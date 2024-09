COBOTS4YOU: Die Zukunft der Robotik erleben und entdecken

Die zweite „Cobots4You“ Konferenz, Messe und Netzwerkevent findet am 16. Oktober 2024 im Vogel Convention Center Würzburg statt. Hier dreht sich alles um die Zukunft der Robotik und insbesondere um die innovativen kollaborativen Roboter, auch bekannt als Cobots. Durch den Einsatz von Cobots können Unternehmen ihre Produktivität steigern und ihre Mitarbeiter entlasten. Die Veranstaltung richtet sich an Branchen wie das Handwerk, in denen noch viel ungenutztes Potenzial besteht. Aber auch die Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, Logistik, Labore, Medizin, Metallbearbeitung sowie Krankenhäuser und Altenheime werden beleuchtet. Der Besuch der Messe ist kostenlos und bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr über Cobots und deren Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen zu erfahren.



Die Bedeutung der Robotik für die Industrie 4.0 wird von Dr. Fabian Mehring, dem Bayerischen Digitalminister, hervorgehoben. Er erklärt, dass klassische Roboter, die schwere Arbeiten in abgegrenzten Bereichen ausführen, zunehmend von Cobots ersetzt werden. Das Netzwerk Cobots4You bietet Unternehmen die Chance, sich frühzeitig diesem Zukunftstrend anzuschließen. Als Schirmherr der Veranstaltung unterstützt der Digitalminister aktiv die Förderung von Cobots und deren Potenzial in der Industrie.

Die COBOTS4YOU Veranstaltung findet am 16. Oktober im Vogel Convention Center in Würzburg statt. Von 9:15 bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, die neuesten Trends und Techniken im Bereich Cobots kennenzulernen. Der Eintritt ist frei und weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Website www.cobots4you.com/anmeldung.

Die COBOTS4YOU Messe bietet eine einzigartige Plattform für rund 30 Aussteller und Partner, um die neuesten Trends und Techniken im Bereich Cobots zu präsentieren. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die dynamische Entwicklung des Marktes zu informieren und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Cobots kennenzulernen. Zusätzlich zu den Ausstellern sind auch die renommierte Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und die Universität Würzburg mit eigenen Infoständen vertreten, um ihr Wissen und ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren.

Die COBOTS4YOU bietet allen Interessierten niedrigschwellige Angebote, um den Austausch über Cobots zu fördern. Das Konferenzprogramm am Vormittag behandelt verschiedene Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Programmierung, Flexibilität, Mobilität, Sicherheit und Integration von Cobots. Es werden konkrete Anwendungsbeispiele und Tipps zur Einführung dieser Roboter im eigenen Unternehmen präsentiert. Am Nachmittag haben die Besucher die Möglichkeit, die Messe zu besuchen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Cobots selbst zu erleben. Die Aussteller, insbesondere Hersteller und Experten im Bereich Robotik, zeigen anschaulich, wie Cobots effektiv eingesetzt werden können.

Cobots im Handwerk: Lösung für Fachkräftemangel und Produktivitätssteigerung

Cobots bieten in der Handwerksbranche eine vielversprechende Lösung für den Fachkräftemangel. Sie können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, von der Schreinerei über den Hausbau bis hin zum Dachdecker. Durch die Übernahme repetitiver Aufgaben entlasten sie die Mitarbeiter und ermöglichen diesen mehr Zeit für anspruchsvollere, kreative Aufgaben. Zudem bieten Cobots eine gleichbleibende Qualität und Geschwindigkeit, die auch nach vielen Wiederholungen nicht nachlässt. Sie können gefährliche und ergonomisch ungesunde Tätigkeiten von den Arbeitnehmern übernehmen und somit die Attraktivität eines Unternehmens steigern.

Die COBOTS4YOU Konferenz, Messe und Netzwerkevent ist eine einzigartige Gelegenheit für Robotik-Enthusiasten, die Zukunft der Robotik und den Einsatz von Cobots kennenzulernen. Cobots haben das Potenzial, die Produktivität zu steigern und Mitarbeiter zu entlasten, insbesondere im Handwerk. Durch die Übernahme repetitiver Aufgaben können die Mitarbeiter mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben haben. Die Veranstaltung bietet zudem die Möglichkeit zum Austausch zwischen Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft und zeigt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Cobots. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos und daher eine ideale Gelegenheit für alle, sich über diese spannende Technologie zu informieren.