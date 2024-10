Lapp Gruppe trotzt Konjunkturschwäche und plant besseres Ergebnis

Die Lapp Gruppe, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, hat trotz der aktuellen Konjunkturschwäche ein herausforderndes Geschäftsjahr hinter sich gebracht. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2023/24 wird voraussichtlich leicht unter dem Vorjahresniveau liegen und sich auf etwas über 1,8 Milliarden Euro belaufen. Europa war der größte Absatzmarkt, jedoch haben die schwache Wirtschaftslage und geopolitische Spannungen zu einer vorsichtigen Nachfrage der Kunden geführt. Im Gegensatz dazu konnte das Unternehmen in Asien sein Geschäft weiter ausbauen. Die Lapp Gruppe ist zuversichtlich und plant, im kommenden Geschäftsjahr ein verbessertes Ergebnis zu erzielen.



Lapp Gruppe verzeichnet dank Diversifizierung fast Vorjahresumsatz trotz Herausforderungen

Die Lapp Gruppe hat in den letzten Jahren konsequent auf Diversifizierung und Internationalisierung gesetzt, was sich in ihrer breiten Aufstellung mit 21 internationalen Standorten und Aktivitäten in über 80 Ländern widerspiegelt. Trotz der weltwirtschaftlichen Herausforderungen konnte das Unternehmen fast den Umsatz des Vorjahres erreichen, was die Bedeutung der Diversifizierung unterstreicht. Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Gruppe, hebt hervor, dass das Unternehmen in vielen Branchen und Ländern tätig ist und dadurch seine Umsätze stabilisieren konnte.

Lapp Gruppe reagiert auf Konjunkturknick mit proaktiven Maßnahmen

Die Lapp Gruppe hat als Reaktion auf die Konjunkturschwäche gezielte und proaktive Maßnahmen ergriffen. Teil dieser Maßnahmen ist das weltweite Investitionsprogramm, welches unter anderem die Erweiterung des Logistik- und Dienstleistungszentrums in Ludwigsburg beinhaltet. Dieses Projekt stellt die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens dar und verdeutlicht das langfristige Wachstumspotenzial der Lapp Gruppe.

Lapp Gruppe erwartet Aufschwung und plant Kundenbindung

Matthias Lapp erwartet für das nächste Geschäftsjahr einen leichten Aufschwung in einigen Branchen und in Asien. Dies stimmt das Unternehmen optimistisch und zeigt, dass die Lapp Gruppe gut positioniert ist, um langfristiges Wachstum zu erzielen. Sie plant, eng mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten und sich als Lösungsanbieter zu etablieren.

Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit konnte die Lapp Gruppe im Geschäftsjahr 2023/24 ihre Ziele erreichen und bleibt zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Durch ihre Strategie der Diversifizierung und Internationalisierung ist das Unternehmen gut gerüstet, um auch in schwierigen Zeiten langfristiges Wachstum zu erzielen. Die umgesetzten proaktiven Maßnahmen und das Investitionsprogramm zeigen das Engagement der Lapp Gruppe, erfolgreich zu sein. Die positive Aussicht und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden bieten vielversprechende Perspektiven für das kommende Geschäftsjahr.