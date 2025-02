Innovatives Transportbox-Konzept: Einfache Be- und Entladung direkt ins Geschäft

Das Mobile Transport System (MTS) von con-pearl und CarlaCargo ist eine innovative Lösung für die Anforderungen des Transportwesens. Mit dem Trend zu kleineren und flexibleren Einheiten ermöglicht das MTS eine effiziente Belieferung von Geschäften in Innenstadtlagen. Dabei wird das „CargoBike of the Year 2023“ genutzt, um die Ware schnell und einfach zu transportieren. Das MTS bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine bequeme Be- und Entladung direkt ins Geschäft und umweltfreundliche, nachhaltige Materialien.



Innovative Transportbox ermöglicht direkte Be- und Entladung ins Geschäft

Die spezielle Transportbox des MTS ermöglicht eine einfache und bequeme Entladung der Ware direkt ins Geschäft. Dank der Fashion-Box von con-pearl können sogar aufgebügelte Kleidungsstücke sicher und knitterfrei geliefert werden. Diese innovative Lösung ermöglicht eine effiziente Belieferung von Geschäften, insbesondere auf der letzten Meile. Doch nicht nur im Transportwesen, sondern auch in der Intralogistik sind die mobilen Lösungen von con-pearl sehr gefragt. Paketdienstleister können ihre internen Abläufe und Warenströme besser organisieren und dadurch ihre Durchsatzraten steigern.

Innovatives Mobile Transport System: Nachhaltige Lösung für Logistikverpackungen

Das Mobile Transport System (MTS) von con-pearl ist eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu klassischen Palettenlösungen und Einwegverpackungen. Die MTS-Boxen sind wiederverwendbar, reparierbar und am Ende recyclebar. Durch den Einsatz von mindestens 70% recyceltem Kunststoff aus eigenen Recycling-Standorten trägt con-pearl aktiv zum Umweltschutz bei.

Einfaches Handling dank zentraler Bremssystem-Rollen im MTS

Das Mobile Transport System (MTS) von con-pearl zeichnet sich durch seine Rollen mit zentralem Bremssystem aus. Durch Betätigen eines Pedals können mehrere Rollen gleichzeitig fixiert werden. Dank der stabilen und dennoch leichten Box kann das System problemlos von Hand bewegt werden, ohne dass ein Gabelstapler oder Hubwagen benötigt werden. Dies ermöglicht ein besonders einfaches und effektives Handling inklusive Be- und Entladung. Mehrere MTS-Boxen können zudem zu einem Zug verbunden und mit einem Flurförderfahrzeug bewegt werden.

Maßgeschneiderte Lösungen: Das MTS von con-pearl individuell anpassen

Durch die „Tailormade Solutions“ von con-pearl kann das Mobile Transport System (MTS) individuell an die spezifischen Anforderungen der Kunden angepasst werden. Dies ermöglicht eine optimale Integration in den Workflow. Das MTS ist sowohl im Halb- als auch im Vollpalettenformat erhältlich und kann bei Rücktransporten einfach zusammengelegt werden, wodurch bis zu 80% des Volumens eingespart werden können. Mit seinen Mehrweg-Lösungen bietet con-pearl den Kunden einen echten Mehrwert und trägt zur Schonung der Umwelt bei.

Entdecken Sie auf der LogiMAT 2025 in Halle 6, Stand 6B09, die neueste Innovation von con-pearl und CarlaCargo: das Mobile Transport System (MTS). Erfahren Sie, wie dieses System die Belieferung von Geschäften revolutioniert und effizientere Abläufe in der Logistik ermöglicht. Zudem präsentieren wir Ihnen weitere umweltfreundliche Lösungen für Logistikverpackungen. Besuchen Sie uns, um mehr über diese nachhaltigen Technologien zu erfahren.