Madinger GmbH Industry Services setzt auf integrierte Industrie 4.0-Lösung

Die Madinger GmbH Industry Services hat sich für eine umfassende Lösung zur Implementierung von Industrie 4.0 entschieden. Hierbei verlässt sich das Unternehmen auf die IDAP Informationsmanagement GmbH, einen Spezialisten für SAP mit Schwerpunkt auf Produktion. Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH unterstützte bei der Einführung der SAP S/4HANA Private Cloud Edition sowie der MES Komplettlösung der IDAP.



Madinger wählt Private Cloud, SAP bevorzugt Public Cloud

Bei der Planung des Projekts stand die Entscheidung im Vordergrund, ob die Lösung in einer öffentlichen oder privaten Cloud bereitgestellt werden sollte. SAP bevorzugte die Nutzung einer Public-Cloud-Variante, während Madinger eine private Cloud-Anwendung bevorzugte. Die IDAP Informationsmanagement GmbH ermöglichte es Madinger, die gewünschte private Cloud-Lösung umzusetzen, indem sie einen benutzerspezifischen Zugriff über die unternehmenseigene Infrastruktur mittels eines Dedicated Device Access (DDA) ermöglichte.

Ganzheitliche Lösung für Finanzanalyse und beschleunigte Geschäftsprozesse eingeführt

Das Projekt hatte das Ziel, eine umfassende Lösung zu implementieren, die die SAP S/4HANA Private Cloud, die IIoT-Plattform und das MES der IDAP umfasst. Durch die Einführung des Funktionsbereichs Finance als ersten Schritt konnte eine zentrale Datenbasis geschaffen werden, auf deren Grundlage Echtzeit-Finanzanalysen erstellt werden können. Dies führt zu einer erhöhten Transparenz in der Kostenrechnung und beschleunigt die Geschäftsprozesse.

Rollout in Deutschland: Schrittweises Vorgehen von Madinger gestartet

Nach erfolgreichem Abschluss der Hyper-Care-Phase wurde der Rollout in Deutschland gestartet. Der Fokus liegt dabei auf der Unternehmenszentrale in Euerbach. Geplant ist ein schrittweiser Rollout, der bei der Sägerei beginnt und alle relevanten Fertigungsbereiche abdeckt, einschließlich zerstörungsfreier Prüfungen und Wärmebehandlung. Dies ermöglicht eine effiziente und umfassende Einführung der Lösung in allen relevanten Bereichen des Unternehmens.

IDAP: Ungenutzte Potenziale in der Produktion von Madinger erschlossen

Durch die Implementierung der IDAP Lösung konnten bislang ungenutzte Potenziale in der Produktion von Madinger erschlossen werden. Insbesondere die gestiegene Transparenz über die Produktionskosten beeindruckt das Unternehmen. Die optimale Integration des IDAP.mes mit SAP war von Anfang an ein überzeugendes Argument für die Gesamtlösung.

Fortschritte in Rumänien: Einführung von MES und IIoT

Im Zuge des Projekts wurden bedeutende Fortschritte erzielt, die über den deutschen Standort hinausgehen. Insbesondere in Rumänien wurden neben der Implementierung von MES- und IIoT-Komponenten auch alle relevanten logistischen Funktionen der S/4HANA-Wertschöpfungskette erfolgreich eingeführt.

Unternehmensweite Einführung von MES und QDE verbessert Qualitätssicherung

Im Rahmen des Projekts wurde das Manufacturing Execution System (MES) unternehmensweit eingeführt. Neben den Modulen Betriebsdatenerfassung (BDE) und Maschinendatenerfassung (MDE) wurde auch das Modul Qualitätsdatenerfassung (QDE) zur Ultraschallprüfung implementiert. Zudem wurden spezielle Anforderungen für metallverarbeitende Unternehmen berücksichtigt. Der erfolgreiche Start in Rumänien dient als Vorlage für die Einführung des MES an weiteren Standorten.

Madinger GmbH Industry Services optimiert Abläufe für OEMs und Zulieferer

Madinger verfolgt das Ziel, den hohen Anforderungen der OEMs und First-Tier-Zulieferer in der Automobilbranche gerecht zu werden. Durch die Implementierung eines einheitlichen ERP- und MES-Systems auf Basis von SAP, MES und IIoT werden nicht nur die Abläufe verbessert, sondern auch der Informationsfluss zwischen den verschiedenen Abteilungen optimiert. Auf diese Weise positioniert sich die Madinger GmbH Industry Services als kompetenter Partner für die Herausforderungen der Industrie 4.0.

Madinger-Gruppe: 25 Jahre starker Partner der Industrie mit breitem Leistungsspektrum

Die Madinger-Gruppe ist ein langjähriger Partner der Industrie und bietet eine breite Palette an Dienstleistungen wie produktionsnahe Unterstützung, zerstörungsfreie Materialprüfung, Wärmebehandlung und Supply Chain Support. Mit verschiedenen Standorten in Deutschland und Tochtergesellschaften in der Slowakei und Rumänien ist das Unternehmen gut aufgestellt, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Mit rund 500 Mitarbeitern bleibt die Madinger-Gruppe ein zuverlässiger und leistungsstarker Partner in der Industrie.