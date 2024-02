Effektive Staubreduzierung für gesündere Arbeitsumgebung in Industriehallen

Die DFI-Serie von Euromate bietet eine effektive Lösung zur Reduzierung von Staub und Feinstaub in Industrieumgebungen wie Lagern, Produktionshallen und Werkstätten. Durch stationäre Absaugung an der Quelle wird der Großteil des Staubs entfernt, jedoch bleibt oft noch ein gesundheitsschädlicher Reststaubgehalt in der Luft zurück. Die Industrie-Luftreiniger der DFI-Serie können einfach unter der Hallendecke montiert werden und filtern den feinen Staub mithilfe von großen textilen Taschenfiltern aus der Luft. Dadurch wird verhindert, dass sich der Staub in den Atemwegen der Mitarbeiter absetzt und empfindliche Elektronik sowie Maschinen verstaubt.



Effektive Lösung für Staubbelästigung in Industrie: DFI-Luftreiniger von Euromate

Die Luftreiniger der DFI-Reihe von Euromate sind äußerst vielseitig einsetzbar und bieten eine hohe Flexibilität. Sie können in verschiedenen Bereichen der Industrie eingesetzt werden, um eine effektive Lösung für das Problem der Staubbelästigung zu bieten. Insbesondere in Arbeitsumgebungen, in denen natürliche Belüftung aufgrund der energieeffizienten Bauweise eingeschränkt ist, können die Industrie-Luftreiniger dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern. Durch kontinuierliche Luftreinigung wird der Staubgehalt in der Luft reduziert und somit die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet.

Effiziente Lösung zur Reduzierung von Feinstaub in der Luft

Die DFI-Reihe von Euromate, bestehend aus den Modellen DFI 30 und DFI 60, bietet eine effiziente Lösung zur Reduzierung von Feinstaub in Umgebungen mit hoher Staubbelastung. Im Vergleich zum Vorgängermodell DFI 8500 sind die neuen Geräte leichter, kleiner und kostengünstiger. Durch die Integration von Online-Luftqualitätsmessung in Echtzeit können die Geräte ihre Leistung automatisch an den aktuellen Staubgehalt in der Luft anpassen, was wiederum zu Energieeinsparungen führt. Mit einer beeindruckenden Reduzierung des Feinstaubgehalts um 90% tragen die DFI-Geräte zu einer gesünderen Arbeitsumgebung bei.

Einfache Integration: Euromate präsentiert die neuen DFI 30 und DFI 60

Die neuen Industrie-Luftreiniger DFI 30 und DFI 60 von Euromate sind eine innovative Entwicklung, die in jeder Art von Gebäude problemlos integriert werden kann. Im Gegensatz zu anderen Lösungen erfordern sie keine kostspieligen Änderungen an der Sprinkleranlage oder Mauerdurchbrüche. Lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich. Dank ihrer leichten Bauweise belasten die Luftreiniger die Dachkonstruktion nur minimal, was sie auch in Situationen, in denen die Installation von Solarmodulen eine Herausforderung darstellt, zur idealen Lösung macht.

Air Safety Portal: Volle Kontrolle über Luftreiniger-Leistung und Raumluftqualität

Das Air Safety Portal von Euromate ermöglicht den Benutzern eine umfassende Kontrolle über die Leistung der DFI-Industrieluftreiniger. Von internetfähigen Geräten aus können sie jederzeit auf das Portal zugreifen und Echtzeitinformationen über verschiedene Luftqualitätsparameter erhalten. Durch die optionale Installation von AirCheq-Sensoren können Daten zu (Ultra)Feinstaub, CO2, Temperatur, Feuchtigkeit, flüchtigen organischen Verbindungen und Stickoxiden in Echtzeit erfasst und angezeigt werden.

Das einfach zu bedienende Dashboard bietet den Benutzern die Möglichkeit, die Luftqualität in ihren Gebäuden kontinuierlich zu überwachen. Durch das Dashboard können Einstellungen vorgenommen und das System bequem aus der Ferne verwaltet werden. Im Falle von Abweichungen oder Problemen ermöglichen Alarme ein rechtzeitiges Eingreifen, um die Luftqualität schnellstmöglich wiederherzustellen. Automatische Berichte erleichtern den Unternehmern die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht, indem sie nachweisen, dass sie Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung ergriffen haben.

Zusammenarbeit mit AirTeq: Effektive Lösungen für Luftqualitätsmessung und Steuerung

Euromate arbeitet eng mit AirTeq zusammen, einem Experten für Luftqualitätssensoren und langjähriger Erfahrung in der Messung von Luftqualität in verschiedenen Umgebungen. Durch diese Partnerschaft ist Euromate in der Lage, die technischen Herausforderungen in Bezug auf Luftqualität effektiv anzugehen. Unternehmen können von unabhängigen Messungen und einer bedarfsgerechten Steuerung profitieren, um die Lebensdauer von Luftreinigern und Filtern zu verlängern, die Umweltbelastung zu reduzieren und eine sichere und gesunde Innenraumluft zu gewährleisten.

