grenzen für das Leervolumen von Verpackungen und Transportverpackungen. Ein weiteres Ziel ist es, mehr Verpackungen wiederverwendbar, recycelbar oder aus Rezyklat herzustellen. Diese Veränderungen haben eine große Bedeutung für nachhaltige logistische Prozesse in den Bereichen Logistik, Intralogistik, Lagerhaltung, Kommissionierung und Transport in der gesamten EU.



BITO-Lagertechnik: Nachhaltige Mehrwegbehälter für ökonomische und ökologische Logistikprozesse

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH ist ein Vorreiter in der Branche und bietet innovative Mehrwegbehälterlösungen an, die ökologisch und ökonomisch sind. Durch den Einsatz dieser Behälter als komplettes System wird der CO2-Fußabdruck reduziert und Unternehmen werden fit für die geplante EU-Verpackungsordnung. Besuchen Sie die Fachpack 2024 und entdecken Sie die neuesten Behältersysteme von BITO-Lagertechnik.

Innovative Regalkasten-Serie aus hochwertigem Recycling-Material ab Herbst 2024

Die BITO RK-Serie zeichnet sich durch ihre hochwertigen Recycling-Materialien aus, die durch modernste Sortier- und Trennungsverfahren hergestellt werden. Diese Behälter bestehen zu 100% aus Recyclingmaterial und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Dank ihrer Robustheit und Reinheit eignen sie sich sowohl für manuellen als auch automatisierten Einsatz in der Intralogistik. Mit dieser Serie erfüllt BITO bereits heute die geplanten Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung.

Nachhaltige ECOMOTION-Modelle aus 100% Recyclematerial für optimierte Lagerung

Die neuen ECOMOTION-Modelle von BITO-Lagertechnik setzen auf Nachhaltigkeit und Qualität. Sie bestehen zu 100% aus hochwertigem Recyclematerial und erweitern die bewährte Leiselaufbehälter-Serie BITO XL-Motion. Die Besonderheit der ECOMOTION-Behälter liegt in dem innovativen Unterteilungssystem „easy2divide“, das eine einfache und schnelle Unterteilung ermöglicht. Darüber hinaus sorgen verdeckte Entwässerungsöffnungen für zusätzlichen Brandschutz und verhindern Störungen durch irrtümlich erkannte Behälterlücken.

Nachhaltige Mehrwegbehälter: MB Eco von BITO erhält Umweltzertifizierung

Die Mehrwegbehälter-Serie MB von BITO, die seit einigen Jahren aus Recyclingmaterial hergestellt wird und als MB Eco angeboten wird, ist eine beliebte Wahl für Unternehmen, die umweltfreundliche und nachhaltige Lösungen suchen. Die Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ im Jahr 2024 bestätigt die Umweltfreundlichkeit dieser nestbaren Recycling-Behälter und macht sie zu einer verantwortungsvollen Wahl für den Transport und die Lagerung von Waren.

Platzsparende und stabile Klappbox EQ für Transport und Lagerung

Die BITO Klappbox EQ ist ein platzsparender Mehrwegbehälter, der speziell für die Industrie und den gewerblichen Bereich entwickelt wurde. Durch ihre klappbare Konstruktion kann sie bei Transport und Lagerung als Leerbehälter optimal genutzt werden. Die Klappbox EQ zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Belastbarkeit aus und hat den Härtetest „ASTM D4169-16“ erfolgreich bestanden, der die Beanspruchung beim LKW-Transport simuliert. Sie ist auch für den Einsatz in automatisierten Anlagen geeignet.

Automatisierte Transparenz im Materialfluss: Neuer Service von BITO-Lagertechnik

Das neue Serviceangebot IOB(R) – Internet of Bins & Containers von BITO-Lagertechnik ermöglicht eine automatisierte Transparenz im Materialfluss und trägt zur Optimierung des Behältereinsatzes und zur Förderung nachhaltiger Prozesse bei. Durch die kontinuierliche Erfassung, Überwachung und Verwaltung des Status der BITO-Behälter wird eine effiziente Transportüberwachung gewährleistet.

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH lädt Sie herzlich ein, ihren Stand auf der Fachpack 2024 in Nürnberg zu besuchen. Dort können Sie die innovativen Behältersysteme kennenlernen, die speziell für die Anforderungen zukunftsorientierter logistischer Prozesse entwickelt wurden. Der Stand befindet sich in Halle 6, Stand 340. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich über die nachhaltigen Lösungen von BITO-Lagertechnik zu informieren und Ihre logistischen Prozesse zu verbessern.

BITO-Lagertechnik: Nachhaltige Behältersysteme für EU-Verpackungsordnung

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH hat sich als Vorreiter in der Branche etabliert und bietet mit ihren nachhaltigen Behältersystemen eine optimale Lösung, um den Anforderungen der geplanten EU-Verpackungsordnung gerecht zu werden. Durch den Einsatz von hochwertigem Recyclingmaterial und die Entwicklung innovativer Lösungen trägt das Unternehmen aktiv zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit bei. Die vielfältigen Produktneuheiten, wie die RK-Serie, die ECOMOTION-Modelle und die Klappbox EQ, bieten zukunftsorientierten Unternehmen die Möglichkeit, ihre logistischen Prozesse nachhaltig zu gestalten und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.