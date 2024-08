Konrad Technologies präsentiert innovative ADAS/AD-Testtechnologien auf der Cenex Expo 2024

Die Cenex Expo, eine der führenden britischen Innovationsveranstaltungen, bietet dieses Jahr eine breite Palette an Ausstellern und spannenden Seminaren. Konrad Technologies ist einer der Aussteller und präsentiert eine Reihe von ADAS/AD-Testtechnologien, die den gesamten Entwicklungsprozess vom Labor bis zum Fahrzeug abdecken und die anschließende Analyse von Big Data aus Flotteneinsätzen ermöglichen.



Effiziente Labortests und umfangreiche Fahrzeugtests für ECUs

Die Labortests von bildverarbeitungsbasierten elektronischen Steuergeräten (ECUs) sind der erste Schritt in der Entwicklung von ADAS/AD-Systemen. Dabei werden die Steuergeräte und Sensoren im Fahrzeug umfangreich getestet, um Daten für die Analyse zu sammeln. Anschließend werden die gesammelten Daten mithilfe von menschengestützter KI visuell untersucht, um die wertvollsten 1 % der Bilder und Videos aus Flotteneinsätzen zu identifizieren. Diese präzisen Erkenntnisse ermöglichen eine optimierte Entwicklung und Analyse von ADAS/AD-Systemen.

Robin Irwin, ein Experte von Konrad Technologies, wird am ersten Tag der Expo einen Vortrag mit dem Titel „Test Drive to Cloud: Building an End-to-End Data Workflow to Accelerate & Scale CAM Data Insights“ halten. In diesem Vortrag wird er neue CAM-Tools, Infrastrukturen und Methoden vorstellen, die darauf abzielen, die Erkenntnisse zu beschleunigen und die richtigen Daten in die Hände der Datenwissenschaftler zu bringen. Dabei wird insbesondere die Verbindung zwischen Testfahrten und Cloud-basierten Analyseprozessen behandelt, um die Entwicklung und Validierung von ADAS/AD-Systemen zu verbessern und zu beschleunigen.

Am zweiten Tag der Cenex Expo wird Robin Irwin eine spannende Session zum Thema „Hardware-in-the-Loop for ADAS/AD Camera Validation“ präsentieren. In dieser Session werden HIL-Methoden und -Tools diskutiert, die dazu dienen, ADAS/AD-Motorsteuergeräte zu verifizieren und zu validieren. Dabei werden Echtzeitbilder direkt in die ECUs eingespeist, um die reale Welt zu emulieren. Dies ermöglicht eine realistische und präzise Überprüfung der Funktionen von ADAS/AD-Systemen. Besucher der Expo haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich zu informieren und von Robin Irwins Fachwissen zu profitieren.

Der „CAMulator“ Camera Direct Injection HIL von Konrad Technologies ist ein herausragendes Highlight auf der Ausstellung. Dieses innovative Tool ermöglicht die direkte Kameraeinspeisung und fungiert als Datenbrücke zwischen virtuellen Simulatoren und physischen Steuergeräten. Mit dem CAMulator können reale Kameras emuliert werden, um wichtige Funktionen wie Spurhalteassistent oder automatisches Einparken zu überprüfen. Durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Simulationstools bietet der CAMulator eine breite Palette von Einstellungsmöglichkeiten und Steuerungen über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche.

Der Konrad Technologies Data Explorer ist eine hochmoderne interaktive Workbench, die speziell für ADAS/AD, Computer Vision, KI-Ingenieure und Datenwissenschaftler entwickelt wurde. Mit diesem innovativen Tool können Data-Science-Teams mühelos und effizient Bilder, Videos und Punktwolken analysieren, die während CAM-Testfahrten aufgenommen wurden. Durch die Verwendung des Data Explorers wird der Aufwand für die Vorbereitung und Aufbereitung der Daten erheblich verringert, was zur Erstellung effektiver Trainingsdatensätze für die Beschriftung und das Training führt.

Die Cenex Expo ist eine renommierte Veranstaltung, bei der Besucher die Möglichkeit haben, die aktuellsten Fortschritte in der ADAS/AD-Testtechnologie kennenzulernen. Konrad Technologies präsentiert auf der Expo wegweisende Lösungen, die die Entwicklung und Analyse von ADAS/AD-Systemen revolutionieren können. Der Messestand von Konrad Technologies bietet einen Einblick in innovative Technologien und ermöglicht es den Besuchern, sich über die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich zu informieren.

Konrad Technologies präsentiert auf der Cenex Expo 2024 seine hochmodernen ADAS/AD-Testtechnologien und innovative Lösungen. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich zu entdecken und sich über die revolutionären Ansätze von Konrad Technologies zu informieren. Mit seinem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen ist Konrad Technologies definitiv ein Aussteller, den man auf der Expo nicht verpassen sollte.