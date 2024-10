SYSGO und NexCOBOT schließen Partnerschaft zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit in der Industrierobotik

Die europäischen Unternehmen SYSGO und NexCOBOT haben eine technologische Partnerschaft geschlossen, um den Anforderungen nach funktionaler Sicherheit in der Industrierobotik gerecht zu werden. Durch die Kombination ihrer Fachkenntnisse und Produktangebote können sie innovative und sicherheitszertifizierbare Lösungen für den Industrierobotikmarkt anbieten, insbesondere für kollaborative Roboter. Diese Partnerschaft ermöglicht es Herstellern, Zertifizierungen bis zu SIL 3 zu erreichen und sowohl Hardware- als auch Softwarekomponenten zuverlässig und sicher zu betreiben.



Sicherheitszertifizierte Lösungen für Robotikanwendungen bis SIL 3

Innovation in der Industrierobotik durch Integration von PikeOS und NexCOBOTs Steuerungslösungen

Durch die Partnerschaft zwischen SYSGO und NexCOBOT wird das Echtzeitbetriebssystem PikeOS von SYSGO, das eine starke Applikationstrennung und ein breites Ökosystem von Gastbetriebssystemen bietet, mit den offenen und modularen Steuerungslösungen für Robotik von NexCOBOT integriert. PikeOS ist nach Common Criteria EAL 5+ sicherheitszertifiziert und gewährleistet eine sichere Konnektivität und Kommunikation. Mit der ersten x86-basierten SIL 2-funktionalen Sicherheitssteuereinheit setzt NexCOBOT einen neuen Maßstab in der Industrierobotersicherheit.

Partnerschaft zwischen SYSGO und NexCOBOT stärkt Sicherheit in der Industrierobotik

Die Partnerschaft zwischen SYSGO und NexCOBOT zielt darauf ab, den wachsenden Bedarf an Sicherheitslösungen im Industrierobotiksektor zu decken. Durch ihre Zusammenarbeit streben sie an, nicht nur den Branchenstandards zu entsprechen, sondern diese sogar zu übertreffen. Franz Walkembach, VP Marketing & Alliances bei SYSGO, betont, dass diese Partnerschaft ein logischer Schritt ist, um unvergleichliche Sicherheit und Surete in den Industrierobotiksektor zu bringen.

NexCOBOT vereinfacht Entwicklung intelligenter und sicherer Roboter mit KI

Jenny Shern, General Manager bei NexCOBOT, betont, dass das Unternehmen Innovationen im Bereich der Robotik vorantreibt, indem es intelligente und sichere Roboter entwickelt. Dabei wird besonderer Wert auf die funktionale Sicherheit gelegt, die durch den Einsatz von fortschrittlicher Robotik-Edge-KI erreicht wird. Die Sicherheit in allen Betriebsphasen steht im Mittelpunkt, um Entwicklern mehr Freiheit und Kreativität zu ermöglichen. Durch die Vereinfachung von Sicherheitsprotokollen eröffnen sich neue innovative Anwendungen in verschiedenen Branchen.

SYSGO und NexCOBOT: Innovative Lösungen für Industrierobotik-Enthusiasten

