Einblick in Produktvielfalt und Produktion bei Rehm Thermal Systems

Die Deutschlandreise der Masterstudenten der ESTI war eine einmalige Gelegenheit, um einen detaillierten Einblick in die umfangreiche Produktpalette und Produktionsabläufe bei Rehm Thermal Systems zu erhalten. Das Unternehmen präsentierte sich als Vorreiter in Sachen Zukunftsfähigkeit und Innovation und ermöglichte den Studenten, ihr theoretisches Wissen aus den Bereichen Elektronik, Industrialisierung und Lieferkettenoption (EISC) praktisch anzuwenden.



Masterstudenten besuchen namhafte Hersteller für Anlagenproduktion während Deutschlandreise

Im Rahmen der Reise hatten die Studenten die Gelegenheit, verschiedene Unternehmen zu besuchen, darunter auch namhafte Hersteller von Anlagen, die in ihren Partnerunternehmen eingesetzt werden. Bei ihrem Besuch bei Rehm Thermal Systems in Blaubeuren erhielten sie einen umfassenden Einblick in das Unternehmen, bekamen eine Präsentation des Produktportfolios und nahmen an Seminaren zu verschiedenen Fachthemen teil. Besonders spannend waren die Führungen durch die Produktionshallen, bei denen die Studenten Anlagen wiedererkannten, die sie bereits aus ihren Praxisphasen in den Kooperationsunternehmen kannten.

Im Technology Center von Rehm Thermal Systems wurden den Studenten während der Reise die Anlagen der Vision- und Condenso-Serie demonstriert. Besonders beeindruckend war die Möglichkeit, das Reflowlöten mit Vakuum kennenzulernen, da dies zahlreiche Vorteile bietet. Die Teilnehmer waren von dieser Erfahrung begeistert und konnten so einen tiefen Einblick in diese innovative Technologie gewinnen.

Die individuelle Betreuung durch erfahrene Professoren und Direktoren während der Reise ermöglichte den Studenten eine intensive Auseinandersetzung mit den behandelten Themen und schaffte eine direkte Verbindung zur Industrie. Die persönliche Betreuung förderte den Austausch und die Diskussion von Ideen, was den Studenten einen einzigartigen Einblick in die berufliche Praxis ermöglichte. Durch die Kontakte zu namhaften Unternehmen der Elektronikindustrie eröffneten sich den Studenten zudem vielversprechende Karrieremöglichkeiten in der Zukunft.

Rehm Thermal Systems möchte den Besuchern für den angenehmen Austausch während der Deutschlandreise danken und plant bereits ein weiteres Treffen mit zukünftigen Studenten der ESTI im kommenden Jahr. Die Reise war ein voller Erfolg und ermöglichte den Studenten wertvolle Erfahrungen und Einblicke in die Industrie.