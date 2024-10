Effizientes Nachschneiden von Nutzfahrzeug- und Busreifen mit Bear-Cut

Die Bear-Cut von Bear-Machines revolutioniert das Nachschneiden von Reifen für Nutzfahrzeuge und Busse. Mit ihrer halbautomatischen Funktionsweise ermöglicht sie ein präzises und schnelles Nachschneiden in kürzester Zeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden kann die Bear-Cut die Laufleistung der Reifen um bis zu 25 Prozent verlängern, was zu erheblichen Kosteneinsparungen für Flottenbetreiber führt. Zusätzlich trägt sie zur Nachhaltigkeit im Transportwesen bei und senkt den CO2-Fußabdruck der Flotte.



Bisher war das Nachschneiden von Reifen für Nutzfahrzeuge und Busse eine mühsame und zeitaufwendige Aufgabe, die von spezialisierten Fachkräften manuell durchgeführt werden musste. Pro Reifen benötigte man mehr als eine halbe Stunde, was zu hohen Kosten und Qualitätsproblemen führte. Die Bear-Maschine bietet eine innovative Lösung, die diese ineffiziente Methode ersetzt und die Qualität der Arbeit verbessert. Unternehmen können nun das Vier-Leben-Konzept vollständig umsetzen und dadurch Kosten sparen.

Bear-Cut: Die innovative Lösung für präzises Nachschneiden von Reifen

Die Bear-Cut von Bear-Machines ist eine innovative Lösung für das Nachschneiden von Reifen. Die halbautomatische Maschine verwendet hochwertige Komponenten und kann alle gängigen Reifengrößen und Profilformen bearbeiten. Voraussetzung ist, dass die Reifen die Kennzeichnung „Regroovable“ tragen und die Gummischicht ausreichend dick ist. Über den Touchscreen kann das gewünschte Schnittmuster programmiert werden und die Maschine liefert präzise Schnittergebnisse in weniger als 40 Sekunden pro Rille. Im Vergleich zu einer Werkstattfachkraft arbeitet die Bear-Cut wesentlich schneller und effizienter.

Die Bear-Cut ist eine innovative Lösung für Flottenbetreiber von Nutzfahrzeugen und Bussen, um die Laufleistung der Reifen um bis zu 25 Prozent zu verlängern. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen, insbesondere bei Premiumreifen mit einem hohen Stückpreis. Darüber hinaus trägt das Nachschneiden der Reifen zu einem geringeren Rollwiderstand bei, was den Kraftstoffverbrauch um etwa fünf Prozent reduziert und den CO2-Fußabdruck der Flotte positiv beeinflusst. Durch diese Maßnahme können wertvolle Rohstoffe gespart und die Umwelt geschont werden.

Die Bear-Cut von Bear-Machines zeichnet sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Die Einweisung der Mitarbeiter ist schnell und einfach, und die Maschine kann flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden. Zusätzlich bietet Bear-Machines einen Service-on-Demand an, der das Nachschneiden von Reifen entweder am Unternehmensstandort oder direkt bei den Flotten durchführt. Dank des integrierten GSM-Moduls mit eigener SIM-Karte ist eine Fernwartung und Fehlerdiagnose jederzeit möglich, um eine reibungslose Verfügbarkeit der Bear-Cut zu gewährleisten.

