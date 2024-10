Zenner präsentiert innovative Lösungen für nachhaltiges Energiemanagement

Auf der Enlit 2024 präsentiert Zenner eine breite Palette innovativer Lösungen für ein nachhaltiges Energiemanagement. Das Unternehmen bietet nicht nur digitale Messtechnik für die Verbrauchserfassung, sondern auch Fernauslesetechnologien und Daten-Plattformen, die eine umfassende Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs ermöglichen. Darüber hinaus werden durch die Zusammenarbeit mit der Asvin GmbH Cybersicherheitslösungen angeboten, um die Sicherheit der vernetzten Geräte zu gewährleisten. Zenner setzt dabei auf das Internet der Dinge (IoT) und betreibt das größte LoRaWAN-Netz Europas, um eine zuverlässige Fernauslesung zu ermöglichen.



Europa auf dem Weg zur Klimaneutralität: Bedeutung von Nachhaltigkeit und EU-Verordnungen

Europa verfolgt das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein. Dafür werden EU-Verordnungen schrittweise umgesetzt, wobei die Sektoren Energie und Gebäude eine entscheidende Rolle spielen. Besonders der Gebäudesektor ist in Deutschland für rund 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Um einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, ist eine transparente Erfassung der Energieverbräuche für Gas, Wärme und Strom unerlässlich. Zusätzlich gewinnt die Ressource Wasser aufgrund des Klimawandels an Bedeutung.

Digitale Messtechnik und Funktechnologien für transparente Energiedaten

Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende, da nur mit Hilfe von digitalen Technologien Energiedaten in hoher Frequenz, Qualität und Verfügbarkeit erfasst werden können. Dies ermöglicht eine transparente Abbildung, Optimierung und Vorhersage des Energieverbrauchs. Zenner bietet ganzheitliche Lösungen an, bei denen digitale Messtechnik, Funktechnologien und Datenservices kombiniert werden, um Kunden die neuesten Innovationen zugänglich zu machen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Zenner revolutioniert die Messgeräteproduktion mit innovativen Lösungen

Zenner, ein Unternehmen mit 100 Jahren Erfahrung in der Messgeräteproduktion, bietet Energieversorgern innovative Lösungen für die digitale Messwerterfassung. Der neue Ultraschall-Wasserzähler IUWS ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Messdaten über zwei verschiedene Funktechnologien, was Kunden die Flexibilität gibt, beide Methoden gleichzeitig zu nutzen. Dies ist besonders in Randgebieten mit eingeschränkter Netzabdeckung von Vorteil.

Zenner betreibt Europas größtes LoRaWAN-Netz für Messdatenübertragung

Zenner bietet mit dem größten LoRaWAN-Netz in Europa eine zuverlässige Übertragung von Messdaten von Wasser-, Wärme- und Gaszählern.

Zenner: Einer der weltweit größten Gaszählerhersteller

Zenner ist ein führender Hersteller von Gaszählern weltweit. Auf der Enlit 2024 präsentiert das Unternehmen seine neuesten Balgengaszähler in den Größen G4 und G6, die sowohl die MID- als auch die DVGW-Zulassung besitzen. Mit einer Produktionskapazität von rund acht Millionen Gaszählern pro Jahr liefert Zenner hochwertige und sichere Messgeräte, die den aktuellen regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Asvin stärkt Cybersicherheit der Zenner-Gruppe mit innovativen Tools

Die Asvin GmbH, Teil der Zenner-Gruppe, ergänzt das Fachwissen im Bereich Cybersicherheit. Mit steigenden Anforderungen durch neue Vorschriften bietet Asvin passende Dienstleistungen und Tools, um IoT-Anwendungen sicher und konform zu betreiben. Auf der Enlit 2024 präsentiert Asvin den Device Security Booster(TM), ein Tool zur sicheren Verwaltung von IoT-Geräten über ihren gesamten Lebenszyklus.

Innovative Lösungen für nachhaltiges Energiemanagement bei Enlit 2024

