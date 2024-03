Camion Pro e.V. beantragt einstweilige Verfügung gegen Toll Collect

Der Verein Camion Pro e.V. hat einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die staatliche Toll Collect GmbH gestellt. Der Grund dafür sind bürokratische Hürden und überhöhte Gebühren, die Toll Collect von Mautkunden für die Bearbeitung von Erstattungsanträgen verlangt. Aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Oktober 2020 haben Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Lkw-Maut in Deutschland bezahlt haben, Anspruch auf eine Erstattung in Höhe von etwa 4 % des bezahlten Gesamtbetrags.



Bürokratisches Erstattungsverfahren belastet geschädigte Unternehmen finanziell

Das Vorgehen von Toll Collect bei der Erstattung zu viel berechneter Beträge sorgt für Unverständnis. Anstatt den Unternehmen die Rückzahlung einfach zu ermöglichen, müssen diese ein komplexes Erstattungsverfahren durchlaufen und detaillierte Abrechnungsbelege vorlegen. Besonders ärgerlich ist, dass Toll Collect von den Unternehmen Belege fordert, die sie selbst ausgestellt haben und problemlos abrufen könnten. Stattdessen werden den geschädigten Unternehmen Verwaltungsgebühren auferlegt, die sich pro Erstattungsverfahren schnell zu hohen Summen von mehreren hundert Euro addieren können.

Camion Pro e.V. kämpft für die Rechte geschädigter Unternehmen

Der Verein Camion Pro e.V. engagiert sich intensiv dafür, dass alle betroffenen Unternehmen ihr Recht erhalten. Leider haben bisher nur wenige Mitglieder einen Antrag auf Erstattung gestellt, da sie von der Bürokratie überfordert und frustriert waren. Camion Pro e.V. unterstützt seine Mitglieder bei der Beantragung der Mauterstattung und hat versucht, die Problematik der Verwaltungsgebühren außergerichtlich zu klären. Toll Collect hat jedoch eine Auskunft verweigert und den Mitgliedern von Camion Pro zukünftig Zweitexemplare von Mautaufstellungen verweigert. Dies stellt eine Geschäftsverweigerung dar und könnte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Camion Pro e.V. reicht einstweilige Verfügung gegen Toll Collect ein

Der Verein Camion Pro e.V. hat beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung gegen Toll Collect beantragt. Die Entscheidung über den Erlass der Verfügung soll am 26. Februar 2024 fallen. Falls das Gericht der Verfügung stattgibt, könnten auf Toll Collect eine Klage sowie Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe zukommen.

Toll Collect: Unakzeptables Vorgehen bei Mauterstattung

Das Vorgehen von Toll Collect bei der Mauterstattung ist äußerst problematisch. Geschädigte Unternehmen werden nicht nur von überhöhten Mautgebühren belastet, sondern auch mit aufwändigen und oft widersinnigen Verwaltungsverfahren konfrontiert. Zudem verlangt Toll Collect ungerechtfertigte und exorbitante Gebühren. Der Verein Camion Pro e.V. setzt sich vehement dafür ein, dass die Rechte der Geschädigten gewahrt bleiben und eine bürokratiearme Erstattung gewährleistet wird. Die beantragte einstweilige Verfügung gegen Toll Collect ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und könnte erhebliche Konsequenzen für das Unternehmen haben.