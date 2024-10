Effektiver Schutz und schneller Zugang: EFAFLEX Tore im AUDI Fahrzeugsicherheitszentrum

Das im Jahr 2023 eröffnete Fahrzeugsicherheitszentrum der AUDI AG auf dem incampus Gelände in Ingolstadt ist ein beeindruckendes Gebäude mit einer Brutto-Grundfläche von 33.000 Quadratmetern. Es beherbergt eine riesige Crash-Arena, die komplett stützenfrei ist. Um die Sicherheit der Halle zu gewährleisten, setzt AUDI auf die hochwertigen Sicherheitstüren von EFAFLEX. Diese bieten Einbruchsicherheit und schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, um unerwünschte Besucher fernzuhalten.



Einbruchsichere Tore von EFAFLEX für das Fahrzeugsicherheitszentrum der AUDI AG

Das Fahrzeugsicherheitszentrum der AUDI AG stellt hohe Anforderungen an seine Tore, um die Sicherheit der Prototypen zu gewährleisten. Die Architektin Carina Müller betont die Notwendigkeit einbruchsicherer Tore mit schnellen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten. Die Tore von EFAFLEX erfüllen diese Anforderungen und sind an allen Einfahrten und im Inneren des Gebäudes installiert. Dadurch wird die Sicherheit des Fahrzeugsicherheitszentrums gewährleistet.

Speziell geplante Tore mit hoher Wärmedämmung für Projekt

Die speziell für das Fahrzeugsicherheitszentrum geplanten Tore von EFAFLEX sind mit drei bis vier Sonderausstattungsteilen ausgestattet. Die Premium-Varianten L, S und ÜS bieten eine hervorragende Wärmedämmung mit Werten zwischen 0,66 und 1,52 W/qmK. Diese hohe Wärmedämmung trägt dazu bei, den Primärenergiebedarf des Gebäudes um 10 Prozent zu reduzieren und entspricht den Anforderungen an die Isolation der Gebäudehüllen.

Testnormen erfordern präzise Raumtemperatur für Auto- und Dummy-Tests

Um die weltweiten Testnormen für Autos zu erfüllen, müssen die Fahrzeuge und Dummys in einer Raumtemperatur von 21 bis 23 Grad Celsius getestet werden. Dies stellt sicher, dass die Testergebnisse nicht durch falsche Temperaturen beeinträchtigt werden. Im Fahrzeugsicherheitszentrum wird daher darauf geachtet, dass die Raumtemperatur und die Körpertemperatur der Dummys korrekt sind, um unnötige Kosten durch fehlerhafte Testergebnisse zu vermeiden.

Präzise Analyse durch moderne Hochgeschwindigkeitskameras und LED-Lichtsysteme

Durch den Einsatz moderner Hochgeschwindigkeitskameras und heller LED-Lichtsysteme können die Tests im Fahrzeugsicherheitszentrum präzise analysiert werden. Die beweglichen Kameras ermöglichen eine genaue Erfassung der Testergebnisse, während die hellen LED-Lichtsysteme für eine optimale Ausleuchtung sorgen. Die Entwickler profitieren von dieser Technologie, da sie ihnen bei ihrer Arbeit unterstützt und eine genaue Auswertung der Ergebnisse ermöglicht.

Effektiver Brandschutz durch Schnelllauftore von EFAFLEX im Fahrzeugsicherheitszentrum

Die Komponentenprüfstände im ersten Stock des Fahrzeugsicherheitszentrums sind mit Schnelllauftoren von EFAFLEX abgesichert. Diese Tore dienen nicht nur als Sicherheitsmaßnahme gegen unerwünschten Zutritt, sondern auch als Nachströmöffnungen für Frischluft. Darüber hinaus sind die Tore in das Brandschutzkonzept des Gebäudes integriert, um die Sicherheit im Falle eines Brandes zu gewährleisten. Die Sicherheitstüren von EFAFLEX erfüllen somit sowohl die Anforderungen an Einbruchsicherheit als auch an den Brandschutz.

EFAFLEX-Tore: Schlüssel zur Sicherheit im Fahrzeugsicherheitszentrum der AUDI AG

Die Sicherheitstüren von EFAFLEX sind von entscheidender Bedeutung für das Fahrzeugsicherheitszentrum der AUDI AG. Sie bieten nicht nur Schutz vor Einbrüchen, sondern auch schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten. Darüber hinaus sorgen sie dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung für eine effiziente Energienutzung. Die Integration der Tore in das Brandschutzkonzept und die Nutzung moderner Technologien zur Analyse der Tests gewährleisten eine optimale Sicherheit und Effizienz im Fahrzeugsicherheitszentrum.