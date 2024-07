EFAFLEX präsentiert die „Schnelllauftore Next Generation“ zum Jubiläum

Die „Schnelllauftore Next Generation“ von EFAFLEX sind eine beeindruckende Innovation zum 50-jährigen Jubiläum des Unternehmens. Mit ihrem modularen System bieten sie vier verschiedene Tortypen, die auf einem gemeinsamen Torkonzept basieren. Jeder Tortyp ist in drei Varianten erhältlich, was insgesamt zwölf unterschiedliche Torvarianten ermöglicht. Kunden haben die Möglichkeit, vorkonfigurierte Ausstattungspakete zu wählen oder Sonderwünsche wie ein schräges Abschlussschild hinzuzufügen. Die „Schnelllauftore Next Generation“ bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für individuelle Anpassungen. Darüber hinaus kann die Torsteuerung platzsparend im Behangkasten integriert werden.



Premium-Tortypen mit umfangreicher Sicherheitsausstattung und digitalem Support-Tool

Die Premium-Variante jedes Tortyps ist mit einem Torlinienlichtgitter, einem manuellen Notöffnungshebel und einer Federbrucherkennung ausgestattet, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Zusätzlich erleichtern schwenkbare Zargendeckel die Wartung und Reparatur der Tore. Für schnelle und kompetente Unterstützung steht das digitale Support-Tool EFA-SmartAssist zur Verfügung, das von EFAFLEX-Mitarbeitern betreut wird.

Die „Schnelllauftore Next Generation“ zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit aus. Dank der Vereinheitlichung der Tor-Konstruktion und dem Einsatz von Gleichteilen wird die Herstellung aller Produktbestandteile vereinfacht. Mit einer Auslegung für bis zu 400.000 Lastwechsel pro Jahr bieten die Tore eine nachhaltige Nutzung. Durch das Baukasten-Prinzip werden Ressourcen eingespart und der CO2-Fußabdruck in der Produktion reduziert. Zusätzlich wird der Energieverbrauch auch während der Nutzung in Gebäuden verringert.

Das EFA-SST Therm ist ein Tortyp, der speziell für Hallen- und Gebäudeabschlüsse entwickelt wurde und Energieverluste minimiert. Es bietet eine ausgezeichnete Isolierung, um eine optimale Raumtemperatur zu gewährleisten. Mit seiner robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien ist es langlebig und zuverlässig.

EFAFLEX bietet für seine „Schnelllauftore Next Generation“ verschiedene optionale Ausstattungspakete an, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Neben einem Kältepaket für niedrige Temperaturen und einem Prozesspaket für Logistik- und Fertigungsbereiche, gibt es auch die Pakete „Security 1“ und „Security 2“. Diese bieten mechanische oder automatische Verriegelungsmöglichkeiten und können nahtlos in eine bereits bestehende Alarmanlage integriert werden.

EFAFLEX ist ein renommierter Hersteller von Industrieschnelllauftoren und feiert sein 50-jähriges Bestehen. Die „Schnelllauftore Next Generation“ setzen auf die innovative Torspirale, die einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte darstellt. Mit ihrer bewährten Qualität und individuellen Anpassungsfähigkeit erfüllen sie nahezu jede Anforderung. Dank ihrer Robustheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit machen sie jedes Gebäude zukunftssicher.