Clevere Konferenzraumlösungen: Möbel und technische Ausstattung sorgen für effiziente Meetings

Moderne Konferenzräume entstehen nicht von selbst, sondern sind das Ergebnis einer umfassenden Planung. Diese wiederum beginnt bei der Bestuhlung, geht über die Beleuchtung bis hin zur technischen Ausstattung. Ehe aber clevere technische Konferenzraumlösungen gefunden werden können, muss es um das große Ganze gehen. Ganz wichtig dabei: Der Konferenzraum muss sich an die Nutzer anpassen, nicht umgekehrt. Daher muss zu Beginn klar sein, welche Anforderungen an den Meetingraum gestellt werden und welchen Verwendungszwecken er dienen soll.

An die technische Ausstattung denken

Ein Konferenzraum braucht einen großen Tisch, die nötige Anzahl an Stühlen und bestenfalls Ablagemöglichkeiten. Jalousien ermöglichen die gezielte Verdunkelung und sind auch bei vollverglasten Wänden unverzichtbar. Eine zusätzliche künstliche Beleuchtung, die blendfrei für die nötige Ausleuchtung des Raumes sorgt, ist ebenfalls unverzichtbar.

Darüber hinaus sind folgende Aspekte wichtig:

Sind genügend Steckdosen vorhanden?

Gibt es ausreichend Anschlüsse für alle technischen Geräte?

Ist ein Beamer vorhanden und dieser leistungsstark genug?

Kann der Raum belüftet werden?

Auch wenn gerade der Punkt der Steckdosen banal erscheint, wird gerade so etwas häufig vergessen. Doch es sind die Kleinigkeiten, die am Ende dafür sorgen, dass sich die Teilnehmer an einer Konferenz oder Schulung wohlfühlen. Zudem ist es möglich, durch ein angenehmes Umfeld und Gespräche für mehr Beteiligung sorgen. Diese ist jedoch ebenfalls vom Umfeld abhängig. Daher: Bei der Ausstattung des Konferenzraums sollte bereits an künftige Meetings gedacht und das Wohlbefinden aller Teilnehmer gedacht werden.