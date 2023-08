IFA 2023: Brinno enthüllt bahnbrechende Zeitraffer-Technologien

Brinno sorgt für Aufsehen auf der IFA 2023, indem sie beeindruckende Fortschritte in der Zeitrafferfotografie vorstellen, die neue kreative Möglichkeiten eröffnen.



Zeitraffer-Pionier Brinno enthüllt Neuheiten auf IFA

Die führende Marke für Zeitrafferkameras, Brinno, wird auf der IFA 2023 ihre innovativen Produktentwicklungen einem internationalen Publikum vorstellen. Die Messe ermöglicht es, die jüngsten Durchbrüche in der Zeitrafferfotografie einem breiten Spektrum von Fachleuten zu präsentieren.

Neue Ära der Fernsteuerung: BCC2000 Plus vorgestellt

Im Fokus der Brinno-Präsentation steht zweifellos die BCC2000 Plus. Diese einzigartige Innovation vereint den Erfolg des BCC2000-Bestsellers mit dem Camera Extender Kit. Nutzer können nun direkt über Laptops oder Tablets mit Windows 64-Bit-Betriebssystem auf die Kamera zugreifen. Die Integration des „Kommandozentrums“ erlaubt bahnbrechende Fernsteuerungsmöglichkeiten und verspricht außergewöhnliche Kontrolle über Aufnahmeeinstellungen.

Solarkamera ASP1000P: Nachhaltige Energie für Fotos

Vorfreude herrscht angesichts der bevorstehenden Vorstellung des ASP1000P von Brinno. Dieses Solarstrom-Kit fängt Sonnenenergie ein und verwandelt sie in eine Energiequelle für Zeitrafferkameras. Damit will das Unternehmen die bisherigen Beschränkungen bei der Nutzung solcher Kameras im kommerziellen Bereich überwinden und eine wegweisende Lösung für professionelle Nutzer präsentieren.

Neuer Standard: TLC2020 bietet Klarheit und Vielseitigkeit

Die TLC2020, Brinnos innovative Produktreihe, beeindruckt mit ihrer wegweisenden High Dynamic Range (HDR)-Technologie. Diese bahnbrechende Funktion ermöglicht es, feinste Details in sowohl hellen als auch dunklen Umgebungen einzufangen. Das „Capture Theme Menu“ eröffnet den Anwendern die Möglichkeit, individuelle Einstellungen basierend auf der jeweiligen Aufnahmesituation festzulegen – sei es draußen für Langzeitprojekte oder drinnen für Event-Aufnahmen.

Leicht bedienbare TLC300/BCC300 für optimale Nutzung

Die TLC300/BCC300 von Brinno setzen auf höchste Benutzerfreundlichkeit. Auf einer einzigen Seite sind sämtliche Aufnahmeintervalle, Zeitpläne und Bildeinstellungen übersichtlich angeordnet. Hervorzuheben ist die beachtliche Steigerung der Akkulaufzeit in der BCC300. Diese Modelle sind vor allem für Einsteiger und all jene Anwender konzipiert, die eine mühelose Zeitraffererfahrung wünschen.

IFA 2023: Entdecken Sie Brinnos Neuheiten

Besucher, Medienvertreter und Fachleute sind herzlich eingeladen, auf der IFA 2023 die neuesten Entwicklungen in der Zeitrafferfotografie bei Brinno zu entdecken. Der Stand Nr. 102 bietet die Möglichkeit, die Kameras live zu erleben, verschiedene Produktlinien kennenzulernen und Einblicke in zukünftige Innovationen zu erhalten. Merken Sie sich den Zeitraum vom 1. bis 5. September 2023 in Halle 1.2 vor.

Innovationen leiten neue Ära der Zeitrafferfotografie ein

Eindrucksvolle Fortschritte in der Zeitrafferfotografie: Brinno präsentiert eine wegweisende Produktreihe, die modernste Technologien wie Fernsteuerung, Solarenergie und HDR in sich vereint. Diese Innovationen verdeutlichen Brinnos Hingabe zur Neugestaltung der Fotografiebranche und zur Bereicherung der Nutzererfahrung.