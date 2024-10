Haltbare Beschriftungen für anspruchsvolle Umgebungen – SchildDirect Lösungen aus Edelstahl

Die Beschriftungen von SchildDirect sind speziell für herausfordernde Einsatzbedingungen konzipiert. Sie sind beständig gegen UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und korrosive Bedingungen, was sie ideal für den Einsatz im Freien, in der chemischen Industrie und an der Küste macht. Auch in der Lebensmittelproduktion mit ihren sauren Milieus und hohen Hygienestandards bieten sie eine zuverlässige Beschriftungslösung. Zusätzlich sind sie robust genug, um den Belastungen im Bauwesen, Forstarbeit und Logistik standzuhalten.



Robuste Beschriftungslösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Robuste Beschriftungslösungen aus V4A Edelstahl für Baumaschinen

V4A Edelstahl ist ein äußerst widerstandsfähiges Material, das nicht nur in sauren Umgebungen und Brackwasser bestehen kann, sondern auch extremen Temperaturen von bis zu 1.220 °C standhält. Die Beschriftung wird mit einem Faserlaser direkt in das Material graviert, wodurch sie selbst bei hoher mechanischer Belastung nicht abgenutzt oder beschädigt wird. Diese Eigenschaften machen gravierte Metallschilder aus V4A Edelstahl zur perfekten Wahl für Typenschilder an Baumaschinen, da sie dauerhaft am Einsatzort angebracht werden können und auch längere Texte wie Bedienanleitungen Platz bieten. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten wie Verschraubungen, V4A-Kabelbinder oder Ringe ermöglichen eine flexible Montage nach individuellen Anforderungen.

Robuste Kabelmarkierungen für anspruchsvolle Umgebungen

Die geprägten Kabelmarkierungen von SchildDirect sind aus hochwertigen Cr-, CrNi- oder CrNiMo-legierten Sonderstählen gefertigt und bieten die beste Lösung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Salzwasser, sauren oder alkalischen Bedingungen. Die Beschriftung wird direkt in das Material geprägt, wodurch sie extrem widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen ist. Die Kabelmarkierungen sind in verschiedenen Größen von 50 x 10 mm bis 130 x 38 mm erhältlich und können einfach mit Kabelbindern aus V4A-Edelstahl befestigt werden, um Rohre, Leitungen und Schläuche dauerhaft zu beschriften.

Einfache Online-Konfiguration und Bestellung von Schildern bei SchildDirect

Mit SchildDirect können Sie ganz einfach und bequem Ihre individuellen Schilder online gestalten und bestellen. Auch bei größeren Mengen können Sie den praktischen Excel-Import nutzen. Bestellen Sie gravierte Schilder vor 18:30 Uhr, erhalten Sie diese bereits am nächsten Werktag geliefert. So können Sie Ihre Schilder schnell und unkompliziert in wenigen Werktagen in den Händen halten.

