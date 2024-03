Erfolgreicher Feldtest von CHIMERA: Hochenergetische Mikrowellenwaffen im Einsatz

Der dreiwöchige Feldtest der hochenergetischen Mikrowellenwaffe CHIMERA wurde erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde die Fähigkeit von CHIMERA demonstriert, gerichtete Energie auf verschiedene statische Ziele anzuwenden. Zusätzlich konnte die End-to-End-Feuerkontrolle nachgewiesen werden, indem Luftziele erfasst, verfolgt und die Verfolgung über den gesamten Flugweg aufrechterhalten wurde. Dieser erfolgreiche Test zeigt das Potenzial von CHIMERA, anspruchsvolle Bedrohungen kosteneffizient und zuverlässig abzuwehren.



Erfolgreicher Feldtest: CHIMERA bekämpft Bedrohungen mit Lichtgeschwindigkeit

CHIMERA ist ein bodengestütztes Demonstrationssystem, das entwickelt wurde, um hochkonzentrierte Radiowellenenergie auf mittel- bis langreichweitige Ziele abzufeuern. Im Vergleich zu anderen HPM-Systemen verfügt CHIMERA über eine höhere Leistung, die es ermöglicht, luftgestützte Bedrohungen mit großer Geschwindigkeit zu bekämpfen. Mit seiner Fähigkeit, präzise gerichtete Energie auf verschiedene Ziele anzuwenden, bietet CHIMERA eine effektive Lösung zur Abwehr immer anspruchsvollerer Bedrohungen.

Hochenergetische Mikrowellensysteme bieten eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die geschichtete Verteidigung. Durch ihre Fähigkeit, die Magazintiefe zu erhöhen und den Kriegsführern mehr Optionen zu bieten, ermöglichen sie ein schnelles Vorgehen gegen feindliche Kräfte. Der erfolgreiche Test von CHIMERA unterstreicht die starke Partnerschaft zwischen Raytheon und dem AFRL sowie deren Engagement für die Entwicklung nicht-kinetischer Lösungen, um immer anspruchsvollere Bedrohungen abzuwehren.

CHIMERA ist ein hochmodernes System im Rahmen des DEFEND-Programms, das darauf abzielt, HPM-Systeme für den Einsatz in der ersten Reihe zu entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit von Raytheon mit Experten des AFRL, des Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division und des Undersecretary of Defense for Research and Engineering wird eine effektive Umsetzung gewährleistet. CHIMERA stellt eine wichtige Komponente dar, um die Verteidigungsfähigkeiten zu stärken und auf immer anspruchsvollere Bedrohungen reagieren zu können.

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Regierung und Industrie hat es ermöglicht, eine kritische Technologie zu entwickeln, die in eine integrierte Missionsarchitektur eingefügt werden kann. Diese Technologie arbeitet neben anderen gerichteten Energie- und kinetischen Technologien und stärkt die Verteidigungsfähigkeiten. Die Zusammenarbeit zwischen dem Air Force Research Laboratory, der Industrie und der Akademie gewährleistet die kontinuierliche Entwicklung und Weiterentwicklung innovativer Lösungen. Dr. Shery Welsh betont die Bedeutung dieser Partnerschaft für die Sicherheit und Verteidigung.

Erfolgreicher Feldtest von CHIMERA zeigt Fortschritt in der Mikrowellenwaffenentwicklung

Der erfolgreiche Feldtest von CHIMERA ist ein Meilenstein in der Entwicklung von hochenergetischen Mikrowellenwaffen. Mit der Fähigkeit, gerichtete Energie auf verschiedene Ziele anzuwenden und Luftziele präzise zu erfassen und zu verfolgen, bietet CHIMERA eine äußerst effektive und zuverlässige Lösung, um den wachsenden Herausforderungen bei der Abwehr von Bedrohungen gerecht zu werden. Dieser Fortschritt ermöglicht es, die Verteidigungskapazitäten kosteneffizient und effektiv zu stärken.

Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen Raytheon, dem Air Force Research Laboratory (AFRL) und anderen Experten ermöglicht es, die hochentwickelte Technologie von CHIMERA nahtlos in bestehende Missionsarchitekturen zu integrieren. Durch diese Integration können die Verteidigungsfähigkeiten weiter gestärkt und immer anspruchsvollere Bedrohungen effektiv abgewehrt werden. Die erfolgreiche Entwicklung von CHIMERA demonstriert das Potenzial von nicht-kinetischen Lösungen und unterstreicht die Bedeutung von Innovationspartnerschaften zwischen Regierung und Industrie für die Sicherheit und Verteidigung.