TORWEGGE präsentiert hochflexible Hängebahn für optimierte Logistikprozesse

Die TORWEGGE GmbH & Co. KG präsentiert auf der FMB in Bad Salzuflen ihre neueste Fördertechnik-Innovation: eine hochflexible Hängebahn. Das System ist äußerst vielseitig einsetzbar und kann Lasten von bis zu 300 kg pro Meter transportieren. Es eignet sich sowohl für manuelle Handschiebestrecken als auch für automatisierte Zu- und Abführprozesse. Zudem präsentiert das Unternehmen sein neues Geschäftsfeld „Manufacturing Solutions“ mit Fokus auf Kunststoffspritztechnik sowie sein breites Sortiment an Rollen, Rädern und Förder- und Handhabungstechnik am Stand D24 in Halle 20.



Hochflexible Hängebahn: Vielseitige Lösung für effiziente Logistikprozesse

Die hochflexible Hängebahn von TORWEGGE bietet eine Lösung für unterschiedliche Anforderungen in der Logistik- und Produktionsbranche. Durch ihr modulares Design kann das System einfach erweitert und an veränderte Bedingungen angepasst werden. Mit einer beeindruckenden Traglast von bis zu 300 Kilogramm pro Meter und Geschwindigkeiten von bis zu 40 Metern pro Minute ist die Hängebahn vielseitig einsetzbar, von der Verkettung von Montagearbeitsplätzen bis hin zur Zuführung und Speicherung von Gütern.

Effizienter Materialfluss: Die Vorteile der hochflexiblen Hängebahn

Die hochflexible Hängebahn von TORWEGGE ermöglicht den Transport, das Puffern und Sortieren einer Vielzahl von Gütern wie Textilien, Autoteilen und Elektronik. Durch die Deckeninstallation spart sie Platz und eignet sich besonders für komplexe und verzweigte Layouts. Je nach Gewicht der Ware variiert die Geschwindigkeit des Systems. Die Förderlängen können bis zu 200 Meter betragen und dank der integrierten RFID-Chip-Technologie ist eine genaue Wegverfolgung möglich. Das System arbeitet geräuscharm, ist wartungsfreundlich und kann je nach Bedarf auch als Etagenförderer eingesetzt werden. Mit der Hängebahn erhalten Unternehmen ein effizientes, sicheres und flexibles System, das den Materialfluss optimiert und die Produktivität steigert. Die geringe Interaktion zwischen Fördergut und Personen am Boden minimiert das Unfallrisiko erheblich.

Innovative Produkte und nachhaltige Lösungen auf dem Messestand

Am Messestand präsentiert TORWEGGE eine breite Palette innovativer Produkte, darunter eine Auswahl an Kunststoffkomponenten, die im firmeneigenen Werkzeug- und Formenbau sowie in der Spritzgießfertigung hergestellt werden. Durch die Verwendung von recyceltem Kunststoff leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden eine Vielzahl von Rollen, Rädern und Förder- und Handhabungstechniken präsentiert, die eine effiziente Gestaltung des innerbetrieblichen Materialflusses ermöglichen.

Kostenlose Tickets für die FMB – Besuchen Sie unseren Messestand!

Als Gründungsmitglied und Premiumpartner der Messe ist das Unternehmen stolz darauf, die Region Ostwestfalen-Lippe zu fördern und innovative Lösungen für Logistik- und Produktionsprozesse zu präsentieren.

Effiziente Logistik und Produktion: Die hochflexible Hängebahn von TORWEGGE

