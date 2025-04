dbh Logistics IT AG präsentiert modernste Technik für das Transportmanagement

Die dbh Logistic IT AG nimmt an der transport logistic in München teil und präsentiert ihre neuesten Produkte und Lösungen. Besucher haben vom 2. bis 5. Juni 2025 die Möglichkeit, den Messestand in Halle B, Stand 205/306 zu besuchen und sich über die innovativen Software- und Beratungsdienstleistungen des Unternehmens für die Logistik- und Transportbranche zu informieren.



Neues Release 2025: Fiduz optimiert Transportprozesse in der Logistik

Das Transportmanagementsystem Fiduz, das auf der transport logistic präsentiert wird, bietet zahlreiche Vorteile für Luftfracht- und Seefrachtspediteure. Durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarke technologische Basis ermöglicht es eine effiziente Gestaltung der Transportprozesse. Zudem bietet die Software vollintegrierte Anbindungen für Zoll, Compliance, Hafenabwicklung und Traxon. Mit Fiduz sind Unternehmen bestens für die immer stärker digitalisierte Logistikbranche gerüstet.

Effiziente Versandlogistik mit Advantage Delivery – Alle Prozesse integriert

Advantage Delivery ist eine Multicarrier-Versandsoftware, die eine nahtlose Integration aller Versandprozesse in einem zentralen System ermöglicht. Von der Versandvorbereitung bis zur Rechnungsprüfung bietet sie eine durchgängige Digitalisierung der Versandlogistik. Die Software kann problemlos in SAP oder Microsoft Dynamics 365 Business Central integriert werden und gewährleistet so eine effiziente und rechtssichere Versandabwicklung.

Zukunftssichere Lösungen für effizienten und rechtssicheren internationalen Handel

Die dbh Logistics IT AG präsentiert im Bereich Zoll- und Außenhandel innovative Lösungen, um den internationalen Handel effizient und rechtssicher zu gestalten. Als zertifizierter SAP-Partner bietet das Unternehmen ein umfangreiches Portfolio an SAP-basierten Anwendungen, die auf der SAP Business Technology Platform aufsetzen. Diese cloudbasierte Plattform ermöglicht eine flexible Erweiterung von SAP-Systemen und unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Außenhandelsprozesse. Darüber hinaus bietet dbh auch zertifizierte Erweiterungen für Microsoft Dynamics 365 an, die speziell für die Bereiche Zoll, Außenwirtschaft und Versand entwickelt wurden. Diese Erweiterungen ermöglichen eine nahtlose Integration und automatisieren komplexe Prozesse, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und eine reibungslose Kommunikation zwischen Business Central und Außenhandelsanwendungen zu gewährleisten.

Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, den Messestand der dbh Logistics IT AG auf der transport logistic in München zu besuchen. Vom 2. bis 5. Juni 2025 präsentiert das Unternehmen in Halle B, Stand 205/306 innovative Lösungen für den Logistikbereich. Erhalten Sie kompetente Beratung zu Ihren digitalen Herausforderungen und profitieren Sie von den modernen Softwarelösungen des führenden Anbieters für Logistik-IT.

Innovative Lösungen für Logistik, Versand und Zoll auf transport logistic entdecken

