Carlsberg Bulgarien revolutioniert Brauerei mit eigener Dosenabfüllung

Carlsberg Bulgarien revolutioniert Bierherstellung mit eigener Dosenabfüllung

Carlsberg Bulgarien, eine der ältesten Brauereien des Landes, hat eine lange Tradition in der Bierherstellung. Das Unternehmen, das jährlich über 2 Millionen Hektoliter Bier produziert, hat sich mit seinen beliebten lokalen und internationalen Biermarken einen Namen gemacht. Mit der Einführung der eigenen Bierdosenabfüllung setzt die Brauerei einen weiteren Meilenstein in ihrer Geschichte und bietet den Verbrauchern eine praktische und nachhaltige Verpackungsalternative.

Bierabfüllung in Dosen: Vorteile für Brauerei und Verbraucher

Die Entscheidung, Bier in Dosen abzufüllen, bietet der Brauerei und den Verbrauchern zahlreiche Vorteile. Dosen müssen im Gegensatz zu Mehrweg-Glasflaschen nicht zum Händler zurückgebracht werden, sondern können einfach recycelt werden. Dies erleichtert den Verbrauchern das Leben und trägt zur Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit bei. Zudem benötigt die Dosenabfüllung weniger Platz als die Abfüllung in PET-Flaschen oder Glasflaschen. Die Maschinen von KHS sind weniger komplex, was zu einer einfacheren Bedienung und Wartung führt und somit zu einer reibungslosen Produktion beiträgt.

Hohe Leistungsfähigkeit: Dosenabfüllanlage von Carlsberg Bulgarien begeistert mit beeindruckender Kapazität

Die Dosenabfüllanlage von KHS, die von Carlsberg Bulgarien in Betrieb genommen wurde, beeindruckt mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit. Sie kann beeindruckende 40.000 Dosen mit einem Fassungsvermögen von 500- und 550-Millilitern pro Stunde abfüllen. Für die kleineren 330-Milliliter-Dosen liegt die Kapazität sogar bei 60.000 Stück pro Stunde. Die hohe Effizienz der Anlage, die eine OEE (Overall Equipment Efficiency) von 76 Prozent erzielt, wird von Metodi Stoyanov, dem Integrated Supply Chain Director bei Carlsberg Bulgarien, besonders gelobt.

Carlsberg Bulgarien und KHS schließen Servicevertrag für Maschinenleistung

Carlsberg Bulgarien hat einen Servicevertrag mit KHS abgeschlossen, um sicherzustellen, dass die Maschinen langfristig leistungsfähig bleiben. Dieser Vertrag beinhaltet vorausschauende Instandhaltung und den Remote Service, der eine schnelle Fehlerbehebung aus der Ferne ermöglicht. Dank der hohen Hygienestandards bei der Abfüllung kann die Brauerei auf mikrobiologische Sicherheitsvorkehrungen verzichten und stattdessen den KHS-Kurzzeiterhitzer Innopro KZE nutzen. Dies führt zu einem besseren Geschmack der Produkte und spart Energie sowie Platz.

Die Einführung der eigenen Dosenabfüllung stellt einen bedeutenden Schritt für Carlsberg Bulgarien dar. Durch die Zusammenarbeit mit KHS kann die Brauerei ihre Produktion optimieren und ihre Position als führender heimischer Bierproduzent weiter festigen. Die Vorteile der Dosenabfüllung, wie die Nachhaltigkeit, die Platzersparnis und die einfache Bedienung, bieten sowohl der Brauerei als auch den Verbrauchern zahlreiche Vorteile. Dank der zuverlässigen Unterstützung von KHS ist Carlsberg Bulgarien bestens gerüstet, um ihren Erfolg weiter auszubauen.