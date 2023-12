Innovatives Bürogebäude RESI: Nachhaltiges Heizen und Kühlen durch Photovoltaik

Der Lagarde Campus in Bamberg wird um einen neuen Firmensitz erweitert. Bauherr und Firmeninhaber Sebastian Hölzlein hat den Grundstein für das zweistöckige nachhaltige Bürogebäude gelegt. Mit einer Bruttogesamtfläche von 2.079 m² wird das Gebäude Anfang 2025 bezugsfertig sein. Es bietet zahlreiche innovative und ökologische Vorteile, darunter eine ausgeglichene CO2-Bilanz durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach.



Innovatives Gebäude „RESI“ verzichtet auf Heizen und Kühlen

Das nachhaltige Bürogebäude „RESI“ zeichnet sich durch seine innovative Technologie aus, die ein Heizen und Kühlen überflüssig macht. Durch die Installation einer leistungsstarken Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird die Energieversorgung des Gebäudes gewährleistet, was zu einer ausgeglichenen CO2-Bilanz führt. Diese innovative Lösung ermöglicht nicht nur eine hohe Energieeffizienz, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen.

Nachhaltiger Firmensitz: Alpha IC setzt Zeichen für nachhaltiges Bauen

Die Alpha IC GmbH ist ein spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die nachhaltige und smarte Planung, Realisierung und den Betrieb von Gebäuden und Quartieren konzentriert. Mit dem neuen Firmensitz auf dem Lagarde-Campus in Bamberg unterstreicht das Unternehmen seine Prinzipien und setzt ein Beispiel für andere Unternehmen und Bauprojekte. Das nachhaltige Bürogebäude „RESI“ wird nicht nur als Arbeitsstätte für die Alpha IC GmbH dienen, sondern auch als Vorzeigeobjekt für nachhaltiges Bauen fungieren.

Mieter gesucht: Büroflächen und Cafe im nachhaltigen Gebäude „RESI

Für den Neubau des nachhaltigen Bürogebäudes „RESI“ werden noch Mieter gesucht. Im Erdgeschoss ist Platz für ein Cafe mit Freischankfläche, während im zweiten Obergeschoss bis zu drei Büroeinheiten von 105 bis 208 m² belegt werden können. Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Wert schätzen, haben hier die Chance, sich in einem modernen und umweltfreundlichen Umfeld niederzulassen und von den Vorteilen eines nachhaltigen Gebäudes zu profitieren.

Effiziente Zusammenarbeit ermöglicht schnelles Bauvorhaben mit Qualitätskontrolle

Eine besondere Eigenschaft des Projekts „RESI“ ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bauherrn und Generalunternehmer. Durch das Bauvertragsmodell „Garantierter Maximalpreis“ konnte bereits in der Pre-Construction Phase eine effektive Qualitäts- und Budgetkontrolle gewährleistet werden. Dieser Ansatz ermöglichte es, die Bauzeit auf lediglich zwölf Monate zu begrenzen und somit ein schnelles und effizientes Bauvorhaben zu realisieren.

Innovatives Vorzeigeprojekt: Nachhaltiges Bürogebäude „RESI“ in Bamberg

Das nachhaltige Bürogebäude „RESI“ auf dem Lagarde-Campus in Bamberg ist ein architektonisches Vorzeigeprojekt, das sich durch seine nachhaltige Bauweise auszeichnet. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien und den Verzicht auf herkömmliche Heiz- und Kühlsysteme trägt das Gebäude zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bauherrn und Generalunternehmer ermöglichte eine effiziente Bauzeit und eine kontrollierte Budgetplanung, was zu einem erfolgreichen Projektablauf beitrug. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, sich in einem ökologisch orientierten Umfeld niederzulassen und Teil eines wegweisenden Projekts zu werden.